Bị bắt tạm giam, lãnh đạo TT Lý lịch tư pháp QG sai phạm thế nào?

Ngày 21/7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Quốc Hùng (Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia), Lương Nhân Hòa (Phó Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia) và Nguyễn Đình Cảnh (Phó trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia) về tội Nhận hối lộ. Ngoài ra, còn các đối tượng khác bị khởi tố.

Hai bị can Hoàng Quốc Hùng, Lương Nhân Hòa.

Theo tìm hiểu của PV, bị can Hoàng Quốc Hùng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan tới vụ án các sai phạm trong việc cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, cấp giấy phép lao động tại Sở LĐTB-XH tỉnh Đồng Nai, Long An và một số tỉnh, thành phố khác.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ các sai phạm.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng luật sư Kết Nối (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, Hành vi nhận hối lộ là việc một người lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào (lợi ích vật chất hoặc phi vật chất) cho chính bản thân người này hoặc cho người, tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc nào đó vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Trên thực tế, hành vi nhận hối lộ ít khi được thực hiện một cách công khai, thuần túy như nhận tiền hoặc tài sản trao tay hoặc nhận thù lao. Thay vào đó, các hành vi nhận hối lộ ngày càng được thực hiện một cách tinh vi, kín kẽ và khó phát hiện.

Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp Hoàng Quốc Hùng bị khởi tố về hành vi “Nhận hối lộ” để giải quyết cấp Phiếu lý lịch tư pháp trái quy định, theo quy định tại khoản 4, điều 354, Bộ luật Hình sự. Theo đó, người phạm tội có thể bị xử phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình tuỳ từng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Ngoài hình phạt chính nêu trên, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 - 05 năm, bị phạt tiền từ 30 - 100 triệu đồng. Đồng thời, có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.