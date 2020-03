Bò 6 chân và những con vật quái dị từng xuất hiện ở Việt Nam gây xôn xao

Một trong những con vật quái dị đó là con bò 17 tháng tuổi, thuộc sở hữu của gia đình anh Bùi Minh Tuấn (xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thuỷ) chăm sóc. Ngoài 4 chân bình thường, con bò mọc thêm hai chân khác ngay trên cổ, đoạn giữa chiếc u và giữa cặp chân phụ này còn có một cục thịt trông như chiếc đuôi thứ hai. Anh Tuấn cho hay: "Lúc mới sinh, nó đã có cặp chân khác thường trên cổ, ai mới nhìn thấy lần đầu cũng giật mình". (Ảnh Lê Hoàng/ Vnexpress). Chú nghé vô cùng kì dị với 8 chân, 4 tai và 2 đuôi xuất hiện ở một gia đình người dân xóm nước Liếc, thôn Mai Lãnh Hạ, xã Long Mai, huyện Minh Long, Quảng Ngãi. Ngay từ lúc chào đời, chú nghé đã làm mọi người phải sững sờ vì hình dáng kì dị của mình. Chủ nhân của con vật quái dị nhất Việt Nam trên cho biết, lúc chuẩn bị chuyển dạ, trâu mẹ có hiện tượng hơi bất thường và có vẻ khó đẻ hơn những con trâu khác. Chính vì thế mà việc sinh nở của nó rất khó khăn, gia phải nhờ tới 5 người cùng hỗ trợ mới lấy được chú nghé con ra khỏi bụng mẹ. Con gà đặc biệt khi sinh ra đã có 4 chân, càng ngày cặp chân phụ càng lớn. Ngoài ra, con vật kì dị còn có 2 hậu môn. Chủ nhân con gà trú tại xã An Phước, huyện Mang Thít , tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh Công an TP.HCM) Người này cho hay, cho biết gà trống này được 10 tháng tuổi và cân nặng hơn 3kg. Thấy chú gà lạ hiếm thấy, nhiều người đến xem và ngỏ ý mua với giá cao nhưng chủ nhân đều từ chối. Chú vịt 4 cánh xuất hiện ở Đà Lạt cũng được xem là một trong những con vật quái dị. Năm 2013, một chú heo có hình dáng như một con voi xã Viên An, huyện Trần Đề, Sóc Trăng, con heo có vòi dài hơn 30 cm giống vòi con voi. Theo lời chủ của đàn heo này, bình quân một ngày có trên 300 người đến xem, vì vậy chị đã đem heo dâng lên chùa vào. Có thể dài đến 2m và ngoại hình cực kỳ cổ quái, rồng Nam Mỹ xứng đáng được coi là loài vật quái dị nhất của dân chơi Việt Nam. Chú chó kì dị với 5 chân xuất hiện ở Tây Sơn, Hà Nội.

