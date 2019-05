Ảnh: Thầy, trò vừa học, vừa nơm nớp lo trường đổ sập ở Hà Nội

Được xây dựng cách đây gần 40 năm, đến nay trường THPT Trương Định nằm trên phố Tân Mai, quận Hoàng Mai hiện đang rơi vào tình trạng xuống cấp trầm trọng, thầy, trò vừa học, vừa nơm nớp lo trường đổ sập. Theo ông Đặng Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng trường THPT Trương Định, từ năm 2008 đến nay, cơ sở hạ tầng của trường học xuống cấp ngày càng nghiêm trọng. Nguyên nhân do nằm ở vị trí trũng thấp, thường xuyên bị ngập lụt, kết cấu tường xây bị ảnh hưởng, các lớp vôi vữa bong tróc. Tường lớp học rêu mốc. Khu vực lan can chỉ cần đẩy nhẹ cũng có thể đổ được gia cố bằng dây thép. Thầy Đặng Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết thường xuyên phải... chọc trần để xác định những mảng trần nhà có nguy cơ bị bong tróc, rơi vữa. Rễ cây lan vào phía tường trong lớp học. Những mảng vữa bong tróc để lại bục giảng nham nhở, lộ ra hàng gạch cũ. Với những khu vực nguy hiểm, trường phải "niêm phong" bằng những tờ thông báo như thế này để cảnh báo nguy hiểm với học sinh. Tình trạng trường lớp xuống cấp từ hàng chục năm nay đã khiến cả thầy và trò trường THPT Trương Định dạy và học trong nỗi thấp thỏm lo âu. Giấy cảnh báo "cấm vào", "cảnh báo nguy hiểm" được dán khắp mọi nơi. Cửa sổ được che chắn bằng viên gạch. Do thường xuyên rơi vào tình trạng ngập úng, nên nhiều chỗ bị rêu mốc phủ kín. Khu vực phía sau trường ngập trong bùn đất sau mỗi trận mưa lớn. Những bức tường được gia cố bằng lại bằng sắt thép nhưng cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Điều mà thầy và trò trường THPT Trương Định mong muốn là trường sớm được xây dựng lại để phục vụ công tác dạy và học tốt hơn.

