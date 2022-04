Bị UBKT Trung ương “điểm danh”…điều gì chờ “quan” liên quan Việt Á?

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an khi đề cập vụ Việt Á đã cho biết, Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố nhiều bị can, hiện đang tiếp tục điều tra, làm rõ. “Vụ Việt Á, thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa qua đã nói quá rõ về các tổ chức, cá nhân có liên quan. Các bạn chờ đợi cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục tiếp theo”. Dư luận đặt câu hỏi, điều gì đang chờ các cán bộ vừa bị “điểm danh”? Kỳ họp thứ 13 mới đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 liên quan đến vụ việc tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Ủy ban Kiểm tra Trung ương “điểm danh” một số cán bộ như ông Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Phạm Công Tạc - Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cùng một số lãnh đạo, cán bộ Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm; chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại tiền và tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, liên quan đến những vi phạm nêu trên còn có trách nhiệm của một số tổ chức, cá nhân thuộc Bộ Tài chính, sẽ tiếp tục được kiểm tra, làm rõ. Tại kỳ họp Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các ông: Trung tướng Đỗ Quyết - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện kiêm Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Học viện Quân y. Cảnh cáo: Trung tướng Nguyễn Viết Lượng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy; Đại tá Nguyễn Tùng Linh - Đảng ủy viên Học viện, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Khoa học Quân sự; Thiếu tá Ngô Anh Tuấn - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Tài chính; Thiếu tá Lê Trường Minh - Chi ủy viên, Trưởng Ban Hóa dược, Phòng Trang bị, Vật tư, Học viện Quân y. Khiển trách: Đại tá Phạm Nhật Quang - Bí thư Chi bộ Tổng hợp Kế hoạch - Thanh tra, Chánh Thanh tra Học viện; Đại tá Chu Đức Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Học viện; Trung úy Nguyễn Văn Tâm và Trung úy Nguyễn Thành Trung - Chi bộ Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Học viện Quân y. Khai trừ ra khỏi Đảng đối với: Thượng tá Hồ Anh Sơn - Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự; Đại tá Nguyễn Văn Hiệu - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Trang bị, Vật tư, Học viện Quân y. Trước đó, thượng tá Hồ Anh Sơn đã bị Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố về tội “Tham ô tài sản” và tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đại tá Nguyễn Văn Hiệu - Trưởng Phòng Trang bị, vật tư - Học viện Quân y bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng". >>> Mời độc giả xem thêm video Khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng. Nguồn: THĐT

