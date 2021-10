Bị bà Phương Hằng phản ánh trong livestream… nghệ sĩ nào bị rà soát?

Mới đây, Văn phòng Cơ quan CSĐT (Công an TPHCM) đã gửi công văn tới Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TPHCM và Công an 21 quận huyện, TP Thủ Đức về việc kiểm tra, rà soát, cung cấp thông tin về việc tiếp nhận, tố giác về tội phạm liên quan đến các cá nhân kêu gọi, quyên góp tiền từ thiện mà bà Nguyễn Phương Hằng đã phản ánh trong các buổi livestream. Theo công văn ngày 28/9 của Văn phòng Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) về việc đề nghị các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra rà soát, cung cấp thông tin về việc tiếp nhận, phân loại và kết quả giải quyết các đơn thư tố cáo, tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến các cá nhân kêu gọi, quyên góp tiền từ thiện (như nghệ sĩ Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành, Võ Hoàng Yên...) mà bà Nguyễn Phương Hằng đã phản ánh trong các buổi livestream trên mạng xã hội; cũng như ý kiến chỉ đạo của thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TPHCM. Văn phòng Cơ quan CSĐT (Công an TPHCM) đề nghị các đơn vị kiểm tra, rà soát, cung cấp thông tin như trên và báo cáo kết quả gửi về đơn vị trước ngày 3/10 để tập hợp, tham mưu thủ trưởng Cơ quan CSĐT (Công an TPHCM) báo cáo Văn phòng Cơ quan CSĐT (Bộ Công an). Tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 2/10, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã nhận được tin báo tố giác tội phạm, đơn tố cáo liên quan một số cá nhân trong hoạt động gây quỹ, quyên góp từ thiện, tài trợ trong đợt bão lũ tại khu vực miền Trung năm 2020. Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự thụ lý, kiểm tra, xác minh. Hiện, Cục Cảnh sát hình sự đang phối hợp các ngân hàng tiến hành rà soát, xác định các tài khoản đã huy động từ thiện, làm rõ việc tiếp nhận, quyên góp và quá trình giải ngân. Cục Cảnh sát hình sự phối hợp UBND và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi để xác minh, làm rõ số tiền mà các cá nhân đã tiến hành cứu trợ, từ thiện tại các địa phương đó. Và cũng đã mời làm việc với một số cá nhân, tổ chức đề nghị cung cấp thông tin có liên quan để sớm có kết luận chính xác về vấn đề này. Cục Cảnh sát hình sự chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự một số địa phương tiến hành rà soát, nắm tình hình hoạt động từ thiện diễn ra trên các địa bàn để kịp thời phát hiện trường hợp các cá nhân, tổ chức lợi dụng hoạt động kêu gọi từ thiện để thực hiện các hành vi trục lợi hay chiếm đoạt tài sản. Trung tá Đào Trung Hiếu (chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an) cho rằng, trước yêu cầu, mong mỏi của cộng đồng xã hội về sự minh bạch thông tin, việc các cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc tiến hành điều tra, xác minh thông tin là cần thiết và kịp thời để giải tỏa những nghi ngờ, bức xúc của dư luận. Theo trung tá Hiếu, có hai khả năng có thể xảy ra khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Thứ nhất là phát hiện, làm rõ và xử lý tội phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. Bởi vì, nếu một người kêu gọi cộng đồng làm từ thiện để nhận được tiền và chiếm đoạt hoàn toàn, hoặc một phần số tiền đó thì hành vi có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Thứ hai, nếu người sử dụng mạng xã hội tố cáo đích danh người khác ăn chặn, biển thủ tiền từ thiện mà không có căn cứ xác đáng, hoặc cố ý bịa đặt ra những thông tin sai sự thật nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người bị cáo buộc thì hành vi có dấu hiệu của tội vu khống, tội làm nhục người khác, hoặc tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Người phạm tội này sẽ bị xử lý về hình sự. "Việc xác minh làm rõ trắng đen, thực hư xung quanh các cáo buộc, giúp giải tỏa nghi vấn, giải oan cho người vô tội, hoặc trừng trị thích đáng người có tội. Chấn chỉnh hoạt động từ thiện nhân đạo cũng nhằm loại trừ những hiện tượng biến tướng, tiêu cực, răn đe những kẻ bất lương có ý định trục lợi, kiếm ăn trên lòng nhân ái của đồng bào", trung tá Đào Trung Hiếu nói. >>> Mời độc giả xem thêm video Xem video "Thủy Tiên - Công Vinh livestream sao kê từ thiện". Nguồn Thủy Tiên.

