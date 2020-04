“ATM gạo” ở Hà Nội dừng hoạt động vào sáng 30/4

Trước tình hình khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một công ty sách với sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm đã triển khai lắp đặt cây “ATM gạo” tại nhà văn hóa phường Nghĩa Tân từ ngày 11/4. Việc lắp đặt cây “ATM gạo” nhằm chia sẻ gánh nặng với những người lao động nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là khi dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Đến nay, dịch bệnh tại Việt Nam cơ bản đã được kiểm soát, hầu hết các đối tượng lao động phải nghỉ việc, ngừng việc, chờ việc do đại dịch COVID-19 hiện đã đi làm trở lại, thu nhập và đời sống từng bước cải thiện. Theo ghi nhận của PV Kiến Thức tại cây “ATM gạo” đặt tại trung tâm văn hóa phường Nghĩa Tân vào chiều 29/4, rất đông người đến đây xếp hàng để nhận gạo miễn phí. Người dân được xếp hàng giữ khoảng cách 2m chờ đến lượt mình để nhận gạo. Tình nguyện viên hướng dẫn người dân đến nhận gạo xếp hàng để tránh tình trạng chen lấn mất an toàn trong việc phòng dịch COVID-19. Chị Ngô Thị Thủy (Ban tổ chức phát gạo thuộc Công ty Cổ phần Sách Thái Hà tại nhà văn hóa Nghĩa Tân) cho biết, theo dự kiến sẽ dừng phát gạo tại nhà văn hóa phường Nghĩa Tân vào ngày 30/4. “Trước khi thực hiện phát gạo, đơn vị đã tính số lượng gạo và dự kiến số ngày phát. Đến thời điểm hiện tại, số lượng gạo của Công ty Cổ phần Sách Thái Hà ở nhà văn hóa phường Nghĩa Tân cũng gần hết và dự kiến sẽ dừng phát gạo vào sáng 9h30 sáng mai (30/4)”. “Mỗi ngày tại cây “ATM gạo” ở nhà văn hóa Nghĩa Tân được phát cho người dân khoảng 1.600 phần gạo, ngày đỉnh điểm lên đến hơn 2.000 phần gạo được phát ra cho người dân”- chị Thủy cho biết thêm. Trước đó, trưa 29/4, Báo Người Lao Động cũng đã tạm dừng hoạt động 2 cây "ATM thực phẩm miễn phí" được đưa vào vận hành tại TP.HCM (kể từ ngày 17/4) và Hà Nội (kể từ ngày 25/4) nhằm hỗ trợ bà con nghèo mất việc, người lao động khó khăn bị giảm thu nhập do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. (Ảnh: NLD) Đối với lượng lương thực - thực phẩm còn lại do các nhà hảo tâm gửi đến, sau lễ 30/4 và 1/5, Báo Người Lao Động sẽ tổ chức trao tặng trực tiếp đến bà con nghèo ở các địa phương trong và ngoài TP HCM, các mái ấm, nhà mở, cơ sở từ thiện. (Ảnh: NLD) Cây "ATM gạo" miễn phí tại Hà Nội, không để ai bị bỏ lại phía sau. (Nguồn: VTV)

Trước tình hình khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một công ty sách với sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm đã triển khai lắp đặt cây “ATM gạo” tại nhà văn hóa phường Nghĩa Tân từ ngày 11/4. Việc lắp đặt cây “ATM gạo” nhằm chia sẻ gánh nặng với những người lao động nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là khi dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Đến nay, dịch bệnh tại Việt Nam cơ bản đã được kiểm soát, hầu hết các đối tượng lao động phải nghỉ việc, ngừng việc, chờ việc do đại dịch COVID-19 hiện đã đi làm trở lại, thu nhập và đời sống từng bước cải thiện. Theo ghi nhận của PV Kiến Thức tại cây “ATM gạo” đặt tại trung tâm văn hóa phường Nghĩa Tân vào chiều 29/4, rất đông người đến đây xếp hàng để nhận gạo miễn phí. Người dân được xếp hàng giữ khoảng cách 2m chờ đến lượt mình để nhận gạo. Tình nguyện viên hướng dẫn người dân đến nhận gạo xếp hàng để tránh tình trạng chen lấn mất an toàn trong việc phòng dịch COVID-19. Chị Ngô Thị Thủy (Ban tổ chức phát gạo thuộc Công ty Cổ phần Sách Thái Hà tại nhà văn hóa Nghĩa Tân) cho biết, theo dự kiến sẽ dừng phát gạo tại nhà văn hóa phường Nghĩa Tân vào ngày 30/4. “Trước khi thực hiện phát gạo, đơn vị đã tính số lượng gạo và dự kiến số ngày phát. Đến thời điểm hiện tại, số lượng gạo của Công ty Cổ phần Sách Thái Hà ở nhà văn hóa phường Nghĩa Tân cũng gần hết và dự kiến sẽ dừng phát gạo vào sáng 9h30 sáng mai (30/4)”. “Mỗi ngày tại cây “ATM gạo” ở nhà văn hóa Nghĩa Tân được phát cho người dân khoảng 1.600 phần gạo, ngày đỉnh điểm lên đến hơn 2.000 phần gạo được phát ra cho người dân”- chị Thủy cho biết thêm. Trước đó, trưa 29/4, Báo Người Lao Động cũng đã tạm dừng hoạt động 2 cây "ATM thực phẩm miễn phí" được đưa vào vận hành tại TP.HCM (kể từ ngày 17/4) và Hà Nội (kể từ ngày 25/4) nhằm hỗ trợ bà con nghèo mất việc, người lao động khó khăn bị giảm thu nhập do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. (Ảnh: NLD) Đối với lượng lương thực - thực phẩm còn lại do các nhà hảo tâm gửi đến, sau lễ 30/4 và 1/5, Báo Người Lao Động sẽ tổ chức trao tặng trực tiếp đến bà con nghèo ở các địa phương trong và ngoài TP HCM, các mái ấm, nhà mở, cơ sở từ thiện. (Ảnh: NLD) Cây "ATM gạo" miễn phí tại Hà Nội, không để ai bị bỏ lại phía sau. (Nguồn: VTV)