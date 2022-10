Hội An: Nước ngập tứ bề, khách du lịch đi thuyền trong phố cổ

Chợ Hội An ngập sâu trong nước. Đây thường là khu vực tập trung rất đông du khách, nay không một bóng người khi nước sông Hoài dâng cao. Nhiều tuyến đường đã được cảnh báo khu vực nguy hiểm. Cả những con hẻm thơ mộng trước đây cũng đầy nước. Nước ngập cả những tuyến đường lớn khiến việc di chuyển rất khó khăn. Nhiều du khách phải lội bộ trên vỉa hè. Thuyền được sử dụng để di chuyển trẻ nhỏ. Các bé thích thú lội bộ giữa dòng nước. Xe đạp chỉ để dắt bộ khi nước đã lên đến gối. Thuyền đang đợi khách giữa lòng phố cổ. Khách du lịch di chuyền bằng thuyền, mang cả áo phao. Không khí nhộn nhịp của ngày mưa lụt. Nhiều khách du lịch phải di chuyển chỗ ở khi lũ lên. Không chỉ người dân, cả du khách đến Hội An những ngày này cũng phải theo dõi sát sao tình hình mưa lũ. Hội An vẫn rất đông du khách, cả khi nước ngập tứ bề. Khách du lịch được hỗ trợ di chuyển đồ đạc đến nơi cao hơn. Thuyền đậu ngoài sông giờ tràn vào khắp phố chờ khách. Những nơi chưa ngập vẫn nhộn nhịp bước chân du khách. >>> Mời đọc giả xem thêm video Lửa cháy dữ dội, thiêu rụi 4 nhà hàng ở Hội An (Nguồn: THĐT)

Chợ Hội An ngập sâu trong nước. Đây thường là khu vực tập trung rất đông du khách, nay không một bóng người khi nước sông Hoài dâng cao. Nhiều tuyến đường đã được cảnh báo khu vực nguy hiểm. Cả những con hẻm thơ mộng trước đây cũng đầy nước. Nước ngập cả những tuyến đường lớn khiến việc di chuyển rất khó khăn. Nhiều du khách phải lội bộ trên vỉa hè. Thuyền được sử dụng để di chuyển trẻ nhỏ. Các bé thích thú lội bộ giữa dòng nước. Xe đạp chỉ để dắt bộ khi nước đã lên đến gối. Thuyền đang đợi khách giữa lòng phố cổ. Khách du lịch di chuyền bằng thuyền, mang cả áo phao. Không khí nhộn nhịp của ngày mưa lụt. Nhiều khách du lịch phải di chuyển chỗ ở khi lũ lên. Không chỉ người dân, cả du khách đến Hội An những ngày này cũng phải theo dõi sát sao tình hình mưa lũ. Hội An vẫn rất đông du khách, cả khi nước ngập tứ bề. Khách du lịch được hỗ trợ di chuyển đồ đạc đến nơi cao hơn. Thuyền đậu ngoài sông giờ tràn vào khắp phố chờ khách. Những nơi chưa ngập vẫn nhộn nhịp bước chân du khách. >>> Mời đọc giả xem thêm video Lửa cháy dữ dội, thiêu rụi 4 nhà hàng ở Hội An (Nguồn: THĐT)