Mới đây, Văn phòng Cơ quan CSĐT (Công an TPHCM) đã gửi công văn tới Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TPHCM và Công an 21 quận huyện, TP Thủ Đức về việc kiểm tra, rà soát, cung cấp thông tin về việc tiếp nhận, tố giác về tội phạm liên quan đến các cá nhân kêu gọi, quyên góp tiền từ thiện mà bà Nguyễn Phương Hằng đã phản ánh trong các buổi livestream. Theo công văn ngày 28/9 của Văn phòng Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) về việc đề nghị các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra rà soát, cung cấp thông tin về việc tiếp nhận, phân loại và kết quả giải quyết các đơn thư tố cáo, tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến các cá nhân kêu gọi, quyên góp tiền từ thiện (như nghệ sĩ Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành, Võ Hoàng Yên...) mà bà Nguyễn Phương Hằng đã phản ánh trong các buổi livestream trên mạng xã hội; cũng như ý kiến chỉ đạo của thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TPHCM. Văn phòng Cơ quan CSĐT (Công an TPHCM) đề nghị các đơn vị kiểm tra, rà soát, cung cấp thông tin như trên và báo cáo kết quả gửi về đơn vị trước ngày 3/10 để tập hợp, tham mưu thủ trưởng Cơ quan CSĐT (Công an TPHCM) báo cáo Văn phòng Cơ quan CSĐT (Bộ Công an). Tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 2/10, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã nhận được tin báo tố giác tội phạm, đơn tố cáo liên quan một số cá nhân trong hoạt động gây quỹ, quyên góp từ thiện, tài trợ trong đợt bão lũ tại khu vực miền Trung năm 2020. Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự thụ lý, kiểm tra, xác minh. Hiện, Cục Cảnh sát hình sự đang phối hợp các ngân hàng tiến hành rà soát, xác định các tài khoản đã huy động từ thiện, làm rõ việc tiếp nhận, quyên góp và quá trình giải ngân. Cục Cảnh sát hình sự phối hợp UBND và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi để xác minh, làm rõ số tiền mà các cá nhân đã tiến hành cứu trợ, từ thiện tại các địa phương đó. Và cũng đã mời làm việc với một số cá nhân, tổ chức đề nghị cung cấp thông tin có liên quan để sớm có kết luận chính xác về vấn đề này. Cục Cảnh sát hình sự chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự một số địa phương tiến hành rà soát, nắm tình hình hoạt động từ thiện diễn ra trên các địa bàn để kịp thời phát hiện trường hợp các cá nhân, tổ chức lợi dụng hoạt động kêu gọi từ thiện để thực hiện các hành vi trục lợi hay chiếm đoạt tài sản. Trung tá Đào Trung Hiếu (chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an) cho rằng, trước yêu cầu, mong mỏi của cộng đồng xã hội về sự minh bạch thông tin, việc các cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc tiến hành điều tra, xác minh thông tin là cần thiết và kịp thời để giải tỏa những nghi ngờ, bức xúc của dư luận. Theo trung tá Hiếu, có hai khả năng có thể xảy ra khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Thứ nhất là phát hiện, làm rõ và xử lý tội phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. Bởi vì, nếu một người kêu gọi cộng đồng làm từ thiện để nhận được tiền và chiếm đoạt hoàn toàn, hoặc một phần số tiền đó thì hành vi có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Thứ hai, nếu người sử dụng mạng xã hội tố cáo đích danh người khác ăn chặn, biển thủ tiền từ thiện mà không có căn cứ xác đáng, hoặc cố ý bịa đặt ra những thông tin sai sự thật nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người bị cáo buộc thì hành vi có dấu hiệu của tội vu khống, tội làm nhục người khác, hoặc tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Người phạm tội này sẽ bị xử lý về hình sự. "Việc xác minh làm rõ trắng đen, thực hư xung quanh các cáo buộc, giúp giải tỏa nghi vấn, giải oan cho người vô tội, hoặc trừng trị thích đáng người có tội. Chấn chỉnh hoạt động từ thiện nhân đạo cũng nhằm loại trừ những hiện tượng biến tướng, tiêu cực, răn đe những kẻ bất lương có ý định trục lợi, kiếm ăn trên lòng nhân ái của đồng bào", trung tá Đào Trung Hiếu nói. >>> Mời độc giả xem thêm video Xem video "Thủy Tiên - Công Vinh livestream sao kê từ thiện". Nguồn Thủy Tiên.