Cái kết của kẻ làm lây lan dịch bệnh COVID-19 gây thiệt hại hơn 3 tỷ đồng

Sáng 16/7, TAND TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Đào Duy Tùng bị truy tố về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 240 của BLHS. HĐXX đã tuyên bị cáo Đào Duy 18 tháng tù. Bị cáo này trước đó đã bị Công an Tp Hải Dương xử phạt hành chính về hành vi xuất nhập cảnh trái phép. Chủ tọa phiên tòa nhận định, hành vi của bị cáo Đào Duy Tùng khi đi từ vùng dịch COVID-19 nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam, thời điểm này nước Lào đang có dịch bệnh COVID- 19 nhưng không chấp hành các quy định cách ly và khai báo y tế theo quy định của pháp luật, làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người đủ yếu tố cấu thành tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người quy định tại điểm c khoản 1 Điều 240 của BLHS. Bị cáo Đào Duy Tùng là người đã thành niên, có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rất rõ việc làm lây lan dịch bệnh cho người khác là vi phạm pháp luật hình sự nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Hành vi của bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quy định về phòng chống dịch bệnh ở người, ngoài ra còn xâm phạm đến sự an toàn về tính mạng, sức khỏe của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an xã hội, đã xâm phạm đến sự bền vững và ổn định của môi trường; gây ra hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe của con người cũng như cho môi trường sinh thái do đó cần áp dụng mức hình phạt phù hợp với tính chất, mức độ và hậu quả của bị cáo gây ra để răn đe, phòng ngừa tội phạm. Theo cáo trạng, bị cáo Đào Duy Tùng (SN 1989, trú tại số 42 Hàm Nghi, phường Hải Tân, TP Hải Dương) là lao động tự do. Khoảng cuối tháng 3/2021 Tùng liên lạc qua ứng dụng zalo với Đào Anh Tuấn (có quan hệ họ hàng) khi đó đang lao động tự do tại Viên Chăn, Lào) hỏi anh Tuấn sang làm cùng. Sau khi được Đào Anh Tuấn hướng dẫn, Tùng đến bến xe Đông Hà, tỉnh Quảng Trị rồi có người đưa sang Viêng Chăn. Tùng về nhà trọ của Tuấn ở gần Trung tâm hội nghị quốc gia thủ đô Viên Chăn. Thời gian ở cùng Tuấn (5/4/2021 đến ngày 20/4/2021), Tùng thường xuyên tiếp xúc, ăn uống, đi chơi cùng với anh Trương Văn Dũng, anh Trương Văn Sĩ, đều đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; chị Ngọc, chị Nhung (đều không rõ địa chỉ) và khoảng 20 người khác Tùng không biết tên gồm cả người Việt Nam và người Lào. Do không tìm được việc làm nên Tùng muốn về Việt Nam. Ngày 20/4/2021 Tuấn và một người Lào đưa Tùng đến bến xe. Tại đây, Tùng được bố trí đi qua biên giới bằng cách ngồi trong thùng xe ô tô container (không rõ biển số, hãng xe) về tỉnh Quảng Trị. Sau đó Tùng đi xe khách về Hải Phòng. Tại Hải Phòng, Tùng ở cùng bạn gái là chị Nguyễn Thị T., hộ khẩu thường trú ở Gia Lộc, Hải Dương, nhân viên quán Karaoke NEW KTV ở quận Hải An, TP Hải Phòng tại nhà nghỉ ở số 10 Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền từ 22/4, đến ngày 27/4/2021 chuyển sang thuê phòng ở tại khách sạn ở số 15 Trung Lực, quận Hải An. Ngày 29/4/2021 Tùng có biểu hiện ho, mệt mỏi nên chị T. bảo Tùng đi khám nhưng Tùng không đi. Chị T. thuê người đến truyền nước cho Tùng. Khoảng 15h ngày 30/4/2021, Tuấn từ bên Lào và gọi điện cho Tùng qua ứng dụng Zalo thông báo cho Tùng biết có anh Trương Văn Sĩ là người đã tiếp xúc với Tùng ở bên Lào đã bị nhiễm vi rút SARS-CoV- 2. Lúc này Tùng nghi ngờ bản thân mình bị nhiễm vi rút Sars – CoV- 2 nhưng không đi khai báo y tế mà tiếp tục bảo chị T. thuê người truyền nước và tiêm cho Tùng. Khoảng 13h30 ngày 4/5/2021 chị T. tiếp tục bảo Tùng đi xét nghiệm, lúc này Tùng mới đồng ý. Trung tâm xét nghiệm Medlatec Hải Dương xác định Tùng dương tính với virus Sars -CoV- 2 nên được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID – 19 Tp Hải Dương đưa đi điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới tỉnh Hải Dương; cùng ngày chị Nguyễn Thị T. cũng được xét nghiệm và kết quả dương tính với virus Sars -CoV- 2. Quá trình truy vết, tiến hành xét nghiệm các bệnh nhân Phạm Phương Th. (xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương); anh Nguyễn Văn V. (khu 2, phường Việt Hòa, TP Hải Dương) và anh Nguyễn Văn L. (số 25 Nguyễn Thị Duệ, TP Hải Dương) và một số trường hợp nhiễm bệnh COVID-19 tại khu vực xóm Gốc Mít, phố Đội Cấn, phố Hoàng Văn Thụ, TP Hải Dương cũng được xác định có liên quan đến Đào Duy Tùng và chị Nguyễn Thị T. UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 1396, 1413 ngày 11/5/2021, Quyết định số 1460 ngày 14/5/2021, Quyết định số 1527 ngày 21/5/2021 về áp dụng biện pháp thiết lập vùng cách ly y tế để phòng chống dịch Covid -19 tại nhiều khu vực trên địa bàn Tp Hải Dương. Liên quan đến bệnh nhân Đào Duy Tùng, Nguyễn Thị T., báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 quận Hải An, TP Hải Phòng xác định, thiệt hại về kinh tế của địa phương là 879.050.000 đồng. Báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống COVID – 19 TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương xác định, thiệt hại kinh tế liên quan đến trường hợp bệnh nhân Đào Duy Tùng được xác định là 2.471.406.000 đồng.

