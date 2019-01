Ảnh: Tài xế say xỉn húc đổ cổng chùa tại Hà Nội

Ngày 23/1, một lãnh đạo Công an phường La Khê (quận Hà Đông, TP Hà Nội) cho biết, khoảng 23h45 ngày 22/1, chiếc ô tô bán tải mang BKS 29C - 754.13 đi di chuyển trên đường Ngô Quyền đến khu vực chùa Ngòi (thuộc phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội) thì bất ngờ đâm thẳng vào cổng chùa Ngòi. Tai nạn đã làm cổng chùa Ngòi bị gãy, hai cánh cửa đổ rạp vào phía trong. Ngoài ra, vụ việc còn khiến một bức tượng hộ pháp ở đây bị vỡ hỏng. Đáng nói, sau khi tự gây tai nạn tài xế này còn xuống xe chửi bới người khác khiến nhiều người bức xúc. Nhiều người chứng kiến vụ tai nạn vô cùng bức xúc vì hành vi của tài xế. May mắn vụ tai nạn không gây thương vong về người. Theo lãnh đạo Công an phường La Khê, ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường. Do chùa Ngòi nằm trên khu vực phường Quang Trung nên Công an phường Quang Trung đã thụ lý vụ việc. Tài xế sau đó cũng đã tới cơ quan Công an trình diện. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tài xế say xỉn đâm đổ cổng chùa Ngòi.

