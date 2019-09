Cao tốc BOT Bắc Giang - Lạng Sơn sắp thông xe: Mức thu tiền bao nhiêu?

Ngày 29/9 tới, cao tốc từ Bắc Giang - Lạng Sơn sẽ được thông xe kỹ thuật. Dự kiến tuyến cao tốc thu phí trong 17 năm (từ 2020 đến 2037). Có 5 mức thu phí, thấp nhất dự kiến là 2.000 đồng/km với xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống và cao nhất là 7.200 đồng/km với các loại xe tải trọng lớn như xe container (Ảnh: Zing.vn). Theo đánh giá, đây là công trình cao tốc có thời gian về đích sớm nhất nếu tính theo thời gian bắt đầu triển khai thi công đến khi thông xe (Ảnh: Zing.vn). Khởi công tháng 7/2015, nhưng do nhà đầu tư cũ không thu xếp được tín dụng nên dự án bị dừng hơn 2 năm, hợp phần quốc lộ 1 khi đó mới đạt 13% khối lượng (Ảnh: Zing.vn). Tháng 3/2017, Bộ GTVT phải chấm dứt hợp đồng dự án do nhà đầu tư cũ là công ty cổ phần Đầu tư UDIC liên tục vi phạm hợp đồng BOT. (Ảnh: Zing.vn). Tháng 6/2017, dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn chính thức được khởi động lại. Ngân hàng Vietinbank ký hợp đồng tài trợ nguồn vốn tín dụng cho dự án để triển khai thi công với trị giá hơn 10.000 tỉ đồng. Tháng 5/2018, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã chuyển vai trò cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại dự án cho UBND tỉnh Lạng Sơn (Ảnh: Zing.vn). Theo thiết kế, cao tốc rộng 25 m, gồm 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100 km/h. Dự án do Công ty BOT Bắc Giang - Lạng Sơn thuộc tập đoàn Đèo Cả thi công, làm chủ đầu tư. (Ảnh: Tuổi trẻ thủ đô). Tính riêng gói thầu xử lý sạt trượt lên tới trên 350 tỷ đồng do Công ty xây dựng phát triển hạ tầng ATV Việt Nam đảm nhận. Đến nay dự án có nhiều điểm đã xử lý hoàn thiện, tuy nhiên còn một số điểm đang được gia cố và xây dựng các phần khung bê tông (Ảnh: Zing.vn). Mái taluy trống sạt trượt được thi công công nghệ phun hỗn hợp đất và hạt cỏ bảo vệ bề mặt mái dốc. Nhiều loại hạt cỏ được phun vào đất đến nay đã mọc xanh tốt (Ảnh: Zing.vn). Dự kiến tuyến cao tốc thu phí trong 17 năm, từ 2020 đến 2037 (Ảnh: Zing.vn). Tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn có gần chục nút giao lớn nhỏ, trong đó lớn nhất và hoàn thiện sớm là nút giao 279 qua xã Quang Lang, huyện Chi Lăng. Trạm thu phí được đặt tại đây để thu phí xe ra vào cao tốc từ tỉnh lộ 279 (Ảnh: Zing.vn). Đây cũng là tuyến cao tốc nằm trong quy hoạch của cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn nối từ Hà Nội tới cửa khẩu Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) và sang cao tốc quốc tế Hữu Nghị - Nam Ninh của Trung Quốc. (Ảnh: Zing.vn).

