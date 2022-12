Cận cảnh băng giá phủ trắng trên cung đường lên đỉnh Fansipan

Đêm qua và rạng sáng nay do tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh từ phía Bắc tràn xuống nên nhiệt độ khu vực đỉnh núi Fansipan giảm xuống dưới 0 độ C. (Ảnh: VTC) Đây là ngày thứ hai băng giá xuất hiện tại khu vực Fansipan tính từ đầu mùa đông đến nay. (Ảnh: Vietnamnet) Mưa nhỏ, nước mưa rơi xuống gặp lạnh đông kết lại tạo thành một lớp băng giá trắng mỏng bám vào cây cỏ, bậc đá lên xuống trên đường đi, sàn gỗ trên đỉnh Fansipan. (Ảnh: VTV) Đây là ngày thứ hai băng giá xuất hiện tại khu vực Fansipan tính từ đầu mùa đông đến nay. (Ảnh: Vietnamnet) Nhiệt độ tại đỉnh Fansipan vẫn tiếp tục giảm thấp. Nếu thời tiết trên núi vẫn tồn tại mưa nhỏ thì khả năng xảy ra một trong ba trường hợp sau: Băng giá dày đặc, mưa lẫn tuyết, hoặc mưa tuyết riêng lẻ rơi trắng trời. (Ảnh: VTV) Theo dữ liệu nhiệt độ của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia lúc 6h sáng nay, Trùng Khánh (Cao Bằng) và Sapa (Lào Cai) là nơi lạnh nhất cả nước với mức nhiệt chỉ 2,4 và 2,6 độ C. Một số địa phương khác có nền nhiệt thấp như Mẫu Sơn 3,4 độ C, Cao Bằng 5,3 độ C, Sìn Hồ 4,5 độ C, Pha Đinh 4,6 độ C. (Ảnh: TTXVN) Trước đó, ngày 17/12, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan đo được khoảng -1 đến -2 độ C, các bề mặt hình thành một lớp băng mỏng và tan sau khoảng 30 phút. (Ảnh:VTC) Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, từ ngày 17/12, không khí lạnh mạnh tiếp tục tăng cường xuống Lào Cai khiến nhiệt độ các khu vực trong tỉnh giảm sâu so với ngày hôm trước, gây nên hiện tượng băng giá tại thị xã Sa Pa và một số khu vực vùng cao. (Ảnh:VTC) Riêng nhiệt độ khu vực núi Fansipan giảm xuống dưới 0 độ C. Tiết trời tại đây còn có mưa nhỏ. Nước mưa rơi xuống gặp lạnh đông kết lại tạo thành một lớp băng giá trắng mỏng bám vào cây cỏ, hoa trồng làm cảnh, bậc đá lên xuống trên đường đi, sàn gỗ tại khu vực dành cho du khách ngắm cảnh đỉnh Fansipan. (Ảnh: VTC) Xem thêm video:Băng giá phủ trắng Mẫu Sơn ngày 08/01/2021. Nguồn: VXD Channel.

