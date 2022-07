Các quan tham đã nộp bao tiền vì tham nhũng, nhận hối lộ?

Ngày 1/7, TAND cấp cao tại Hà Nội đã đưa ra phán quyết với 19 bị cáo (trong tổng số 36 bị cáo của vụ án) trong vụ án sai phạm xảy ra tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Trước khi công bố bản án, chủ tọa thông báo quay lại với phần xét hỏi, do trong hai ngày nghỉ nghị án, có 5 bị cáo nộp thêm 1,1 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả và được viện kiểm sát đề nghị tòa xem xét giảm hình phạt và được tòa phúc thẩm chấp nhận. 3 người được giảm 9 tháng tù gồm: Bị cáo Vũ Như Khuê (cựu Giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 1); Cao Hừng Đông (cựu Phó Giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 1); Nguyễn Mạnh Cường (cựu Phó Giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 1). Hai bị cáo được giảm 6 tháng tù gồm: Nguyễn Hồng Phước (cựu Giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 7); Đỗ Tấn Nam (cựu Giám đốc Ban điều hành Công ty Tuấn Lộc thi công gói thầu số 4). Mới đây, trong vụ án mua độc quyền chế phẩm Redoxy-3C, ông Nguyễn Đức Chung - Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội bị truy tố, xét xử về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Tại phiên sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội từ 10-12 năm tù. Quá trình tranh tụng, gia đình ông Chung đã nộp 10 tỷ đồng nhằm bảo lãnh cho trường hợp ông Chung bị tuyên phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Đại diện VKS quyết định thay đổi mức án đề nghị đối với bị cáo Chung xuống còn từ 8-10 năm tù. HĐXX sơ thẩm sau đó tuyên phạt ông Chung 8 năm tù, dưới mức thấp nhất khung hình phạt. Đến phiên phúc thẩm vừa diễn ra, gia đình cựu Chủ tịch Hà Nội đã nộp toàn bộ số tiền 25 tỷ đồng mà ông Chung bị buộc phải liên đới trách nhiệm bồi thường. Ghi nhận điểm này và những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khác, tòa án cấp phúc thẩm đã quyết định giảm án cho bị cáo Chung còn 5 năm tù. Ngày 19/5, TAND TP Hà Nội đã tuyên án phạt nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường trong vụ án "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố khác và Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế. Với mức án mà VKS đề nghị từ 7 - 8 năm tù đối với bị cáo Cường, nhóm luật sư bào chữa cho rằng trong các bản tự khai, phúc cung, bị cáo Cường đều thẳng thắn thừa nhận, rất ăn năn và đã tự nguyện nộp 1,8 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Cường 4 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Tháng 11/2021, cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo (Bộ Công an) Nguyễn Duy Linh bị đưa ra xét xử về tội "Nhận hối lộ" với định khung hình phạt cao nhất là tử hình. Quá trình tranh tụng, ông Linh đã tác động gia đình nộp đủ số tiền 5 tỷ đồng nhận hối lộ. HĐXX sau đó đã tuyên phạt bị cáo này 14 năm tù, dưới mức thấp nhất của khung hình phạt. Cuối tháng 12/2019, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son bị đại diện VKS đề nghị tuyên án tử hình về tội "Nhận hối lộ" trong vụ mua bán cổ phần tại AVG. Quá trình phiên tòa diễn ra, gia đình ông Son đã nộp tiền, khắc phục hoàn toàn số tiền 3 triệu USD mà bị cáo Son nhận hối lộ. Xét tình tiết giảm nhẹ này, HĐXX cho rằng không cần thiết phải áp dụng hình phạt cao nhất là tử hình đối với bị cáo Nguyễn Bắc Son. Ông Son sau đó bị tuyên án chung thân ở cả 2 cấp xử sơ thẩm và phúc thẩm. Tại bản án phúc thẩm vụ án xảy ra tại OceanBank được tuyên ngày 4/5/2018, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) Nguyễn Xuân Sơn bị tuyên án tử hình về 3 tội danh: "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Tham ô tài sản". Ghi nhận việc gia đình, bạn bè ông Sơn cam kết nộp đủ 3/4 số tiền bị cáo bị quy kết tham ô, Tòa phúc thẩm kiến nghị Chánh án TAND Tối cao xem xét giảm hình phạt cho bị cáo Sơn từ tử hình xuống chung thân sau khi bị cáo Sơn khắc phục ít nhất 3/4 hậu quả. Sau phiên phúc thẩm, gia đình bị cáo Sơn đã khắc phục hơn 3/4 số tiền được xác định là hậu quả mà ông Sơn gây thiệt hại. Chánh án TAND Tối cao đã có quyết định giảm hình phạt cho cựu Tổng Giám đốc OceanBank xuống mức án chung thân. Ngày 22/1/2018, ông Trịnh Xuân Thanh - cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây lắp Dầu khí – PVC bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt tù chung thân do cố ý làm trái và tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC). Trước đó, gia đình ông Trịnh Xuân Thanh đã nộp 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả. >>> Xem thêm