Hải Dương: “Bà hỏa” ghé thăm, thiêu rụi hai quán quần áo, internet

Thời điểm trên, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hải Dương nhận được tin báo cháy xảy ra tại kiốt cho thuê kinh doanh quần áo, internet do ông Nguyễn Văn Thủy (sinh năm 1967) và bà Bùi Thị Tuyết (sinh năm 1970) làm chủ nhà tại thôn Quý Dương (xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) xảy ra vụ hỏa hoạn. Ngay sau nhận tin báo cháy, Phòng PC07 đã điều động 3 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ và 1 xe chỉ huy chữa cháy, cùng 35 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường; thông báo và phối hợp Công an huyện Cẩm Giàng, Công an xã Tân Trường tổ chức các hoạt động chữa cháy. Tại hiện trường diện tích đám cháy 220m2, gồm: 3 gian kiốt, diện tích 180m2, kết cấu tường gạch bao quanh, vách ngăn giữa các kiốt, mái lợp bằng tôn và khu bày hàng là phần bán mái, diện tích 40m2, không có tường, khung thép mái tôn do vợ chồng ông Nguyễn Văn Thủy và bà Bùi Thị Tuyết làm chủ nhà và cho thuê kinh doanh quần áo, dịch vụ Internet. Khi lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH có mặt, đám cháy đã bao trùm toàn bộ 3 kiốt. Trong đó, 2 gian kiốt, diện tích 120m2 và khu bày hàng, diện tích 40m2 được vợ chồng ông Thủy cho vợ chồng anh Bùi Văn Nhất, sinh năm 1993, chị Phạm Thị Ngợi, sinh năm 1998 thuê làm nơi kinh doanh quần áo.1 gian kiốt diện tích khoảng 60m2 do con trai vợ chồng ông Thủy là anh Nguyễn Tiến Đạt, sinh năm 1996 kinh doanh dịch vụ Internet. Sau 20 phút chữa cháy, đến 8h10 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chữa cháy phun nước dập cháy và ngăn chặn cháy lan sang nhà dân và ki ốt liền kề; 100% cán bộ chiến sĩ, các lực lượng và phương tiện tham gia chữa cháy đảm bảo an toàn; các ngôi nhà và ki ốt liền kề không bị ảnh hưởng. Vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng quần áo kinh doanh, hệ thống máy tính kinh doanh dịch vụ Internet bị cháy hoàn toàn (chưa thống kê cụ thể giá trị tài sản). Gian quần áo bị thiêu rụi. Đơn vị PCCC đã bàn giao hiện trường và vụ cháy tới Công an huyện Cẩm Giàng tiếp nhận và giải quyết theo quy định. >>> Mời độc giả xem thêm video Khen thưởng 2 nhân viên cứu người trong vụ cháy cửa hàng gas. Nguồn: Truyền hình Báo Nhân dân.

