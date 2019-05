Anh em Quốc Cơ-Quốc Nghiệp diễn xiếc trên núi tuyết Canada -10 độ C

Những ngày qua, anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã tới Canada để tham gia trình diễn cho ba sự kiện lớn tại đây. Được biết, nhờ màn trình diễn ấn tượng tại cuộc thi Britain's Got Talent 2018 nên các sự kiện lớn ở Canada đã sẵn lòng mời Quốc Cơ - Quốc Nghiệp sang biểu diễn. Ngay khi vừa tới thành phố Whistler của Canada - thành phố nổi tiếng về trượt tuyết và từng đại diện tổ chức Olympic trượt tuyết thế giới, anh em 'hoàng tử xiếc' đã nảy ra ý tưởng sẽ chinh phục cái lạnh -10 độ C trên núi tuyết bằng màn trình diễn xiếc ấn tượng nhất. Bộ đôi xiếc khoe hình thể săn chắc, vạm vỡ trước ống kính. Những hình ảnh về màn trình diễn này đã được ghi lại trọn vẹn và theo anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp, đây không chỉ là một thử thách mới ở địa hình núi tuyết hiểm trở mà còn để thách thức thời tiết khắc nghiệt, chứng minh dù ở thời tiết hay địa hình nào, các màn trình diễn vẫn không bị ảnh hưởng từ tác động bên ngoài. Quốc Cơ tiết lộ, một nhãn hàng lớn ở Canada đã bỏ chi phí lớn mời hai anh em nghệ sĩ người Việt sang đây diễn sự kiện. Nhiệt độ nơi đây khoảng -10 độ C trong khi anh em nghệ sĩ xiếc quen sống ở Sài Gòn quanh năm ấm áp. Tuy vậy họ vẫn bình thản biểu diễn, không chút run rẩy. Hai 'hoàng tử xiếc' chụp ảnh kỷ niệm với biểu tượng Olympic. Môn trượt tuyết từng được tổ chức ở thành phố Whistler, Canada. Đầu tháng 5, họ trở về Việt Nam, tiếp tục thực hiện kế hoạch trong thời gian tới.

