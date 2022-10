Bà chủ trọ đa tình và bi kịch đau lòng từ mối tình tay ba

Sáng sớm 19/9, người dân đi tập thể dục ở khu vực cầu Song Tháp, phường Châu Khê, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh hốt hoảng phát hiện người đàn ông gục bên cạnh chiếc xe máy ven đường. Lại gần, người dân phát hiện người đàn ông này bị chảy nhiều máu ở ngực nên hô hoán và báo với cơ quan công an. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: Báo Dân Việt) Tổ công tác của Công an TP Từ Sơn đã khẩn trương đến hiện trường, phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Từ Sơn, rồi chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh, nhưng vết thương nặng, nạn nhân đã tử vong. Thông tin và hiện trường ban đầu khá giống với vụ tai nạn giao thông, vì đây là khu vực các xe chở sắt thường xuyên lưu thông, đặc biệt là vào ban đêm, tài sản của nạn nhân cũng không bị mất. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh VOV) Nạn nhân là anh Trần Văn H. (SN 1976, ở Hiệp Hòa, Bắc Giang), công tác tại một công ty chuyên đúc thép tại Từ Sơn. Gia đình ở Hiệp Hòa, nên anh H. ở trọ tại Từ Sơn cùng với 7 người khác, trong đó có con trai mình. Hôm trước, tổ của anh H. làm việc từ 22h đến 4h30 hôm sau, nên thời điểm phát hiện ra vụ việc cũng khớp với thời gian anh H. từ nơi làm về qua chợ Tháp mua đồ ăn rồi về nhà trọ... (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh VOV) Tuy nhiên, qua khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định nạn nhân tử vong do 2 vết thương gây ra bằng vật sắc nhọn. Lần theo vết máu, lực lượng chức năng xác định được hiện trường chính của vụ án cách nơi nạn nhân tử vong khoảng 500m. Thời điểm xảy ra vụ án trời tối, đường vắng ít người qua lại, các camera gần đó không ghi được hình ảnh gì. Có nhân chứng khai báo nhìn thấy người đàn ông đi xe máy vung tay với nạn nhân sau đó bỏ đi, nạn nhân vẫn tiếp tục lái xe đi, nên cũng không nghĩ đó là vụ án. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: Dân Việt) Rà soát các mối quan hệ nạn nhân, cơ quan điều tra phát hiện anh H. có quan hệ tình ái với chị Nguyễn Thị P. (SN 1980, trú ở phường Châu Khê, TP Từ Sơn), là người bán rau ở chợ Tháp, có phòng cho thuê trọ ở phường Châu Khê. Khi cơ quan công an mời lên làm việc, ban đầu chị P. phủ nhận, cho rằng chỉ biết anh H. là người hay mua rau của mình. Khi các điều tra viên đưa ra chứng cứ về việc anh H. và P. thường xuyên qua lại với nhau, chị P. mới khai nhận có quan hệ tình cảm với anh H. từ tháng 6/2022. (Ảnh minh hoạ) Đồng thời, chị P. cũng thú nhận có quan hệ với Phạm Văn Minh (SN 1983, trú ở xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) từ năm 2021. Trước khi xảy ra án mạng, Minh thấy chị P. đi với anh H. Sau đó, Minh đã ghen tuông, dọa sẽ cho biết tay. Từ lời khai của chị P., ngay lập tức, các điều tra viên đã vào ngay quê của Minh, phối hợp với Công an huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) bắt giữ đối tượng, trong đêm di lý về Bắc Ninh để điều tra, xử lý theo quy định. Thời điểm bị bắt giữ, Minh đang bình thản chuẩn bị lên giường đi ngủ. Cả gia đình đối tượng đều bất ngờ trước thông tin Minh gây tội ác. Ngay cả chuyện Minh có mối quan hệ yêu đương ở Từ Sơn, vợ và 2 con trai nhỏ không hề hay biết. Tại cơ quan Công an, kẻ thủ ác đã nhanh chóng cúi đầu nhận tội. Minh cho biết, bản thân là người