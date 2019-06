Bị còng chân, tay tướng cướp Bạch Hải Đường vẫn đục tường vượt ngục

Sau khi khống chế được Bạch Hải Đường, hai tổ công tác đặc biệt của Thị đội Long Xuyên coi như đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhưng để có được một chiến công xuất sắc như thế, các trinh sát của Thị đội đã bỏ ra ba năm trời theo dấu Bạch Hải Đường từ khi hắn trốn khỏi trại giam. Để lần theo dấu vết của con cáo già này thật không dễ dàng, nếu không muốn nói là gần như theo… bóng chim tăm cá.

Đêm 22/3/1980 vẫn còn ghi đậm dấu ấn đối với những trinh sát Thị đội, đặc biệt là các anh em có nhiệm vụ đeo bám, truy lùng hắn khắp mọi địa bàn. Khi bập được chiếc còng số tám vào hai cổ tay Bạch Hải Đường các trinh sát mới nhẹ nhõm. Và lúc bấy giờ họ mới dám mơ đến một giấc ngủ ngon.

Đồng chí Lê Trường Thanh diễn tả lại cách bắt Bạch Hải Đường.

Tướng cướp lại lập thành tích vượt ngục

Bạch Hải Đường sau đó được dẫn giải về bàn giao cho công an tỉnh An Giang. Hắn bị giam chung buồng với bốn đối tượng khác. Do là đối tượng nguy hiểm đặc biệt nên cả lẫn ngày đêm hai tay Bạch Hải Đường luôn bị còng và hai chân bị cùm trừ những lúc ăn uống hay phải đi vệ sinh. Một chân Bạch Hải Đường còn bị "ăn" ba viên đạn. Những vết thương này chỉ trúng ở phần mềm nên không nguy hiểm đến tính mạng và y tế nhà giam đã tập trung chữa trị cho hắn. Đến lúc cả ba vết thương kéo da non, có dấu hiệu ổn định. Trong lúc ai cũng tưởng Bạch Hải Đường chịu ăn cơm trại giam, "ngoan ngoãn" chữa lành thương tật và ăn năn hối cải thì đùng một cái, hắn trốn trại như có phép thần thông.

Đó là một đêm giữa tháng 5/1980, chỉ sau ba tháng bị bắt giam, lợi dụng lúc trời mưa, Bạch Hải Đường đã đào thoát cùng với bốn đối tượng giam cùng phòng. Tin tên tướng cướp "huyền thoại" vượt ngục không chỉ làm cán bộ, chiến sĩ quản giáo trại giam hết sứ bất ngờ mà lãnh đạo các phòng, ban nghiệp vụ công an tỉnh khi đến hiện trường để khảo sát cũng không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao trong lúc Bạch Hải Đường hai tay, hai chân đều bị còng, bị cùm, một chân còn mang thương tích. Hơn nữa, buồng giam rất kiên cố mà hắn có thể đục một lỗ hổng lớn trên bức tường rồi cùng bốn can phạm khác đào tẩu. Thậm chí, trước khi hắn bỏ lại còng và cùm chân nằm chỏng chơ còn ngạo mạn viết lên tường dòng chữ: "Nơi đây không phải là nơi dừng bước giang hồ của Bạch Hải Đường-tức Truyện".

Tất nhiên để "sổng" Bạch Hải Đường là sơ suất của cán bộ, chiến sĩ quản lý trại giam nhưng cả lực lượng công an tỉnh cũng không thể ngồi yên. Bởi lần này vượt trại, Bạch Hải Đường sẽ cực kỳ cảnh giác và rất nguy hiểm. Không dễ gì bắt lại được hắn, ít nhất cũng trong thời gian ngắn. Lãnh đạo công an tỉnh An Giang đã tổ chức nhiều cuộc họp với các phòng, ban nghiệp vụ để bàn kế hoạch truy lùng Bạch Hải Đường và gần như toàn bộ trinh sát giỏi, có kinh nghiệm đều được tập trung làm nhiệm vụ này. Một nhiệm vụ khẩn cấp vì để tên tướng cướp ngoài vòng pháp luật ngày nào thì hậu quả sẽ rất khó lường.

Lúc đó đồng chí Nguyễn Thanh Sang là trưởng phòng CSHS và đồng chí Phạm Thanh Sơn là đội trưởng Đội trọng án và các trinh sát ở mũi chủ công đều thống nhất nhận định: Nếu chưa tìm ra tung tích của tướng cướp thì trước mắt tập trung truy bắt bằng được bốn đối tượng trong vụ vượt trại cùng Bạch Hải Đường. Trong số bốn đối tượng này chắc chắn sẽ có kẻ biết manh mối về Bạch Hải Đường. Đây là cái "tay nắm" để đẩy bật cánh cửa tìm ra tung tích của tên cướp nguy hiểm này.

Nhờ thống nhất nhận định, đi đúng hướng và bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, trong một thời gian ngắn, tên "Chỉ" (vì lý do nghiệp vụ nên đổi tên-PV), một trong bốn đối tượng đào tẩu cùng Bạch Hải Đường trong đêm đó đã bị tóm cổ. Khai thác Chỉ may mắn là hắn đã "phun" ra nơi lẩn trốn của Bạch Hải Đường.

Những sĩ quan công an, quân đội tham gia bắt giữ Bạch Hải Đường những năm 1980.

Vị khách bất ngờ