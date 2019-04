Cận cảnh gần 100 gốc nhãn của người dân bị phá hoại ở Hưng Yên

Chiều ngày 6//4, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an TP Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ vườn nhãn gần 100 gốc của gia đình ông Nguyễn Văn Mùi (ở thôn Cao Xã, phường Lam Sơn, TP Hưng Yên) trong một đêm bị kẻ gian chặt phá gần hết. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối ngày 3/4, số cây nhãn của gia đình ông Mùi đã bị kẻ gian phá hoại nghiêm trọng và không thể khôi phục được. Chia sẻ với báo chí, ông Mùi cho biết, vườn nhãn của gia đình đã trồng được khoảng 5 năm trên bãi sông, ngay trước UBND xã. Những tháng ngày qua, ông Mùi và gia đình đã dành nhiều tâm sức để chăm sóc cho cây nhãn, đặc biệt, vụ đầu tiên gia đình thu được khoảng 25 triệu đồng. Gia đình ông Mùi đã bỏ số vốn khoảng 150 triệu đồng để đầu tư vào vườn nhãn, nhưng nay có nguy cơ mất sạch do kẻ gian phá hoại. Kẻ gian sử dụng vật sắc nhọn chặt xung quanh thân cây nhãn. Có cây bị chặt nửa chừng hoặc chặt các cành. Những cây nhãn to bị kẻ gian chặt vòng quanh thân không thể phục hồi. Nhiều cây khác bị chặt các cành. Gần 100 gốc nhãn bị phá hoại gần như không thể phục hồi. Hiện cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ.

