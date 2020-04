Cận cảnh cây “ATM gạo” đầu tiên ở Hà Nội

Khoảng 8h sáng 11/4, cây “AMT gạo” đầu tiên ở Hà Nội được đặt tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã chính thức vào hoạt động để phát gạo cho những người có hoàn cảnh khó khăn giữ mùa dịch COVID-19. Dự kiến, việc phát gạo tại cây "ATM gạo" này được bắt đầu 11/4 đến hết ngày 30/4. Thời gian phát từ gạo từ 8 - 17h mỗi ngày. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng (55 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, là người lên ý tưởng cho cây 'ATM gạo' đầu tiên ở Hà Nội) chia sẻ, do mong muốn không để ai thiếu cơm trong mùa dịch nên đã lên ý tưởng sáng tạo ra cây “ATM gạo” này. Ông Nguyễn Mạnh Hùng (55 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Khi đọc được tin tức trên báo chí có tin ở Sài Gòn làm "ATM gạo" miễn phí thấy hay. Nghĩ rằng có những người đi làm ngày nào có tiền ăn ngày đó, không có lương thì sao có gì ăn? Hơn nữa nếu Sài Gòn làm được sao mình không làm được, sau đó tôi đã viết ý tưởng của mình lên facebook để tham khảm ý kiến bạn bè có nên làm ở Hà Nội không, do được nhiều người ủng hộ nên tôi bắt tay vào làm". Người dân nghèo đến lấy gạo từ cây "ATM gạo" tự động. Điểm khác biệt so với cây "ATM gạo" của TP Hồ Chí Minh chính là mỗi người mỗi lần được nhận 3 kg gạo, thay vì dùng tay bấm nút để máy nhả gạo thì chỉ cần dùng chân ấn vào bàn đạp. Việc dùng chân nhằm hạn chế tiếp xúc ở tay, tránh lây lan dịch bệnh COVID-19. Gạo chạy theo đường ống xuống, giữa có một bộ điều khiển bằng van tự động. Những bao gạo được chuẩn bị sẵn sàng để đổ vào bình chứa. Do được thông báo trước nên có khá đông người dân có hoàn cảnh khó khăn đã đến nhận gạo. Được biết, những phần gạo nhân ái này là món quà quý giá với những người khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 này.

Trước đó, ngày 7/4, cây “ATM gạo” đã được đưa vào hoạt động tại TP HCM để giúp người lao động nghèo tạm thời vượt qua khó khăn trong mùa dịch COVID-19. Sau khi đặt cây "ATM gạo" trên đã được nhiều nhà hảo tâm đến ủng hộ, quyên góp gạo. TPHCM: "Máy ATM" rút gạo miễn phí cho người nghèo. (Nguồn: VTC)

