Bi kịch giấu ma túy vào chỗ hiểm... vẫn bị “sờ gáy“

Mới đây là vụ người đàn giấu ma túy trong cạp quần đụng ngay chốt 141: Đội CSGT số 15, Phòng CSGT - CATP Hà Nội đang thực hiện nhiệm vụ tại đường Lạc Long Quân (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ). Tổ công tác phát hiện 2 nam thanh niên đi trên 1 xe máy có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng xe để kiểm tra. Khi vào khu vực chốt 141, đối tượng ngồi phía sau xe máy đã tỏ thái độ lạ, khi người này cố tình tách xa, lén đi ra chỗ gốc cây khuất sáng. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, các trinh sát đã nhanh chóng áp sát, kiểm tra thì phát hiện nam thanh niên này giắt một bọc nilon ở cạp quần trong. Ở bọc này, có một gói nilon đựng chất bột màu trắng, nghi là ma túy, cùng rất nhiều nilon cỡ nhỏ khác (không đựng gì). Đấu tranh tại chỗ, đối tượng đã thừa nhận đó là ma túy đá của anh ta. Danh tính đối tượng này được làm rõ là Nguyễn Kim Hùng (SN 2000). Lái xe mặc áo Grab đi cùng Hùng là Nguyễn C (SN 1999). Cả 2 đối tượng này cùng trú tại khu 2, xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Sau khi bị làm rõ hành vi tàng trữ ma túy, Hùng đã phải thừa nhận rằng, anh ta nghĩ ngồi sau lái xe máy mặc áo Grab thì sẽ "an toàn", khó bị cảnh sát phát hiện. Đối tượng HIV giấu ma túy trong chỗ cực hiểm đụng ngay chốt 141: Chiều 29/9/2019, Đội CSGT số 7, Công an TP Hà Nội làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám (quận Thanh Xuân). Tới 14h30, tổ công tác phát hiện Nguyễn Văn Hải (SN 1984, trú tại tỉnh Nghệ An). Hải là đối tượng đã có 1 tiền án (8 năm tù) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, và bị mắc HIV đi xe máy có biểu hiện nghi vấn, nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra. Khi đi vào khu vực đóng chốt, người này liên tục hỏi rằng "tôi đã đội mũ bảo hiểm đầy đủ, vì sao vẫn bị dừng xe?", đồng thời thể hiện thái độ bồn chồn, lo lắng. Trong quá trình kiểm tra, trinh sát phát hiện người này có kim tiêm, ống nước cất và dao lam trong tư trang. Bằng biện pháp nghiệp vụ, trinh sát tiếp tục phát hiện đối tượng tàng trữ một gói chất bột màu trắng ở quần trong, dù người này giấu rất sâu và kỹ. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng thừa nhận đây là heroin, do anh ta mua về để sử dụng. Vờ đau bụng để giấu ma túy trong vùng kín: Khoảng 19h ngày 21/6/2019, tổ công tác của Công an huyện Gia Lâm đã bắt giữ Nguyễn Đức Quảng (SN 1961, trú thôn Giao Tất, xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội) trong khi di chuyển bằng xe máy và đưa về trụ sở. Nguyễn Đức Quảng - điều hành tụ điểm mua bán ma túy phức tạp trên địa bàn gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Khi khám xét trong ngôi nhà của Quảng, lực lượng Công an thu giữ 1 thanh kiếm, 1 khẩu súng tự chế, thuốc súng cùng nhiều viên đạn chì, các dụng cụ để sử dụng heroin và ma túy tổng hợp. Bất ngờ lúc này Quảng ôm bụng quằn quại, lăn vào góc tỏ ra rất đau đớn không để ai sờ vào người… Trước biểu hiện bất thường của đối tượng, các trinh sát dày dặn kinh nghiệm đã yêu cầu Quảng đứng thẳng và lấy trong quần phía vùng kín một gói nilon, bên trong đựng cục heroin. Đối tượng Quảng khai nhận, khi thấy tổ công tác đang khám xét, đã giả vờ đau bụng để giấu gói heroin cất ở gầm cầu thang. Người phụ nữ giấu ma túy trong "chỗ hiểm": Đêm 19/9/2019, tổ công tác Y9/141 CATP Hà Nội do Thiếu tá Phùng Quang Hưng làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại ngã ba Đại Cồ Việt - Nguyễn Đình Chiểu (quận Hai Bà Trưng). Tới 23h45, tổ công tác phát hiện cặp đôi nam nữ trung tuổi đi trên một chiếc xe máy có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng xe để kiểm tra. Khi đi vào khu vực đóng chốt, cặp đôi trên liên tục xin cảnh sát bỏ qua, nại lý do "nhiều tuổi rồi, không biết phạm pháp là gì". Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra hành chính, cán bộ của tổ Y9/141 đã phát hiện trong cốp xe của cặp đôi này có một chiếc cân điện tử màu đen. Tiếp tục đấu tranh tại chỗ, biết không thể thoát, người phụ nữ ngồi phía sau đã tự nguyện rút trong áo ngực ra một gói ma túy đá. Đối tượng này khai rằng, thị vừa mua gói ma túy với giá 700 nghìn đồng để về sử dụng. Danh tính của đối tượng nữ được làm rõ là Nguyễn Thị Thịnh (SN 1974, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng). Người phụ nữ giấu hàng nghìn viên ma túy trong 'vùng kín': Khoảng 18h ngày 24/6/2018, Đồn biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) kiểm tra xe khách mang biển số Lào có dấu hiệu khả nghi. Trên chiếc xe này, nhà chức trách phát hiện Nguyễn Thị Hà Vân (43 tuổi, quê Quảng Bình) cất dấu 4.800 viên ma túy tổng hợp trong "vùng kín", ngực, quầầ, tất, giày và valy. Do nghiện ma túy lâu năm, sau khi bị bắt người phụ nữ này lên cơn co giật, liên tục khóc lóc van xin lực lượng chức năng. Bước đầu, Vân khai được một người lạ sống ở Viêng Chăn (Lào) thuê vận chuyển số ma túy trên về Việt Nam. Nếu trót lọt, "nữ quái" này sẽ được trả công 30 triệu đồng. Xem thêm video: Bắt 6 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

