Ba con gái đốt nhà mẹ: Vụ án sát hại người thân phẫn nộ năm 2022

Con gái đầu độc cha ruột bằng xyanua: Ngày 15/12, TAND Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, TP Bà Rịa) tù chung thân về tội giết người, 3 năm tù về tội hủy hoại tài sản, 3 năm tù về tội mua bán trái phép chất độc. Do bị cha là ông T.H.Đ (54 tuổi) chửi mắng, Linh nảy sinh ý định sát hại cha. Linh từng cho thuốc ngủ vào chai nước cho bố uống nhưng không ảnh hưởng sức khỏe. Sau đó, Linh bắt xe về chợ Kim Biên (quận 5, TP HCM) mua xyanua của Trần Thị Ngọc Thư về hòa vào chai nước cho cha uống dẫn đến tử vong. Linh tiếp tục mua vật liệu lấp giấu xác cha, lấy xăng đốt nhà. 3 con gái đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên: Do mâu thuẫn tranh chấp chia quyền thừa kế đất, sáng 30/10, ba con gái bà Vũ Thị Đ. (SN 1961, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) mang theo can xăng đến nhà mẹ đẻ. Tại đây, người con gái thứ 2 đổ xăng xuống nền nhà châm lửa đốt, hậu quả khiến cả 4 người phải đi cấp cứu, sau đó 3 người tử vong gồm bà Vũ Thị Đ.; con gái lớn Đỗ Thị Định (SN 1982) và con gái thứ 2 Đỗ Thị Điểm (SN 1988) tử vong. Hiện chị Đỗ Thị Đưa (SN 1990) – con gái út đang điều trị tại viện. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã Khởi tố vụ án hình sự về tội Giết người. Nghịch tử đánh cha tử vong chỉ vì mở tivi gây ồn: Ngày 15/12, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt 18 năm tù giam Đinh Văn Tâm (25 tuổi, phường Hoa Lư, TP Pleiku) về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là ông Đinh Văn Thực (52 tuổi) - cha ruột Tâm. Chiều 10/4, sau khi dự đám cưới về, do cha mở tivi âm thanh lớn nên Tâm và cha cãi nhau. Tâm đánh ông Thực ngã xuống sàn nhà, đá vào ngực, dùng chân đạp vào đầu và tát vào mặt cha. Khi thấy ông Thực nằm bất động, Tâm không đưa đi cấp cứu. Ông Thực tử vong khi được người nhà đưa đến bệnh viện do đa chấn thương, gãy xương sườn số 8 và chấn thương sọ não gây tụ máu. “Nghịch tử” đánh mẹ dã man, cướp tài sản: Ngày 19/11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa, tuyên phạt Nguyễn Ngọc Tây (SN 2001, trú xã Hòa Nhơn) tổng 29 năm tù về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”,“Trộm cắp tài sản”. Sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội "Trộm cắp tài sản", Nguyễn Ngọc Tây tiếp tục nhiều lần phạm tội. Khoảng 6h ngày 18/1, Tây xảy ra cãi vã với mẹ ruột là Nguyễn Thị Tuyết (SN 1973). Tây lấy chảo đánh mạnh vào đầu bà Tuyết. Khi mẹ bỏ chạy, Tây xô vào phòng ngủ, cầm chảo đánh liên tiếp khiến mẹ mình bất tỉnh. Tây lấy của mẹ một điện thoại OPPO, 2,5 triệu đồng rồi bỏ trốn. Giám định thương tích, tỉ lệ tổn thương cơ thể bà Tuyết lên đến 57%. Đánh chết cha ruột sau khi ăn nhậu: Ngày 2/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum khởi tố bị can, bắt tạm giam A Thuốc (SN 1999, xã Đăk Pne, Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) về hành vi “Giết người”. Điều tra cho thấy, sau khi uống rượu, A Thuốc ra rẫy của gia đình để tìm cha mình là ông A Pơi (SN 1982). Tại đây, 2 cha con xảy ra mâu thuẫn. A Thuốc cầm cây sắt