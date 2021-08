Cận cảnh bến Nước Ngầm công khai tập kết hàng “chui” mùa dịch

Mặc dù Hà Nội chỉ cho phép một phần diện tích của bến xe Nước Ngầm được trưng dụng làm điểm test nhanh COVID-19 cho các tài xế xe "luồng xanh" do Bệnh viện Nam Thăng Long (Cục Y tế GTVT) tổ chức, song gần 1 tháng nay, có hàng trăm xe tải chở hàng hoá tập kết trái phép tại bến xe Nước Ngầm, không đảm bảo các điều kiện giãn cách và an toàn phòng chống dịch. Trưa 25/8, ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, các tài xế tập trung chờ test COVID-19 tại bến xe Nước Ngầm không tuân thủ đầy đủ các quy định 5K. Số đông đứng tập trung, không giữ khoảng cách an toàn. Ngay bên cạnh điểm chờ test là những ki ốt nhận chở hàng hóa công khai hoạt động. Sau khi tài xế được test COVID-19 lập tức đưa xe vào phía bên trong bến xe để chuẩn bị tập kết, bốc xếp hàng hóa. Nhiều xe nằm chờ người dân ra ký gửi hàng. Và bốc dỡ hàng hóa chờ người đến lấy. Đáng chú ý, những người dân vào bến xe Nước Ngầm lấy hàng hóa đều không được khai báo y tế mặc dù ngay gần cổng có bàn khai báo nhưng không có nhân viên. Những chiếc xe tải nằm chờ hàng bất chấp bến xe Nước Ngầm không được phép tập kết, bốc xếp hàng hóa. Các xe đều in biển tên nhà xe và dòng chữ “giao nhận hàng”, được xếp thành hàng dài theo lốt. Shipper và người dân cũng đến điểm tập kết này để nhận hàng và gửi hàng như không hề có quy định về giãn cách, hạn chế đi lại. Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, để có được "lốt" bốc xếp hàng ở bến xe Nước Ngầm ở thời điểm Hà Nội giãn cách, một xe ô tô khi ra vào bến phải nộp ít nhất 200 nghìn đồng/lượt. Riêng xe máy mất phí 10 nghìn đồng/lượt. Hiện nay, Hà Nội chỉ cho phép 5 địa điểm được bố trí tập kết, trung chuyển hàng hóa tại Hà Nội gồm: Khu công nghiệp phụ trợ Nam Hà Nội (xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên); Khu tái định cư ở xã Tiên Dược (huyện Sóc Sơn); Ô đất trống ở xã Dương Xá (huyện Gia Lâm); Bến xe Yên Nghĩa (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông); Trung tâm Xúc tiến thương mại thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (số 489 đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm). Video: Bến xe Nước Ngầm không kiểm soát khai báo y tế, tập kết, bốc xếp hàng hóa trái quy định.

