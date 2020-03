Bar, karaoke Hà Nội, Hải Phòng...“điếc không sợ súng” mở cửa mùa dịch

Dương tính với chất ma túy, 76 thanh niên bị cách ly luôn ở karaoke: Ngày 26/3, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với công an huyện Nghi Xuân ập vào kiểm tra quán karaoke My Fiend ở tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân. (Ảnh: Tuoitre) Tại thời điểm kiểm tra quán karaoke My Fiend, lực lượng chức năng đã phát hiện 76 người (51 nam, 25 nữ) đang bay lắc và có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tại các phòng hát, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật như ma túy đá, thuốc lắc, ketamin, hàng chục điện thoại di động. (Ảnh: Vnexpress) Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện tất cả 76 người này đều dương tính với chất ma túy. Trong đó, có 57 người quê ở Nghệ An, 14 người quê ở Hà Tĩnh và 5 người ở các tỉnh khác. (Ảnh: CAHT) Do đề phòng dịch Covid-19, lực lượng chức năng đã phong tỏa quán karaoke My Fiend thành nơi cách ly nhóm người này. Được biết, "bữa tiệc ma túy" là để mừng sinh nhật L.D.N., quê ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. (Ảnh: CAHT) Bất chấp lệnh cấm để phòng dịch, quán bar ở Hà Nội lén lút hoạt động: Ngày 25/3, công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã kiểm tra quán Bar 3.14 Lounge (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) lén lút hoạt động sau quy định tạm dừng hoạt động của UBND TP Hà Nội phát hiện bên trong quán có 17 nhân viên cùng 35 khách trong đó có 5 người dương tính với ma túy. (Ảnh: Tuoitre) Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện tại quán 35 quả “bóng cười” đã qua sử dụng, 12 bình N20 (khí cười), 2.500 vỏ bóng cao su, 34 chai rượu, 4 thùng shisa không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ. (Ảnh: Tuoitre) Cam kết tạm dừng hoạt động, quán karaoke ở Hải Phòng điều chân dài phục vụ khách: Ngày 21/3, Phòng PC06, công an TP Hải Phòng phối hợp với công an huyện An Dương tối qua kiểm tra đột xuất quán karaoke Hùng Tiến (xã Đặng Cương) do ông Phùng Thế Hùng (SN 1982, người địa phương) làm chủ. (Ảnh: Vietnamnet) Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 6 phòng hát đang hoạt động với 15 khách nam và 19 nhân viên viên nữ đang phục vụ. (Ảnh: Vietnamnet) Làm việc với công an, tất cả khách và nhân viên đều không xuất trình được giấy tờ tùy thân, quản lý cơ sở không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh karaoke. Được biết, cơ sở đã ký cam kết với công an huyện An Dương về việc tạm dừng hoạt động đến hết tháng 3/2020. (Ảnh: Vietnamnet) Bất chấp lệnh cấm, quán karaoke Điểm Hẹn 87 ở Hải Phòng vẫn hoạt động: Tối 22/3, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng phối hợp với công an phường Đông Khê kiểm tra quán karaoke Điểm Hẹn 87 ở lô 27 Lê Hồng Phong thuộc phường Đông Khê do Phạm Thị H. (SN 1975, đăng ký thường trú ở 213 đường Đông Khê, quận Ngô Quyền) làm chủ. (Ảnh: Infonet) Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện có 3 phòng đang có khách hát với 21 khách và 1 chỉnh nhạc. Trong đó, 6 người không xuất trình được giấy tờ tùy thân và 4 nhân viên nữ của cơ sở không có hợp đồng lao động. (Ảnh: Giadinh.net) 8 đôi nam, nữ dương tính với ma túy 'bay lắc' trong phòng karaoke ở Lai Châu: Khoảng 03h00 ngày 16/3, công an TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu đã kiểm tra quán Karaoke Sao Đêm thuộc tổ 18, phường Tân Phong, TP Lai Châu phát hiện tại phòng hát 6666, có 16 người (08 nam, 08 nữ) đang "bay lắc" theo tiếng nhạc lớn, có dấu hiệu sử dụng ma túy… (Ảnh: Công an Lai Châu) … tại phòng hát có 01 đĩa sứ (trên mặt đĩa có 01 thẻ nhựa), dưới nền của phòng hát có 01 túi nilon bên trong là tinh thể màu trắng. Sau khi đưa về trụ sở và test nhanh ma túy cả 16 người có kết quả dương tính với ma túy. (Ảnh: Baogiaothong) Nghệ An phá sới bạc khủng trong quán karaoke. (Nguồn: VTC)

