Bắt 7 nam, nữ đang “thác loạn” trong quán karaoke ở Thanh Hóa

Ngày 25/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thạch Thành vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh bắt quả tang 7 đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại một quán Karaoke trên địa bàn xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành…

Các đối tượng bị bắt quả tang.

Các đối tượng bị bắt quả tang gồm: Nguyễn Tuấn Bắc (SN 1996); Lê Văn Long (SN 1997 ở xã Thạch Quảng); Nguyễn Văn Sơn (SN 1998 ở xã Thạch Cẩm); Nguyễn Văn Tùng, (SN 2001 ở xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành); Phàn Thị Nguyệt (SN 2007 ở Bắc Hà, Lào Cai); Hà Thị Vân Anh (SN 2007) và Hà Thị Duyên (SN 2004 đều ở xã Phú Xuân, huyện Quan Hoá).

Thu giữ tại chỗ 1 đĩa sứ trên bề mặt còn bám dính các hạt tinh thể màu trắng nghi là Ketamine và một số dụng cụ dùng cho việc sử dụng ma tuý. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đều khai nhận đang tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp dạng “Ke” và “Kẹo”, còn Nguyễn Tuấn Bắc khai do là sinh nhật của mình nên đã rủ những người trên đi hát karaoke và sử dụng ma tuý, toàn bộ số dụng cụ để sử dụng ma tuý trên đều do Bắc chuẩn bị.

Hiện vụ bắt 7 nam, nữ đang "thác loạn" trong quán karaoke đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.