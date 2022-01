Cảnh tặng quà tết tận xe công nhân khiến nghìn người… ấm lòng

Ngày 13/1, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh hàng nghìn xe máy tại nhà để xe một công ty tại Thái Bình chất đầy quà tặng tết được chằng cẩn thận khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng dù không phải công nhân của công ty này. Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hình ảnh trên được ghi tại Công ty CP Sản xuất hàng thể thao chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ). Ông Trịnh Thanh Định, Chủ tịch công đoàn Công ty CP Sản xuất hàng thể thao chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ) xác nhận hình ảnh hàng ngàn chiếc xe máy được chằng cẩn thận suất quà Tết ở đằng sau xe là tại các nhà máy thuộc công ty mình. Theo ông Định, năm nay Công ty may Tân Đệ chi hơn 25 tỷ đồng để trao quà Tết cho 18.061 công nhân làm việc tại 9 nhà máy của công ty (mỗi công nhân nhận phần quà trị giá 1,4 triệu đồng). Với những công nhân đi làm bằng xe máy, công ty chủ động bố trí người đi đến từng xe để chằng buộc cẩn thận cho công nhân và sẽ trao thành nhiều đợt. Cụ thể ngày 8/1, công ty tổ chức trao các phần quà Tết gồm 1 thùng bia, 1 thùng nước ngọt, 10kg gạo. Đợt 2 dự kiến trao ngày 15/1, gồm 1 hộp bánh quế, 2 hộp bánh, 1 chai dầu đậu nành Tường An loại 2 lít, 1 gói bột ngọt loại 454g và chai rượu nếp tinh khiết. Ngày 17/1 tới, công ty sẽ chi thưởng lương tháng 13 và tiền thưởng 2 triệu đồng đối với người lao động vào làm việc trước ngày 30/9/2021, tiền thưởng 1 triệu đồng với những công nhân vào làm việc sau ngày này. Trước Tết nguyên đán, mỗi công nhân cũng sẽ được nhận quà lì xì trị giá 500.000 đồng. Chị Đỗ Phương, công nhân công ty Tân Đệ xúc động cho biết, lần đầu tiên đi làm nhận được quà tết nhiều như vậy. Dù dịch bệnh khó khăn nhưng công ty vẫn cho công nhân một cái tết ấm no. Bản thân chị Phương rất vui và hạnh phúc. Phần quà tết cho công nhân được chằng buộc cẩn thận. Nhiều công nhân không giấu nổi niềm vui khi ra xe thấy phần quà ý nghĩa. Cảnh khiến nhiều người lao động cảm thấy ấm lòng. >>> Mời độc giả xem thêm video Phố Hàng Mã đón Tết.

Ngày 13/1, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh hàng nghìn xe máy tại nhà để xe một công ty tại Thái Bình chất đầy quà tặng tết được chằng cẩn thận khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng dù không phải công nhân của công ty này. Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hình ảnh trên được ghi tại Công ty CP Sản xuất hàng thể thao chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ). Ông Trịnh Thanh Định, Chủ tịch công đoàn Công ty CP Sản xuất hàng thể thao chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ) xác nhận hình ảnh hàng ngàn chiếc xe máy được chằng cẩn thận suất quà Tết ở đằng sau xe là tại các nhà máy thuộc công ty mình. Theo ông Định, năm nay Công ty may Tân Đệ chi hơn 25 tỷ đồng để trao quà Tết cho 18.061 công nhân làm việc tại 9 nhà máy của công ty (mỗi công nhân nhận phần quà trị giá 1,4 triệu đồng). Với những công nhân đi làm bằng xe máy, công ty chủ động bố trí người đi đến từng xe để chằng buộc cẩn thận cho công nhân và sẽ trao thành nhiều đợt. Cụ thể ngày 8/1, công ty tổ chức trao các phần quà Tết gồm 1 thùng bia, 1 thùng nước ngọt, 10kg gạo. Đợt 2 dự kiến trao ngày 15/1, gồm 1 hộp bánh quế, 2 hộp bánh, 1 chai dầu đậu nành Tường An loại 2 lít, 1 gói bột ngọt loại 454g và chai rượu nếp tinh khiết. Ngày 17/1 tới, công ty sẽ chi thưởng lương tháng 13 và tiền thưởng 2 triệu đồng đối với người lao động vào làm việc trước ngày 30/9/2021, tiền thưởng 1 triệu đồng với những công nhân vào làm việc sau ngày này. Trước Tết nguyên đán, mỗi công nhân cũng sẽ được nhận quà lì xì trị giá 500.000 đồng. Chị Đỗ Phương, công nhân công ty Tân Đệ xúc động cho biết, lần đầu tiên đi làm nhận được quà tết nhiều như vậy. Dù dịch bệnh khó khăn nhưng công ty vẫn cho công nhân một cái tết ấm no. Bản thân chị Phương rất vui và hạnh phúc. Phần quà tết cho công nhân được chằng buộc cẩn thận. Nhiều công nhân không giấu nổi niềm vui khi ra xe thấy phần quà ý nghĩa. Cảnh khiến nhiều người lao động cảm thấy ấm lòng. >>> Mời độc giả xem thêm video Phố Hàng Mã đón Tết.