dài 1,2m đuổi đánh ông A Pơi. Thuốc tiếp tục dùng một cây gỗ dài khoảng 2m đánh nhiều lần vào vùng lưng cha, sau đó bỏ đi tiếp tục uống rượu ở trong thôn. Ông A Pơi đã tử vong trước khi được người dân phát hiện. Con gái sát hại bố ruột ở Điện Biên: Sáng 2/12, ở xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện đã xảy ra một vụ án mạng khá thương tâm. Nạn nhân là ông Đặng Văn L., SN 1963, quê tại Thái Bình. Nghi phạm sát hại ông L. được xác định là Đặng Thị Thanh Tâm, SN 1991, con gái ruột của ông L. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn gia đình. Bị mất tiền, nghịch tử nhẫn tâm sát hại mẹ ruột: Ngày 16/5, khi ở nhà cùng với mẹ ruột, Nguyễn Hoàng Phi (SN 1978, ngụ huyện Tân Châu, Tây Ninh) lục đồ cá nhân của mình để lấy tiền nhưng không thấy, nên hỏi bà N.T.H. (mẹ của Phi, SN 1944). Lúc này, bà H. nói đồ của Phi đang trong máy giặt và không lấy ra được. Tức giận, Phi yêu cầu bà H. phải đền 5 triệu đồng cho mình. Bà H. nói không có tiền nên Phi lấy cây thuổng đào đất đánh nhiều lần vào đầu mẹ dẫn đến tử vong. Đánh mẹ đến chết vì cho rằng bà là gánh nặng: Tối 30/3, sau khi nhậu về nhà, Kiên Được (34 tuổi, ngụ huyện Cầu Ngang, Trà Vinh) thấy mẹ ruột là bà T.T.B (68 tuổi) đang ngủ. Cho rằng mẹ là gánh nặng cho mình nên Được gọi mẹ dậy và hai mẹ con xảy ra cự cãi. Sau đó, Được dùng tay, chân đánh đá bà B. khiến nạn nhân tử vong. Con trai giết bố đẻ sau cuộc rượu: Tối 28/1, sau khi ăn, uống rượu tất niên, Đinh Văn Chiến (SN 1990, trú thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) có mâu thuẫn, cãi nhau với bố là ông Đinh Văn T. (SN 1964) nên đã dùng dao cắt vào cổ bố khiến nạn nhân tử vong. Tại phiên thảo luận công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật ngày 8/11, đại biểu Chu Thị Hồng Thái - Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn phát biểu: “Tình trạng tội phạm giết người gia tăng, có những vụ việc gây bức xúc dư luận. Tội giết người là một trong những loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, có mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn, đề nghị các cơ quan chức năng cần có biện pháp hữu hiệu hơn nữa ngăn chặn tội phạm giết người. Đề nghị Chính phủ, Bộ Công an đánh giá nguyên nhân gia tăng cả số vụ việc, đặc biệt đối tượng giết người lại là người thân trong gia đình.”. Đại biểu Tô Văn Tám - Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum: “Tội phạm giết người (giết người thân), tội phạm xâm hại trẻ em, tội buôn bán người, tội tham nhũng vẫn tiếp tục có xu hướng gia tăng. Việc phòng ngừa các nguyên nhân của các loại tội phạm có ý nghĩa rất lớn trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, trong đó cần kết hợp giữa phòng ngừa, tuyên truyền, giáo dục với đấu tranh trấn áp, đặc biệt cần chú trọng phòng ngừa từ gia đình, nhà trường và cơ sở, phát hiện sớm và hóa giải những mâu thuẫn mới phát sinh, không để tích tụ kéo dài; phát hiện, ngăn chặn và loại trừ các điều kiện, nguyên nhân phát sinh tội phạm ngay tại cơ sở”. >>> Mời độc giả xem thêm video Kẻ vượt ngục Triệu Quân Sự giết người vì mê chơi game. Nguồn: THĐT

