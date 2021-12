Bí thư Cô Tô từ “hạt giống đỏ” đến khai trừ Đảng vì quan hệ bất chính

Mới đây, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Hùng Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Ông Sơn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương. Thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, sống buông thả, quan hệ bất chính với nhân viên dưới quyền, vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và tiêu chuẩn cấp ủy viên. Những vi phạm của ông Lê Hùng Sơn không chỉ gây dư luận rất xấu, bức xúc mà còn khiến nhiều người thất vọng bởi thời điểm giữ chức Bí thư huyện Cô Tô, ông Sơn là bí thư cấp huyện trẻ nhất tỉnh Quảng Ninh và là một trong số các Bí thư trẻ nhất cả nước và được xem như “hạt giống đỏ”. Ông Lê Hùng Sơn sinh ngày 3/9/1982, quê quán Tĩnh Gia – Thanh Hóa. Ông Sơn có trình độ Cử nhân kinh tế, Cử nhân ngoại ngữ, Thạc sỹ kinh tế Công nghiệp. Tháng 11/2020, ông Lê Hùng Sơn khi đó đang là Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn đã được Tỉnh ủy Quảng Ninh quyết định cho thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Cô Tô, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trước đó, ông Sơn trải qua nhiều vị trí như Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh. Khi nhậm chức, ông Sơn hứa sẽ cầu thị, tôn trọng, học hỏi, kế thừa thành quả, kinh nghiệm quý báu của các bậc lãnh đạo tiền nhiệm; phát huy khả năng, kiến thức, tâm huyết của mình để chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cô Tô lần thứ VI và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Trong đó, trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, chỉ sau một năm giữ chức Bí thư huyện Cô Tô, ngày 9-10/11, ông Lê Hùng Sơn, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô, tham gia diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Cô Tô năm 2021. Trưa 10/11, ông Lê Hùng Sơn tham gia liên hoan tại Nhà ăn Liên cơ quan của huyện. Chiều 10/11, nữ cán bộ đang công tác tại một phòng của UBND huyện cùng người thân đến Công an huyện Cô Tô tố cáo ông Lê Hùng Sơn có hành vi cưỡng dâm. Sau đó một ngày, Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô nhận được đơn của bà M. (mẹ chồng của nữ cán bộ) tố cáo ông Sơn. Ngày 12/11, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, triệu tập cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo đình chỉ công tác đối với ông Lê Hùng Sơn và giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Cô Tô để xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Sơn. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh sau đó đã họp, thống nhất báo cáo, đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng ở mức cao nhất đối với ông Lê Hùng Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô. Tại kỳ họp thứ 9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Hùng Sơn. Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp nói rằng, dù biết rằng là con người đều có sân si nhưng là cán bộ trong một tổ chức Đảng, lại ở vị trí lãnh đạo được giáo dục, uốn nắn, rèn luyện, được người dân tín nhiệm, lẽ ra cần phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất của mình nhưng ông Lê Hùng Sơn lại đánh mất phẩm chất, đạo đức cán bộ khi quan hệ bất chính với cấp dưới. Do đó, việc Ban Bí thư khai trừ Đảng đổi với ông Sơn là đúng đắn. Đây là “bản án” của Đảng dành cho ông Sơn rất xứng đáng, phù hợp với hành vi gây ra, được nhân dân đồng tình, cương quyết khai trừ những cán bộ thoái hóa biến chất. Đây cũng là bài học đắt giá cho nhiều cán bộ khác. >>> Mời độc giả xem thêm video 5 năm qua, hơn 2.500 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Nguồn: VTV24

Mới đây, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Hùng Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Ông Sơn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương. Thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, sống buông thả, quan hệ bất chính với nhân viên dưới quyền, vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và tiêu chuẩn cấp ủy viên. Những vi phạm của ông Lê Hùng Sơn không chỉ gây dư luận rất xấu, bức xúc mà còn khiến nhiều người thất vọng bởi thời điểm giữ chức Bí thư huyện Cô Tô, ông Sơn là bí thư cấp huyện trẻ nhất tỉnh Quảng Ninh và là một trong số các Bí thư trẻ nhất cả nước và được xem như “hạt giống đỏ”. Ông Lê Hùng Sơn sinh ngày 3/9/1982, quê quán Tĩnh Gia – Thanh Hóa. Ông Sơn có trình độ Cử nhân kinh tế, Cử nhân ngoại ngữ, Thạc sỹ kinh tế Công nghiệp. Tháng 11/2020, ông Lê Hùng Sơn khi đó đang là Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn đã được Tỉnh ủy Quảng Ninh quyết định cho thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Cô Tô, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trước đó, ông Sơn trải qua nhiều vị trí như Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh. Khi nhậm chức, ông Sơn hứa sẽ cầu thị, tôn trọng, học hỏi, kế thừa thành quả, kinh nghiệm quý báu của các bậc lãnh đạo tiền nhiệm; phát huy khả năng, kiến thức, tâm huyết của mình để chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cô Tô lần thứ VI và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Trong đó, trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, chỉ sau một năm giữ chức Bí thư huyện Cô Tô, ngày 9-10/11, ông Lê Hùng Sơn, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô, tham gia diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Cô Tô năm 2021. Trưa 10/11, ông Lê Hùng Sơn tham gia liên hoan tại Nhà ăn Liên cơ quan của huyện. Chiều 10/11, nữ cán bộ đang công tác tại một phòng của UBND huyện cùng người thân đến Công an huyện Cô Tô tố cáo ông Lê Hùng Sơn có hành vi cưỡng dâm. Sau đó một ngày, Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô nhận được đơn của bà M. (mẹ chồng của nữ cán bộ) tố cáo ông Sơn. Ngày 12/11, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, triệu tập cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo đình chỉ công tác đối với ông Lê Hùng Sơn và giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Cô Tô để xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Sơn. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh sau đó đã họp, thống nhất báo cáo, đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng ở mức cao nhất đối với ông Lê Hùng Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô. Tại kỳ họp thứ 9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Hùng Sơn. Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp nói rằng, dù biết rằng là con người đều có sân si nhưng là cán bộ trong một tổ chức Đảng, lại ở vị trí lãnh đạo được giáo dục, uốn nắn, rèn luyện, được người dân tín nhiệm, lẽ ra cần phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất của mình nhưng ông Lê Hùng Sơn lại đánh mất phẩm chất, đạo đức cán bộ khi quan hệ bất chính với cấp dưới. Do đó, việc Ban Bí thư khai trừ Đảng đổi với ông Sơn là đúng đắn. Đây là “bản án” của Đảng dành cho ông Sơn rất xứng đáng, phù hợp với hành vi gây ra, được nhân dân đồng tình, cương quyết khai trừ những cán bộ thoái hóa biến chất. Đây cũng là bài học đắt giá cho nhiều cán bộ khác. >>> Mời độc giả xem thêm video 5 năm qua, hơn 2.500 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Nguồn: VTV24