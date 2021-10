Bộ Công an có tân Cục trưởng Cục An ninh điều tra

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Vũ Hoài Bắc. Thứ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định điều động đại tá Vũ Hoài Bắc nhận nhiệm vụ Cục trưởng Cục An ninh điều tra và tặng hoa chúc mừng Cục trưởng. Đại tá Vũ Hoài Bắc (SN 1970, quê quán huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đã có hơn 30 năm học tập, công tác liên tục trong lực lượng CAND; là cán bộ được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ Công an, đặc biệt trong lĩnh vực công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Đại tá Vũ Hoài Bắc đã có hơn 10 năm đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chỉ huy cấp phòng, cấp Cục tại Cục An ninh kinh tế, An ninh Chính trị Nội bộ. Từ tháng 3/2020 đến nay, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. Đặc biệt, trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, đại tá Vũ Hoài Bắc đã cùng tập thể Công an tỉnh tích cực đổi mới các biện pháp công tác, giải quyết các vấn đề phức tạp về ANTT, tấn công trấn áp tội phạm, tạo những chuyển biến rõ nét trên địa bàn. Năm 2020, Công an tỉnh Trà Vinh đạt danh hiệu Cờ thi đua của Bộ Công an; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, cá nhân đại tá Vũ Hoài Bắc được tặng thưởng Huân chương Chiến công Hạng nhì, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND; được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và Nhân dân tỉnh Trà Vinh ghi nhận, đánh giá cao. Theo đánh giá của Thứ trưởng Lương Tam Quang, việc Bộ Công an quyết định điều động công tác đối với đại tá Vũ Hoài Bắc giữ chức Cục trưởng Cục An ninh điều tra là xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ công tác. Đây vừa là ghi nhận, đánh giá cao, vừa là yêu cầu, thử thách đối với cá nhân đại tá Vũ Hoài Bắc.

