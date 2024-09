Bão số 3: Cây đổ, nhà sập, giao thông Hà Nội hỗn loạn

Mặc dù được dự báo là sáng mai (7/9) bão số 3 Yagi mới đổ bộ vào Việt Nam nhưng tại Hà Nội đã có mưa rất to kèm theo giông, gió lớn. Gió lớn khiến nhiều cây cối trên đường Hà Nội bị "đánh gục". Nhiều ô tô bị cây đổ đè gây thiệt hại về tài sản. Gió mưa gió bất ngờ khiến nhiều tài xế không kịp xử lý và gặp rủi ro. Cây gối đổ ngáng đường khiến giao thông thêm phức tạp. Nhiều nút giao thông bị chặn đứng vì cây đổ. Một số công trình nhà ở cũ kỹ cũng bị đổ sập cùng cây cối. Những mảng tường bị đổ sập, may mắn không có người bị thương. Lực lượng chức năng nhanh chóng thu dọn cây cối, tường đổ. Dù vậy, thiệt hại về người đã xảy ra. Chiều 6/9, tại đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, một cây Phượng đường kính từ 40-50cm bất ngờ đổ trúng xe máy khiến 2 người thương vong. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây mưa lớn khiến giao thông Hà Nội ùn tắc, hỗn loạn. Đặc biệt, vào khung giờ cao điểm từ 16 - 18h nhiều tuyến đường bị kẹt cứng. Phương tiện giao thông trên tuyến đường vành đai 3 và đường Phạm Hùng bị "đóng băng". Các xe dường như buộc phải "chôn bánh" tại chỗ. Hiện giao thông Hà Nội vẫn đang trong tình trạng ùn ứ tại nhiều tuyến đường nội đô.

