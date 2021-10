Bầu show Liên Phạm ly hôn Đàm Vĩnh Hưng: Thủ tục ở Mỹ thế nào?

Mới đây, dư luận bất ngờ với việc bầu show nổi tiếng Liên Phạm chính thức nộp đơn ly hôn ông Huỳnh Minh Hưng (tên thật của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) lên tòa án Quận Cam, bang California, Mỹ, vào tháng 8/2021. Theo nội dung trong đơn ly hôn, cả hai kết hôn vào ngày 13/06/2004, ly thân ngày 22/2/2018. Giữa nam ca sĩ và vợ cũ không có con chung và không phân chia tài sản. Hiện tại, đơn ly hôn của bầu show Liên Phạm đã được giải quyết và cuộc hôn nhân bí mật kéo dài hơn 1 thập niên đã kết thúc. Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, theo quy định của pháp luật, quan hệ hôn nhân là tự nguyện và pháp luật cho phép một trong các bên được quyền đơn phương ly hôn. Quan hệ hôn nhân giữa nam ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng và bà bầu liên phạm được xác lập ở nước ngoài và hai người đều có quốc tịch Hoa Kỳ nên việc ly hôn có thể thực hiện tại Hoa Kỳ, theo pháp luật Hoa Kỳ. Luật sư Cường cho rằng, về nguyên tắc, quan hệ hôn nhân chỉ được pháp luật công nhận nếu như việc kết hôn trên cơ sở tự nguyện, có thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn và mục đích hôn nhân không trái pháp luật. Trường hợp việc kết hôn để thực hiện các mục đích trái pháp luật như nhập cư trái phép hoặc thực hiện các mục đích cá nhân khác thì quan hệ hôn nhân đó có thể bị hủy bỏ chứ không phải là thủ tục ly hôn. Việc ly hôn thực hiện tại Hoa Kỳ giữa hai người có quốc tịch Hoa Kỳ nên sẽ được thực hiện theo pháp luật của Hoa Kỳ. Tòa án sẽ xem xét hôn nhân đó có hợp pháp hay không, có được thừa nhận là quan hệ vợ chồng và đủ điều kiện cho ly hôn đơn phương hay không. Trên cơ sở các tài liệu mà nguyên đơn cung cấp, đủ căn cứ cho thấy quan hệ hôn nhân đã được xác lập một cách hợp pháp và đủ điều kiện để cho ly hôn đơn phương theo pháp luật Hoa Kỳ thì nguyên đơn sẽ được tòa án chấp nhận. Trên thực tế, thủ tục ly hôn ở Mỹ là một trong những thủ tục khá phức tạp, sẽ rất khó khăn và mất rất nhiều thời gian khi người dân không hiểu rõ về nó và không có sự trợ giúp của luật sư. Nhiều cặp vợ chồng không có con hay không có tài sản lớn và hội đủ một vài điều kiện do tiểu bang quy định có thể xin ly hôn theo một thủ tục ít phức tạp có tên là "ly dị đơn giản". Thủ tục "ly dị đơn giản" là một phương pháp giải quyết hôn nhân theo luật pháp của Mỹ, rất đơn giản và nhanh chóng. Thủ tục ly hôn của Mỹ có nhiều khác biệt so với thủ tục ly hôn truyền thống. Giấy tờ phải làm thường rất ít như án lệnh của tòa án và các văn kiện dàn xếp. Ít phải hầu tòa, tại một số tiểu bang chỉ cần nộp cho tòa án một số ít văn kiện gồm có: Đơn xin ly hôn được lập chung do cả hai vợ chồng cùng đồng thuận ký tên. Tốn ít thời gian để thương lượng giữa 2 vợ chồng bởi theo quy định của một vài tiểu bang muốn theo thủ tục này thì phải hoàn toàn không có tranh chấp về các vấn đề liên hệ như: Tài sản và chu cấp. Phần lớn các tiểu bang có mẫu