Mường, chỉ học hết lớp 9/12. Thấy ở quê khó kiếm sống, nên năm 2019, Minh theo bạn bè giới thiệu ra Bắc Ninh kiếm việc làm. Ban đầu, Minh làm thợ sắt, sau đó thì chuyển sang lái xe tải, rồi lái taxi. Năm 2015, Minh quen chị P. đã ly hôn chồng và chỉ sau 1 tuần quen biết, 2 người đã nảy sinh tình cảm. Năm 2020, Minh dọn về khu nhà trọ của chị P. và cả 2 sinh sống với nhau như vợ chồng. Từ ngày đó, Minh hầu như không gửi được tiền về cho vợ con ở quê. (Ảnh minh hoạ) Đến tháng 6/2022, do công việc không ổn định nên Minh bỏ việc về quê, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với chị P. và thi thoảng vẫn ra Bắc Ninh gặp người tình. Gần đây, Minh thấy chị P. có biểu hiện khác lạ nên đã để ý, phát hiện chị P. thường xuyên nhắn tin cho anh Trần Văn H. Minh ghen tuông, đã nhiều lần yêu cầu chị P. chấm dứt quan hệ nhưng chị P. vẫn dùng dằng “bắt cá hai tay” khiến Minh rất bực tức. Ngày 18/9, Minh đi xe máy từ Thanh Hóa ra Bắc Ninh để tìm chị P. nhưng không gặp. Khi Minh đi xe máy lòng vòng để tìm thì bất ngờ phát hiện anh H. đèo chị P., nên bám theo. Khi về nhà chị P., Minh nổi cơn ghen nên đã đánh chửi, tra hỏi, nhưng chị P. chỉ nói “là thằng em tình cờ gặp chở về nhà”. Tối 18/9, Minh ngủ lại nhà chị P. cho đến rạng sáng thì chị P. dậy đi chợ, Minh cũng lấy dao và xe máy đến rình sẵn ở khu vực cầu Song Tháp - cung đường Minh biết anh H. thường đi làm đêm về. Đến khoảng 5h15 cùng ngày, khi anh H. đi qua, Minh đã chặn đầu xe máy, dùng dao đâm 2 nhát vào người anh H. rồi phóng xe về Thanh Hóa. Khi đi đến khu vực Bến xe Nước Ngầm, Hà Nội, Minh vứt dao rồi đi tiếp. Với những hành vi tàn bạo của mình, Minh sẽ phải đối diện với hình phạt nghiêm khắc từ pháp luật. (Ảnh: Công an nhân dân) >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguồn: ĐTHĐT.

Sáng sớm 19/9, người dân đi tập thể dục ở khu vực cầu Song Tháp, phường Châu Khê, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh hốt hoảng phát hiện người đàn ông gục bên cạnh chiếc xe máy ven đường. Lại gần, người dân phát hiện người đàn ông này bị chảy nhiều máu ở ngực nên hô hoán và báo với cơ quan công an. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: Báo Dân Việt) Tổ công tác của Công an TP Từ Sơn đã khẩn trương đến hiện trường, phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Từ Sơn, rồi chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh, nhưng vết thương nặng, nạn nhân đã tử vong. Thông tin và hiện trường ban đầu khá giống với vụ tai nạn giao thông, vì đây là khu vực các xe chở sắt thường xuyên lưu thông, đặc biệt là vào ban đêm, tài sản của nạn nhân cũng không bị mất. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh VOV) Nạn nhân là anh Trần Văn H. (SN 1976, ở Hiệp Hòa, Bắc Giang), công tác tại một công ty chuyên đúc thép tại Từ Sơn. Gia đình ở Hiệp Hòa, nên anh H. ở trọ tại Từ Sơn cùng với 7 người khác, trong đó có con trai mình. Hôm trước, tổ của anh H. làm việc từ 22h đến 4h30 hôm sau, nên thời điểm phát hiện ra vụ việc cũng khớp với thời gian anh H. từ nơi làm về qua chợ Tháp mua đồ ăn rồi về nhà trọ... (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh VOV) Tuy nhiên, qua khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định nạn nhân tử vong do 2 vết thương gây ra bằng vật sắc nhọn. Lần theo vết máu, lực lượng chức năng xác định được hiện trường chính của vụ án cách nơi nạn nhân tử vong khoảng 500m. Thời điểm xảy ra vụ án trời tối, đường vắng