Ảnh: Hà Nội “biến” thành SaPa, sương mù che kín nhà cao tầng

Từ sáng sớm ngày 25/1, các tuyến đường xung quanh trung tâm TP Hà Nội bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, tầm nhìn khoảng 100m. Hiện tượng sương mù bao phủ Hà Nội sáng nay nhanh chóng biến đường phố Thủ đô thành một Sa Pa thứ 2 mờ mờ, ảo ảo. Do sương mù dày đặc và hạn chế tầm nhìn nên các phương tiện tham gia giao thông phải di chuyển từ từ, một số xe máy phải bật đèn chiếu sáng. Đến khoảng 10h sáng cùng ngày, hiện tượng sương mù bao phủ Hà Nội vẫn chưa giảm. Hình ảnh cây cầu Nhật Tân (Hà Nội) dần "biến mất" màn sương mù sáng nay. Tòa nhà Keangnam đường Phạm Hùng cũng bị sương mù "nuốt chửng" một nửa. Những tòa nhà cao tầng khác thoát ẩn, thoát hiện trong màn sương mù. Theo Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương, ngày 25/1, thời tiết ở Hà Nội sẽ có nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù; đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ, đêm gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 21 độ C. Hơn 10h sáng nay, lượng sương mù ở Hà Nội vẫn rất dày. Các tòa nhà cao tầng dường như bị sương mù "nuốt chửng", đứng từ xa rất khó có thể quan sát thấy. Những chiếc thuyền di chuyển trên sông Hồng cũng phải đi rất chậm vì ảnh hưởng bởi sương mù.