Dương tính với chất ma túy, 76 thanh niên bị cách ly luôn ở karaoke: Ngày 26/3, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với công an huyện Nghi Xuân ập vào kiểm tra quán karaoke My Fiend ở tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân. (Ảnh: Tuoitre) Tại thời điểm kiểm tra quán karaoke My Fiend, lực lượng chức năng đã phát hiện 76 người (51 nam, 25 nữ) đang bay lắc và có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tại các phòng hát, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật như ma túy đá, thuốc lắc, ketamin, hàng chục điện thoại di động. (Ảnh: Vnexpress) Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện tất cả 76 người này đều dương tính với chất ma túy. Trong đó, có 57 người quê ở Nghệ An, 14 người quê ở Hà Tĩnh và 5 người ở các tỉnh khác. (Ảnh: CAHT) Do đề phòng dịch Covid-19, lực lượng chức năng đã phong tỏa quán karaoke My Fiend thành nơi cách ly nhóm người này. Được biết, "bữa tiệc ma túy" là để mừng sinh nhật L.D.N., quê ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. (Ảnh: CAHT) Bất chấp lệnh cấm để phòng dịch, quán bar ở Hà Nội lén lút hoạt động: Ngày 25/3, công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã kiểm tra quán Bar 3.14 Lounge (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) lén lút hoạt động sau quy định tạm dừng hoạt động của UBND TP Hà Nội phát hiện bên trong quán có 17 nhân viên cùng 35 khách trong đó có 5 người dương tính với ma túy. (Ảnh: Tuoitre) Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện tại quán 35 quả “bóng cười” đã qua sử dụng, 12 bình N20 (khí cười), 2.500 vỏ bóng cao su, 34 chai rượu, 4 thùng shisa không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ. (Ảnh: Tuoitre) Cam kết tạm dừng hoạt động, quán karaoke ở Hải Phòng điều chân dài phục vụ khách: Ngày 21/3, Phòng PC06, công an TP Hải Phòng phối hợp với công an huyện An Dương tối qua kiểm tra đột xuất quán karaoke Hùng Tiến (xã Đặng Cương) do ông Phùng Thế Hùng (SN 1982, người địa phương) làm chủ. (Ảnh: Vietnamnet) Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 6 phòng hát đang hoạt động với 15 khách nam và 19 nhân viên viên nữ đang phục vụ. (Ảnh: Vietnamnet) Làm việc với công an, tất cả khách và nhân viên đều không xuất trình được giấy tờ tùy thân, quản lý cơ sở không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh karaoke. Được biết, cơ sở đã ký cam kết với công an huyện An Dương về việc tạm dừng hoạt động đến hết tháng 3/2020. (Ảnh: Vietnamnet) Bất chấp lệnh cấm, quán karaoke Điểm Hẹn 87 ở Hải Phòng vẫn hoạt động: Tối 22/3, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng phối hợp với công an phường Đông Khê kiểm tra quán karaoke Điểm Hẹn 87 ở lô 27 Lê Hồng Phong thuộc phường Đông Khê do Phạm Thị H. (SN 1975, đăng ký thường trú ở 213 đường Đông Khê, quận Ngô Quyền) làm chủ. (Ảnh: Infonet) Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện có 3 phòng đang có khách hát với 21 khách và 1 chỉnh nhạc. Trong đó, 6 người không xuất trình được giấy tờ tùy thân và 4 nhân viên nữ của cơ sở không có hợp đồng lao động. (Ảnh: Giadinh.net) 8 đôi nam, nữ dương tính với ma túy 'bay lắc' trong phòng karaoke ở Lai Châu: Khoảng 03h00 ngày 16/3, công an TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu đã kiểm tra quán Karaoke Sao Đêm thuộc tổ 18, phường Tân Phong, TP Lai Châu phát hiện tại phòng hát 6666, có 16 người (08 nam, 08 nữ) đang "bay lắc" theo tiếng nhạc lớn, có dấu hiệu sử dụng ma túy… (Ảnh: Công an Lai Châu) … tại phòng hát có 01 đĩa sứ (trên mặt đĩa có 01 thẻ nhựa), dưới nền của phòng hát có 01 túi nilon bên trong là tinh thể màu trắng. Sau khi đưa về trụ sở và test nhanh ma túy cả 16 người có kết quả dương tính với ma túy. (Ảnh: Baogiaothong) Nghệ An phá sới bạc khủng trong quán karaoke. (Nguồn: VTC)