video: Vũ “nhôm” tiếp tục bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Ngày 1/7, TAND cấp cao tại Hà Nội đã đưa ra phán quyết với 19 bị cáo (trong tổng số 36 bị cáo của vụ án) trong vụ án sai phạm xảy ra tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Trước khi công bố bản án, chủ tọa thông báo quay lại với phần xét hỏi, do trong hai ngày nghỉ nghị án, có 5 bị cáo nộp thêm 1,1 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả và được viện kiểm sát đề nghị tòa xem xét giảm hình phạt và được tòa phúc thẩm chấp nhận. 3 người được giảm 9 tháng tù gồm: Bị cáo Vũ Như Khuê (cựu Giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 1); Cao Hừng Đông (cựu Phó Giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 1); Nguyễn Mạnh Cường (cựu Phó Giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 1). Hai bị cáo được giảm 6 tháng tù gồm: Nguyễn Hồng Phước (cựu Giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 7); Đỗ Tấn Nam (cựu Giám đốc Ban điều hành Công ty Tuấn Lộc thi công gói thầu số 4). Mới đây, trong vụ án mua độc quyền chế phẩm Redoxy-3C, ông Nguyễn Đức Chung - Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội bị truy tố, xét xử về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Tại phiên sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội từ 10-12 năm tù. Quá trình tranh tụng, gia đình ông Chung đã nộp 10 tỷ đồng nhằm bảo lãnh cho trường hợp ông Chung bị tuyên phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Đại diện VKS quyết định thay đổi mức án đề nghị đối với bị cáo Chung xuống còn từ 8-10 năm tù. HĐXX sơ thẩm sau đó tuyên phạt ông Chung 8 năm tù, dưới mức thấp nhất khung hình phạt. Đến phiên phúc thẩm vừa diễn ra, gia đình cựu Chủ tịch Hà Nội đã nộp toàn bộ số tiền 25 tỷ đồng mà ông Chung bị buộc phải liên đới trách nhiệm bồi thường. Ghi nhận điểm này và những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khác, tòa án cấp phúc thẩm đã quyết định giảm án cho bị cáo Chung còn 5 năm tù. Ngày 19/5, TAND TP Hà Nội đã tuyên án phạt nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường trong vụ án "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố khác và Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế. Với mức án mà VKS đề nghị từ 7 - 8 năm tù đối với bị cáo Cường, nhóm luật sư bào chữa cho rằng trong các bản tự khai, phúc cung, bị cáo Cường đều thẳng thắn thừa nhận, rất ăn năn và đã tự nguyện nộp 1,8 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Cường 4 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Tháng 11/2021, cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo (Bộ Công an) Nguyễn Duy Linh bị đưa ra xét xử về tội "Nhận hối lộ" với định khung hình phạt cao nhất là tử hình. Quá trình tranh tụng, ông Linh đã tác động gia đình nộp đủ số tiền 5 tỷ đồng nhận hối lộ. HĐXX sau đó đã tuyên phạt bị cáo này 14 năm tù, dưới mức thấp nhất của khung hình phạt. Cuối tháng 12/2019, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son bị đại diện VKS đề nghị tuyên án tử hình về tội "Nhận hối lộ" trong vụ mua bán cổ phần tại AVG. Quá trình phiên tòa diễn ra, gia đình ông Son đã nộp tiền, khắc phục hoàn toàn số tiền 3 triệu USD mà bị cáo Son nhận hối lộ. Xét tình tiết giảm nhẹ này, HĐXX cho rằng không cần thiết phải áp dụng hình phạt cao nhất là tử hình đối với bị cáo Nguyễn Bắc Son. Ông Son sau đó bị tuyên án chung thân ở cả 2 cấp xử sơ thẩm và phúc thẩm. Tại bản án phúc thẩm vụ án xảy ra tại OceanBank được tuyên ngày 4/5/2018, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) Nguyễn Xuân Sơn bị tuyên án tử hình về 3 tội danh: "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Tham ô tài sản". Ghi nhận việc gia đình, bạn bè ông Sơn cam kết nộp đủ 3/4 số tiền bị cáo bị quy kết tham ô, Tòa phúc thẩm kiến nghị Chánh án TAND Tối cao xem xét giảm hình phạt cho bị cáo Sơn từ tử hình xuống chung thân sau khi bị cáo Sơn khắc phục ít nhất 3/4 hậu quả. Sau phiên phúc thẩm, gia đình bị cáo Sơn đã khắc phục hơn 3/4 số tiền được xác định là hậu quả mà ông Sơn gây thiệt hại. Chánh án TAND Tối cao đã có quyết định giảm hình phạt cho cựu Tổng Giám đốc OceanBank xuống mức án chung thân. Ngày 22/1/2018, ông Trịnh Xuân Thanh - cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây lắp Dầu khí – PVC bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt tù chung thân do cố ý làm trái và tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC). Trước đó, gia đình ông Trịnh Xuân Thanh đã nộp 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả. >>> Xem thêm video: Vũ “nhôm” tiếp tục bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.