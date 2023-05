Bán vé tham quan… phố cổ Hội An tĩnh lặng

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, sáng 16/5, tại Hội An có 13 điểm bán vé tham quan. Hiện tại, giá vé tham quan phố cổ là 80.000 đồng cho khách trong nước và 120.000 đồng cho khách quốc tế. Thời gian hoạt động bán vé tham quan khu phố cổ từ 7 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút hằng ngày vào mùa hè, đến 21 giờ vào mùa đông. “Tôi đã đến Hội An nhiều lần và rất yêu thích nơi này. Việc mua vé chỉ bắt buộc đối với khách đoàn, theo tour, còn với khách lẻ như tôi thì mọi thứ vẫn thoải mái như cũ”, chị Phương Anh, du khách đến từ Hà Nội, cho biết. Sau ngày đầu bán vé tại phố cổ, Anh Minh, hướng dẫn viên du lịch tại Hội An, chia sẻ, thủ tục mua vé tham quan phố cổ rất nhanh, thuận lợi, không khác so với thời điểm trước khi công bố phương án mới. Giá vé hiện tại cũng không quá cao so với nhiều địa điểm nổi tiếng khác trong nước và quốc tế, anh Minh cho biết. Bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình thành phố Hội An - cho hay, ngoài việc thiết lập những điểm bán vé, thành phố cũng tổ chức hướng dẫn các đoàn khách xuống xe mua vé tham quan và bố trí xe điện đỗ tại bến để phục vụ du khách. Đồng thời, thành phố Hội An cũng tăng cường lực lượng kiểm soát, bố trí bảng thông tin, chỉ dẫn tại các kiệt, hẻm để du khách nhận biết rõ chủ trương của địa phương. Tại điểm bán vé trên đường Hoàng Diệu, TP Hội An, nhân viên bán vé đang hướng dẫn cho các vị khách nước ngoài về các điểm tham quan trong khu phố cổ. “Việc bán vé nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của du khách khi đến với phố cổ Hội An, mong muốn du khách chung tay cùng với thành phố bảo tồn di sản.", bà Cẩm nhấn mạnh. "Hội An cũng mong muốn nâng cao chất lượng phục vụ, tăng thêm tính chuyên nghiệp, tạo sự hài lòng cho du khách đến tham quan phố cổ." Theo bà Cẩm, nhằm mở rộng không gian hoạt động và làm đa dạng sản phẩm văn hóa - du lịch, mang đến nhiều trải nghiệm hơn nữa dành cho du khách, từ 15/5, thành phố Hội An mở rộng “Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ” tại tuyến đường Phan Châu Trinh.. “Với sự chăm chút, cầu thị, lắng nghe, thành phố tin rằng sẽ có sự đồng cảm, chung tay của cộng đồng, du khách để cùng xây dựng Hội An trở thành điểm đến được yêu thích”, bà Cẩm nói. Trước đó, vào đầu tháng 4/2023, thông tin thành phố Hội An xây dựng phương án bán vé tham quan vào khu phố cổ đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của du khách, thậm chí, gây "bão" mạng xã hội. Đã có nhiều ý kiến trái chiều về kế hoạch này của thành phố Hội An. Sau đó, thành phố đã tổ chức lấy ý kiến và đưa ra phương án tăng cường kiểm soát vé tham quan khu phố cổ Hội An, chủ yếu đối với khách đi theo tour, bắt đầu từ 15/5. >>> Mời độc giả xem thêm video Xót xa bờ biển Hội An sạt lở, đe dọa “nuốt chứng” loạt resort:

