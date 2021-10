Bà Phương Hằng nhận bao đơn tố cáo từ ngày livestream?

Mới đây, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, đã gửi đơn lên Công an tỉnh Bình Dương, VKS tỉnh Bình Dương tố giác bà Nguyễn Phương Hằng đã có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của cá nhân ông. Ông Hiển cũng gửi kèm ông hồ sơ, tài liệu thu thập được. Ông Hiển cho rằng, sự việc bắt đầu khi ông trả lời phỏng vấn VOV về các phát ngôn thiếu chuẩn mực của bà Nguyễn Phương Hằng trên các nền tảng mạng xã hội với nội dung chính là quan điểm, nhận định pháp lý của cá nhân ông đối với hành vi của bà Hằng. Theo ông Hiển, bà Hằng đã cho rằng bài phỏng vấn trên của tôi thể hiện sự công kích, gán ghép, quy buộc cho bà phải đi tù. Từ đó, bà Hằng sử dụng các ngôn từ nhục mạ, bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của ông và vợ ông qua các buổi livestream. Theo thống kê của ông Hiển, từ ngày 19/6/2021 đến ngày 20/10/2021, bà Hằng đã lặp đi lặp lại hành vi nhục mạ, bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của ông. Cụ thể, bà Hằng có hành vi nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm khi gọi ông bằng các ngôn từ không có chuẩn mực đạo đức như: “Nhà báo hai mặt”, “thằng nhà báo Đức Hiển”, “nhà báo nói láo”, “thằng nhà báo Phó Tổng Biên tập”, “thằng Hiển là phản động”… Ông Hiển cho rằng hành vi của bà Hằng đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông, thỏa mãn dấu hiệu tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Ngày 25/10, ca sĩ Vy Oanh cùng luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình đã đến Công an TPHCM nộp đơn yêu cầu khởi tố vụ án đối với hành vi bà Nguyễn Phương Hằng dùng mạng xã hội livestream đưa ra thông tin vô căn cứ, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến danh dự của mình. Vy Oanh trong đơn nêu rõ bà Nguyễn Phương Hằng đã có 7 buổi livestream, từ ngày 16/5 đến 9/10/2021 có nội dung làm nhục, thóa mạ đối với nữ ca sĩ. Cụ thể, bà Phương Hằng đã sử dụng ngôn ngữ phản cảm, giọng điệu quy chụp vô căn cứ, nhằm bôi nhọ, vu khống, xúc phạm như: Từ “đẻ thuê” được lặp lại 10 lần, “làm gái bao” được lặp lại 2 lần, “làm bé” lặp lại 2 lần, “giật chồng” và “giựt chồng” lặp lại 3 lần, “zĩ dãng zơ záy” (dĩ vãng dơ dáy) được bà Nguyễn Phương Hằng lặp lại 9 lần trong các buổi livestream… Ca sĩ Vy Oanh cho rằng hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng cùng những người giúp sức đã có dấu hiệu xâm phạm vào các tội “Làm nhục người khác”, “Vu khống” và “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, nên ca sĩ Vy Oanh gửi đơn đề nghị Công an TPHCM xác minh, khởi tố vụ án và khởi tố bị can. Ngày 19/10, bà Đặng Thị Hàn Ni (công tác tại Báo Sài Gòn Giải Phóng) cho biết, đã nộp đơn yêu cầu cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án, khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng. Lý do bà Hàn Ni làm đơn yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố vì cho rằng bà Hằng đã có hành vi vu khống, bịa đặt, lợi dụng quyền tự do dân chủ xúc phạm danh dự nhân phẩm, làm nhục thông qua mạng xã hội. Trong đơn bà Hàn Ni cũng cung cấp cụ thể những lần bà Hằng livestream chửi bới, vu khống, xúc phạm mình. Ngày 10/9, nhà báo Hàn Ni đã gửi đơn tố giác bà Hằng lên Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công An TP HCM) về hành vi vi phạm pháp luật của bà Hằng. Sau đó phía công an TPHCM đã chuyển đơn cho Công an tỉnh Bình Dương điều tra xử lý theo thẩm quyền. Ngày 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã mời bà Hàn Ni lên xác minh, làm việc về các nội dung liên quan đến đơn tố giác tội phạm này. Ngày 13/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã có buổi làm việc với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Động thái này nằm trong quá trình điều tra, xác minh theo đơn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tố cáo bị bà Nguyễn Phương Hằng vu khống, làm nhục. Trước đó, ngày 1/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp nhận đơn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tố cáo bà Hằng vu khống, làm nhục và đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xử lý trường hợp này. Sau khi xem xét nội dung đơn, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã chuyển đơn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương để giải quyết theo thẩm quyền. Ngày 22/9, luật sư đại diện cho Thủy Tiên - Công Vinh xác nhận đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, bịa đặt, đưa thông tin không chính xác, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của ca sĩ này và gia đình. Luật sư Tuấn, phía Thủy Tiên - Công Vinh đang ráo riết thực hiện các bước chuẩn bị khởi kiện tại tòa án. Ngày 21/9, cư dân mạng cũng lan truyền thông tin nghệ sĩ Hoài Linh chính thức nhờ đại diện pháp lý gởi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng lên Công an TP HCM. Sáng 22/9, phía nghệ sĩ Hoài Linh đã lên tiếng xác nhận về việc này. Trong đơn, phía Hoài Linh cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng đã dựng chuyện vu khống anh "ngâm" khoản tiền quyên góp từ thiện trong tài khoản hơn 6 tháng và chi hàng trăm triệu đồng vào việc riêng là vi phạm pháp luật. Sáng 23/9, phía cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác nhận đã nhận đơn của nghệ sĩ Trịnh Kim Chi tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm đến nghệ sĩ này. Tối ngày 26/10, bà Phương Hằng thông tin đã gửi đơn kiện nhà báo Đức Hiển đến Bộ Công an, Công an Bình Dương. Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã có đơn tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép thông qua việc dùng tài khoản cá nhân vận động từ thiện. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh tố giác về tội phạm của bà Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản…Trong các buổi livestream, bà Hằng cũng phản ánh việc các cá nhân kêu gọi, quyên góp từ thiện như: nghệ sĩ Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thuỷ Tiên, Trấn Thành, Võ Hoàng Yên… Tất cả các vụ việc trên đều đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ. >>> Mời độc giả xem thêm video Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố thách đố bà Phương Hằng

