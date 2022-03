Cận cảnh hai hồ tự nhiên 6 năm chưa san lấp để chuyển thành nhà ở

Hai hồ tự nhiên quận Long Biên là Xuân Quế và Sơn Thủy (phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) đang chuẩn bị được san lấp để chuyển đổi thành đất ở. Gần 100 hộ dân đã làm đơn để xin giữ lại "lá phổi xanh". Đây là 2 hồ tự nhiên có từ rất lâu của quận Long Biên. Năm 1990 hai hồ này được giao cho một số hộ dân để cải tạo, chăn nuôi. Ngoài ra, hồ có cũng có giá trị cao cho việc điều hòa môi trường tại khu vực xung quanh. Hồ cũng là nơi thoát nước, giảm ngập úng mỗi khi mưa lớn. Đại diện UBND quận Long Biên cho biết, việc thu hồi 2 hồ nhằm phục vụ dự án xây dựng nhà ở. Dự án được phê duyệt từ năm 2016 với 5 khối nhà và các tuyến đường phụ cận. Đại diện UBND quận Long Biên cho biết thêm 2 hồ tự nhiên bị thu hồi có diện tích hơn 12,5 nghìn m2 do 2 hộ thuê để nuôi trồng thủy sản. Do hai hộ dân trên không đồng ý với phương án bồi thường với diện tích đất công bị thu hồi nên UBND phường Ngọc Thụy đã ra quyết định thu hồi theo đúng nhiệm vụ và thẩm quyền. Bà Lê Thị Bích Hoài - quyền Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy cho biết, dự án được phê duyệt gần 6 năm nhưng chưa triển khai và việc thu hồi đất công (ao hồ tự nhiên) san lấp làm nhà ở là lý do khiến người dân không đồng tình. Nhiều người cho rằng chủ trương này đi ngược mong muốn của người dân khi những "lá phổi xanh" bảo vệ môi trường đang được quan tâm hàng đầu.