ít người qua lại, các camera gần đó không ghi được hình ảnh gì. Có nhân chứng khai báo nhìn thấy người đàn ông đi xe máy vung tay với nạn nhân sau đó bỏ đi, nạn nhân vẫn tiếp tục lái xe đi, nên cũng không nghĩ đó là vụ án . (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: Dân Việt) Rà soát các mối quan hệ nạn nhân, cơ quan điều tra phát hiện anh H. có quan hệ tình ái với chị Nguyễn Thị P. (SN 1980, trú ở phường Châu Khê, TP Từ Sơn), là người bán rau ở chợ Tháp, có phòng cho thuê trọ ở phường Châu Khê. Khi cơ quan công an mời lên làm việc, ban đầu chị P. phủ nhận, cho rằng chỉ biết anh H. là người hay mua rau của mình. Khi các điều tra viên đưa ra chứng cứ về việc anh H. và P. thường xuyên qua lại với nhau, chị P. mới khai nhận có quan hệ tình cảm với anh H. từ tháng 6/2022. (Ảnh minh hoạ) Đồng thời, chị P. cũng thú nhận có quan hệ với Phạm Văn Minh (SN 1983, trú ở xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) từ năm 2021. Trước khi xảy ra án mạng, Minh thấy chị P. đi với anh H. Sau đó, Minh đã ghen tuông, dọa sẽ cho biết tay. Từ lời khai của chị P., ngay lập tức, các điều tra viên đã vào ngay quê của Minh, phối hợp với Công an huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) bắt giữ đối tượng, trong đêm di lý về Bắc Ninh để điều tra, xử lý theo quy định. Thời điểm bị bắt giữ, Minh đang bình thản chuẩn bị lên giường đi ngủ. Cả gia đình đối tượng đều bất ngờ trước thông tin Minh gây tội ác. Ngay cả chuyện Minh có mối quan hệ yêu đương ở Từ Sơn, vợ và 2 con trai nhỏ không hề hay biết. Tại cơ quan Công an, kẻ thủ ác đã nhanh chóng cúi đầu nhận tội. Minh cho biết, bản thân là người Mường, chỉ học hết lớp 9/12. Thấy ở quê khó kiếm sống, nên năm 2019, Minh theo bạn bè giới thiệu ra Bắc Ninh kiếm việc làm. Ban đầu, Minh làm thợ sắt, sau đó thì chuyển sang lái xe tải, rồi lái taxi. Năm 2015, Minh quen chị P. đã ly hôn chồng và chỉ sau 1 tuần quen biết, 2 người đã nảy sinh tình cảm. Năm 2020, Minh dọn về khu nhà trọ của chị P. và cả 2 sinh sống với nhau như vợ chồng. Từ ngày đó, Minh hầu như không gửi được tiền về cho vợ con ở quê. (Ảnh minh hoạ) Đến tháng 6/2022, do công việc không ổn định nên Minh bỏ việc về quê, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với chị P. và thi thoảng vẫn ra Bắc Ninh gặp người tình. Gần đây, Minh thấy chị P. có biểu hiện khác lạ nên đã để ý, phát hiện chị P. thường xuyên nhắn tin cho anh Trần Văn H. Minh ghen tuông, đã nhiều lần yêu cầu chị P. chấm dứt quan hệ nhưng chị P. vẫn dùng dằng “bắt cá hai tay” khiến Minh rất bực tức. Ngày 18/9, Minh đi xe máy từ Thanh Hóa ra Bắc Ninh để tìm chị P. nhưng không gặp. Khi Minh đi xe máy lòng vòng để tìm thì bất ngờ phát hiện anh H. đèo chị P., nên bám theo. Khi về nhà chị P., Minh nổi cơn ghen nên đã đánh chửi, tra hỏi, nhưng chị P. chỉ nói “là thằng em tình cờ gặp chở về nhà”. Tối 18/9, Minh ngủ lại nhà chị P. cho đến rạng sáng thì chị P. dậy đi chợ, Minh cũng lấy dao và xe máy đến rình sẵn ở khu vực cầu Song Tháp - cung đường Minh biết anh H. thường đi làm đêm về. Đến khoảng 5h15 cùng ngày, khi anh H. đi qua, Minh đã chặn đầu xe máy, dùng dao đâm 2 nhát vào người anh H. rồi phóng xe về Thanh Hóa. Khi đi đến khu vực Bến xe Nước Ngầm, Hà Nội, Minh vứt dao rồi đi tiếp. Với những hành vi tàn bạo của mình, Minh sẽ phải đối diện với hình phạt nghiêm khắc từ pháp luật. (Ảnh: Công an nhân dân) >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguồn: ĐTHĐT.