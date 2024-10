Cán bộ Chi cục Thủy sản nhận hối lộ cải hoán tàu cá

Ngày 04/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Nhận hối lộ” xảy ra tại Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 -2022; khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 05 đối tượng về hành vi “Nhận hối lộ” quy định tại khoản 2, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an khám xét nơi làm việc của các đối tượng (ảnh CA) Trong số 5 bị can trên, 3 cán bộ thuộc Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế và 1 cựu giám đốc doanh nghiệp bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Bôn (SN 1976, trú tại phường Gia Hội, thành phố Huế), đăng kiểm viên, Trưởng Phòng Tàu cá; Trần Chuối (SN 1977, trú tại phường Kim Long, thành phố Huế), đăng kiểm viên; Ngô Văn Tuấn (SN 1988, trú tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc), đăng kiểm viên; Phạm Bá Hiếu (SN 1955, trú tại phường Phú Hậu, thành phố Huế), nguyên Giám đốc Công ty tàu thuyền An Thuận, Thuận An, thành phố Huế.



Cơ quan điều tra khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hải Thụy (SN 1979, trú tại phường Thủy Vân, thành phố Huế), đăng kiểm viên, Trưởng Phòng Thanh tra – Kiểm ngư.

Theo thông tin ban đầu, Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế là cơ quan Nhà nước trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế, được thành lập theo Quyết định số 59/2015/QĐ–UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, có chức năng, nhiệm vụ kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá để cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, đăng kiểm tàu cá trên địa bàn tỉnh.

Lợi dụng chức năng, nhiệm vụ trong quá trình thực hiện đăng kiểm tàu cá, các đăng kiểm viên thuộc Chi cục Thủy sản tỉnh đã móc nối, thông đồng và câu kết với các đơn vị cấp chứng thư giám định máy tàu, cơ sở thi công cải hoán tàu cá rồi nhận tiền của các ngư dân và thực hiện việc hợp thức hóa hồ sơ cải hoán tàu cá nhằm nâng công suất máy tàu không đúng quy định.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

