Bên trong Nhà hát Hồ Gươm trông thế nào?

Nhà hát Hồ Gươm tọa lạc tại số 40 - 40A Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) có quy mô 5.000m2, do Bộ Công an và UBND thành phố Hà Nội đầu tư xây dựng. Gây ấn tượng với 52 cột đá nguyên khối nhập khẩu từ Tây Ban Nha, nhà hát được giới thiệu có trang thiết bị tiên tiến, hiện đại ứng dụng công nghệ hàng đầu thế giới. Nhà hát được chia làm 6 khu vực: Sảnh lớn và sảnh nhỏ phía trước phục vụ tiếp đón khách; Lõi giao thông đứng: tạo điều kiện di chuyển dễ dàng; Khán phòng lớn sức chứa 900 khách và khán phòng nhỏ sức chứa 500 khách; Khu vực hậu trường: sảnh diễn viên, sân khấu phụ, phòng tập, kho đạo cụ, khu văn phòng; Hầm để xe cho khách và nhân viên; Không gian đa năng, phòng nghỉ giải lao, cafeteria và sân vườn tầng 6. Khu vực sảnh chính của nhà hát được thiết kế độc đáo, sang trọng, lấy ý tưởng bầu trời đầy sao đêm, với 3.000 bóng đèn led thả xuống từ trần nhà. Từng chi tiết thiết kế của hệ mái sảnh và nội thất bên trong nhà hát lại tái hiện một phần lịch sử của dân tộc Việt Nam qua những hoa văn truyền thống biểu trưng cho văn hóa Việt như mặt trời, chim hạc, trống đồng Đông Sơn, các nhạc cụ dân tộc... Không gian khán phòng lớn với đường nét trang trí được cách điệu từ hình ảnh bông lúa trong logo quen thuộc của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Nhà hát có khả năng đáp ứng đa dạng yêu cầu trình diễn của nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau, từ opera, giao hưởng thính phòng, nhạc kịch, balle - múa, cho tới các chương trình biểu diễn âm nhạc hiện đại, các hội thảo, show truyền hình... Khán phòng lớn có sức chứa 900 khách và khán phòng nhỏ 500 khách. Hệ thống âm thanh gồm hệ thống loa Array và loa Constellation, nằm chìm trong tường, vòm, được thiết kế cách điệu hình lá lúa với các lỗ nhỏ như tổ ong, giúp khán giả tận hưởng âm thanh ở mọi góc. Phòng tiếp khách VIP trên các tầng, có không gian riêng, bao quát được toàn cảnh sân khấu. Nhà hát Hồ Gươm sẽ là địa điểm tổ chức các chương trình chính trị, văn hóa, nghệ thuật của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, TP Hà Nội (hội nghị, hội thảo, các sự kiện chính trị, văn hóa, nghệ thuật...); tổ chức biểu diễn các chương trình nghệ thuật phục vụ đối nội, đối ngoại; tổ chức các chương trình, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội với vai trò như một trung tâm hội nghị quốc tế. >>> Mời độc giả xem thêm video Nhà hát Hồ Gươm ứng dụng công nghệ tân tiến hàng đầu nào?

