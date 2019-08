Bão số 3: Điện Biên thiệt hại do mưa lũ

Do ảnh hưởng bão số 3 nhiều hộ dân tại Điện Biên bị tốc mái, sụt lún nền nhà Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn, trên địa bàn tỉnh Điện Biên vẫn tiếp tục có nguy cơ xảy ra mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ do ảnh hưởng bão số 3. Cảnh báo rủi ro thiên tai lên cấp độ 1 do ảnh hưởng bão số 3. Tường bị nứt gãy do trận mưa đêm qua tại Điện Biên Nhiều diện tích hoa màu bị ngập lụt tại Điện Biên Ngoài ra cũng tại tổ dân phố 18, nhiều diện tích hoa màu và ao nuôi trồng thủy sản của nhân dân đã bị ngập, gây thiệt hại về tài sản.

Do ảnh hưởng bão số 3 nhiều hộ dân tại Điện Biên bị tốc mái, sụt lún nền nhà Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn, trên địa bàn tỉnh Điện Biên vẫn tiếp tục có nguy cơ xảy ra mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ do ảnh hưởng bão số 3. Cảnh báo rủi ro thiên tai lên cấp độ 1 do ảnh hưởng bão số 3 . Tường bị nứt gãy do trận mưa đêm qua tại Điện Biên Nhiều diện tích hoa màu bị ngập lụt tại Điện Biên Ngoài ra cũng tại tổ dân phố 18, nhiều diện tích hoa màu và ao nuôi trồng thủy sản của nhân dân đã bị ngập, gây thiệt hại về tài sản.