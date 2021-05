Cận cảnh 6 bảo vệ Resort Nam Nghi đánh gãy tay người dân Phú Quốc

Ngày 24/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng về tội cố ý gây thương tích gồm Nguyễn Chí Hồ (SN 1996); Nguyễn Anh Điền (SN 1997); Huỳnh Thanh Tuấn (1985; Nguyễn Đức Toàn (SN 1992); Nguyễn Minh Giàu (SN 1995) và Nguyễn Minh Hương (SN 1988). Tất cả 6 bị can trên đều là nhân viên bảo vệ của Công ty Kiên Long thực hiện nhiệm bảo vệ tại resort Nam Nghi, dự án Sasco và Lan Anh, thuộc ấp 4, xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc. Kết quả đấu tranh ban đầu cho thấy, khoảng 15h ngày 18/5, anh Trương Thanh Điền (SN 1973, khu phố 3, phường Dương Đông) cùng với anh Phùng Đăng Khoa (SN 1978, ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc và một số người đến khu vực Resort Mai Phương thuộc ấp 4, xã Cửa Cạn để xuống biển bắt cá. Trong lúc kéo lưới thì anh Điền và anh Khoa có kéo sang khu vực biển của Resort Nam Nghi, nên bị bảo vệ nhắc nhở. Lúc này giữa anh Điền và nhóm bảo vệ tại đó xảy ra cự cãi với nhau, được khoảng 10 phút, khi anh Điền và Khoa đi vào bờ thì nhóm 6 bảo vệ trên dùng hung khí là loại gậy bóng chày bằng kim loại và cây gỗ rượt đánh vào người làm anh Trương Thanh Điền và Phùng Đăng Khoa làm cả 2 đều bị gãy cánh tay trái, nên phải nhập viện điều trị. Sau khi gây án, các đối tượng trên đã bị Công an TP Phú Quốc bắt khẩn cấp và tạm giữ cho đến ngày thực hiện Lệnh bắt tạm giam. Ảnh: PLO Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. >>> Mời độc giả xem clip ghi lại vụ việc 6 bảo vệ đánh 2 người dân gãy tay ở Phú Quốc.

Ngày 24/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng về tội cố ý gây thương tích gồm Nguyễn Chí Hồ (SN 1996); Nguyễn Anh Điền (SN 1997); Huỳnh Thanh Tuấn (1985; Nguyễn Đức Toàn (SN 1992); Nguyễn Minh Giàu (SN 1995) và Nguyễn Minh Hương (SN 1988). Tất cả 6 bị can trên đều là nhân viên bảo vệ của Công ty Kiên Long thực hiện nhiệm bảo vệ tại resort Nam Nghi, dự án Sasco và Lan Anh, thuộc ấp 4, xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc. Kết quả đấu tranh ban đầu cho thấy, khoảng 15h ngày 18/5, anh Trương Thanh Điền (SN 1973, khu phố 3, phường Dương Đông) cùng với anh Phùng Đăng Khoa (SN 1978, ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc và một số người đến khu vực Resort Mai Phương thuộc ấp 4, xã Cửa Cạn để xuống biển bắt cá. Trong lúc kéo lưới thì anh Điền và anh Khoa có kéo sang khu vực biển của Resort Nam Nghi, nên bị bảo vệ nhắc nhở. Lúc này giữa anh Điền và nhóm bảo vệ tại đó xảy ra cự cãi với nhau, được khoảng 10 phút, khi anh Điền và Khoa đi vào bờ thì nhóm 6 bảo vệ trên dùng hung khí là loại gậy bóng chày bằng kim loại và cây gỗ rượt đánh vào người làm anh Trương Thanh Điền và Phùng Đăng Khoa làm cả 2 đều bị gãy cánh tay trái, nên phải nhập viện điều trị. Sau khi gây án, các đối tượng trên đã bị Công an TP Phú Quốc bắt khẩn cấp và tạm giữ cho đến ngày thực hiện Lệnh bắt tạm giam. Ảnh: PLO Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. >>> Mời độc giả xem clip ghi lại vụ việc 6 bảo vệ đánh 2 người dân gãy tay ở Phú Quốc.