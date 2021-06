Ảnh: Công nhân điện lực làm việc dưới trời nắng gắt trên 40 độ

Miền Bắc và Hải Dương đang bước vào đợt cao điểm nắng nóng đợt 2, nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 41 độ C, có nơi trên 41 độ C. Trong giai đoạn thời tiết nắng nóng này, mức tiêu thụ điện ở Hải Dương ngày 20/6/2021 ghi nhận công suất đỉnh 1017.3 MW, sản lượng 21,1 triệu kWh, sản lượng trong các ngày nắng nóng tăng đến hơn 15% so với cùng kỳ năm 2020. Nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện tăng cao dẫn tới một số lộ đường dây bị quá tải cục bộ có nguy cơ đe dọa sự cố, có thể gây mất điện một số khu vực. Công nhân PC Hải Dương đã tăng cường ứng trực 24/24h và khẩn trương khôi phục nhanh nhất có thể các sự cố về điện để cấp lại điện phục vụ cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn quản lý. Dưới nắng nóng gay gắt, làm việc trong nhà cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, những công nhân điện lực phải làm việc dưới nắng nóng ngoài trời trực tiếp, thậm chí ban trưa, nhiệt độ cao đỉnh điểm hơn 40 độC, họ vẫn đi leo cột điện, kéo dây… Công nhân điện lực làm việc dưới thời tiết nắng gay gắt. Nhiệt độ ngoài trời trên 40 độ nhưng họ vẫn phải leo cột điện. Công nhân điện lực đang thực hiện tăng cường cáp vặn xoắn để nâng cao độ ổn định cung cấp điện cho người dân. Nắng nóng khiến những người thợ điện thêm vất vả khi làm việc ngoài trời. Trước tình hình thời tiết nắng nóng còn tiếp diễn trong mùa hè, PC Hải Dương đề nghị các cơ quan, công sở, nơi sản xuất và người dân cần tiếp tục chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm lạnh tăng cao đột biến, trong đó điều hòa nhiệt độ là thiết bị hao tốn điện năng nhất, có thể làm tổng điện năng tiêu thụ tăng trên 200%. Tiêu thụ điện của điều hòa chiếm từ 28 - 64%, có khi đến 80% chi phí sử dụng điện của khách hàng. Dẫn đến tổng lượng điện năng tiêu thụ có thể tăng trên 200% so với các tháng trước đó. Để giảm bớt lượng điện năng tiêu thụ và chi phí tiền điện khi phải sử dụng điều hòa nhiệt độ, thiết bị làm lạnh mùa nắng nóng, PC Hải Dương mong muốn khách hàng nên cài nhiệt độ điều hòa trong phòng chênh lệch không quá nhiều so với nhiệt độ ngoài trời (khoảng 5 độ C). Thường xuyên sử dụng ở mức 26 -27độ C trở lên để vừa đủ mát là tốt nhất, hạn chế sử dụng nhiều máy cùng một lúc trong một nhà. Đồng thời, có thể sử dụng điều hòa cùng với quạt để làm mát không khí trong phòng, và dùng quạt thay cho điều hòa khi thời tiết không quá nóng. Không sử dụng đồng thời các thiết bị tiêu tốn nhiều điện hoặc sử dụng trong giờ cao điểm. Phút nghỉ ngơi của một công nhân điện lực. Áo ướt đẫm mồ hôi sau khi làm việc dưới trời nắng nóng. Nếu người dân nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm trong mùa nắng nóng, các công nhân điện lực sẽ đỡ vất vả hơn. >>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội ghi nhận đợt nắng nóng dài nhất trong 50 năm. Nguồn: VTV

Miền Bắc và Hải Dương đang bước vào đợt cao điểm nắng nóng đợt 2, nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 41 độ C, có nơi trên 41 độ C. Trong giai đoạn thời tiết nắng nóng này, mức tiêu thụ điện ở Hải Dương ngày 20/6/2021 ghi nhận công suất đỉnh 1017.3 MW, sản lượng 21,1 triệu kWh, sản lượng trong các ngày nắng nóng tăng đến hơn 15% so với cùng kỳ năm 2020. Nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện tăng cao dẫn tới một số lộ đường dây bị quá tải cục bộ có nguy cơ đe dọa sự cố, có thể gây mất điện một số khu vực. Công nhân PC Hải Dương đã tăng cường ứng trực 24/24h và khẩn trương khôi phục nhanh nhất có thể các sự cố về điện để cấp lại điện phục vụ cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn quản lý. Dưới nắng nóng gay gắt, làm việc trong nhà cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, những công nhân điện lực phải làm việc dưới nắng nóng ngoài trời trực tiếp, thậm chí ban trưa, nhiệt độ cao đỉnh điểm hơn 40 độC, họ vẫn đi leo cột điện, kéo dây… Công nhân điện lực làm việc dưới thời tiết nắng gay gắt. Nhiệt độ ngoài trời trên 40 độ nhưng họ vẫn phải leo cột điện. Công nhân điện lực đang thực hiện tăng cường cáp vặn xoắn để nâng cao độ ổn định cung cấp điện cho người dân. Nắng nóng khiến những người thợ điện thêm vất vả khi làm việc ngoài trời. Trước tình hình thời tiết nắng nóng còn tiếp diễn trong mùa hè, PC Hải Dương đề nghị các cơ quan, công sở, nơi sản xuất và người dân cần tiếp tục chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm lạnh tăng cao đột biến, trong đó điều hòa nhiệt độ là thiết bị hao tốn điện năng nhất, có thể làm tổng điện năng tiêu thụ tăng trên 200%. Tiêu thụ điện của điều hòa chiếm từ 28 - 64%, có khi đến 80% chi phí sử dụng điện của khách hàng. Dẫn đến tổng lượng điện năng tiêu thụ có thể tăng trên 200% so với các tháng trước đó. Để giảm bớt lượng điện năng tiêu thụ và chi phí tiền điện khi phải sử dụng điều hòa nhiệt độ, thiết bị làm lạnh mùa nắng nóng, PC Hải Dương mong muốn khách hàng nên cài nhiệt độ điều hòa trong phòng chênh lệch không quá nhiều so với nhiệt độ ngoài trời (khoảng 5 độ C). Thường xuyên sử dụng ở mức 26 -27độ C trở lên để vừa đủ mát là tốt nhất, hạn chế sử dụng nhiều máy cùng một lúc trong một nhà. Đồng thời, có thể sử dụng điều hòa cùng với quạt để làm mát không khí trong phòng, và dùng quạt thay cho điều hòa khi thời tiết không quá nóng. Không sử dụng đồng thời các thiết bị tiêu tốn nhiều điện hoặc sử dụng trong giờ cao điểm. Phút nghỉ ngơi của một công nhân điện lực. Áo ướt đẫm mồ hôi sau khi làm việc dưới trời nắng nóng. Nếu người dân nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm trong mùa nắng nóng, các công nhân điện lực sẽ đỡ vất vả hơn. >>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội ghi nhận đợt nắng nóng dài nhất trong 50 năm. Nguồn: VTV