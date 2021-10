Cây cổ thụ bật gốc đè bẹp đuôi xe Camry trong cơn mưa lớn ở Hà Nội

Ngày 11/10, lãnh đạo Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an quận Hoàn Kiếm) xác nhận thông tin cây cổ thụ bật gốc đè bẹp đuôi xe Camry và cho biết, hiện đơn vị đã cử một xe chữa cháy cùng 6 cán bộ, chiến sĩ ra hiện trường để phối hợp với lực lượng chức năng xử lý vụ việc. Theo báo cáo của lực lượng chức năng, vào khoảng 9h cùng ngày, một cây me cổ thụ trên phố Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ bị bật gốc, đổ gục vào một chiếc xe ô tô Toyota Camry biển số 29A-007.69, trước quảng trường Ngân hàng nhà nước. Chủ xe là ông Nguyễn Đức D. (SN 1971). Sự việc rất may không gây thiệt hại về người. Tại hiện trường, phần thân cây cổ thụ đè nát phần đuôi và hông xe ô tô. Lãnh đạo Đội CSGT số 1 thông tin, đội cũng đã cử một tổ công tác gồm 4 cán bộ, chiến sĩ ra hiện trường để phân luồng giao thông. Hiện vụ cây cổ thụ bật gốc đè bẹp đuôi xe Camry trong cơn mưa lớn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>>>> Xem thêm video: TP. HCM: Cây đổ do mưa lớn, 1 người tử vong. Nguồn: VTV 24.