đơn xin ly hôn theo thủ tục ly hôn đơn giản cho nhiều cặp vợ chồng hội đủ những điều kiện căn bản sau: Vợ chồng lấy nhau không lâu, thông thường không quá 5 năm; Vợ chồng chưa có con cái kể cả con ruột lẫn con nuôi; Vợ chồng không có bất động sản đáng kể, như không sở hữu nhà hay mang nợ vay mua nhà; Trị giá tất cả tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân ít hơn mức luật định thông thường từ $25,000 đến $35,000 không kể trị giá xe hơi hoặc xe gắn máy đang sử dụng; Giá trị tất cả tài sản riêng (là tài sản có trước khi đăng ký kết hôn, quà tặng cá nhân hoặc tài sản thừa kế) ít hơn mức luật định cũng như tài sản chung kể trên; Cả hai vợ chồng cùng không yêu cầu tiền chu cấp. Tại một vài tiểu bang, những cặp vợ chồng tuy có con hoặc có sở hữu tài sản chung giá trị vẫn có thể xin ly hôn theo thủ tục ly hôn ở Mỹ đơn giản nếu hồ sơ, đơn xin ly hôn chính thức có kèm theo chứng cứ xác nhận đã cùng nhau giải quyết xong các vấn đề chủ yếu liên quan đến con cái, tài sản và chu cấp. Bên cạnh đó, mỗi tiểu bang đều có quy định riêng, đòi hỏi thời gian trú quán thông thường từ 6 tháng đến 1 năm trước khi nộp đơn ly hôn tại nơi đó. Chính vì thế người nộp đơn xin ly hôn trước hết phải đính kèm bằng chứng cư trú đủ thời gian luật định của địa phương. Người nào nghi rằng vợ hoặc chồng mình sắp nộp đơn ly hôn tại xứ khác thì nên tranh quyền ưu tiên mà nộp đơn ly hôn trước tại tiểu bang trú quán của mình. Thông thường rất hiếm vụ ly hôn giải quyết hoàn tất chỉ trong 1 phiên tòa và nếu người hôn phối kia xin ly hôn tại tiểu bang khác sẽ gây ra nhiều tốn kém di hành cho người còn lại vì phải tới tiểu bang xét xử để hầu tòa nếu không muốn bị xử khiếm diện. Ðồng thời, mọi yêu cầu sửa đổi bản án lệnh ly dị (kể cả thỏa thuận dàn xếp phân chia tài sản cũng như thỏa thuận về con cái và chu cấp) cũng phải nộp đơn tại tiểu bang mình trú quán. (Liên Phạm có quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ) Nếu người vợ hoặc chồng có đủ điều kiện trú quán tại nơi nộp đơn thì thủ tục ly hôn ở Mỹ đó được kể hợp lệ cho dù người hôn phối kia cư trú ở bất cứ bang nào khác. Trường hợp người nào nhận được đơn xin ly hôn của vợ hoặc chồng tống đạt từ ngoại quốc (từ Việt Nam chẳng hạn) thì nên tham khảo ngay với luật sư chuyên môn để xác định tòa án ngoại quốc hoặc tòa án tiểu bang mình cư ngụ nơi nào có thẩm quyền tài phán trên vụ ly dị ấy. Vấn đề này còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt người hôn phối kia đã trú ngụ bao lâu tại xứ liên hệ, nhất là có dính dáng đến con cái hay không. Tòa án tiểu bang nơi cư ngụ bao giờ cũng có thẩm quyền tài phán (nghĩa là thẩm quyền xử vụ ly hôn) đó chính là nơi làm thủ tục ly hôn ở Mỹ. Tòa án này thường là chi nhánh của tòa thượng thẩm tiểu bang. Ở một số tiểu bang, tòa án này có một đơn vị đặc biệt chuyên trách để xét xử về luật gia đình kể cả ly hôn. Tại một vài tiểu bang khác không có chi nhánh, cho nên ly hôn sẽ được xử do đơn vị luật dân sự của tòa thượng thẩm. Ở những vùng đông dân cư tòa án quận hạt cũng có thể lập nhiều đơn vị nhỏ tại từng địa phương.

