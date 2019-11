39 người Việt chết ở Anh: 16 thi thể đã về tới quê

Khoảng 5h sáng 27/11, chuyến bay đầu tiên đưa 16 thi thể trong vụ 39 nạn nhân tử vong trong container ở Anh đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: TTXVN) Ngay sau khi hạ cánh, đại diện các địa phương có người bị nạn là Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình đã tiếp nhận và đưa 16 nạn nhân về địa phương để bàn giao cho gia đình. (Ảnh: TTXVN) Đoàn xe cứu thương đã được tập kết tại sân bay để đưa các thi thể về quê các nạn nhân. (Ảnh: TTXVN) Việc đưa người tử vong về nước chia làm nhiều đợt, trong đó, đợt đầu có nạn nhân từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. (Ảnh: TTXVN) Sau khi làm thủ tục tiếp nhận thi thể người tử vong xong đoàn xe cưu thương đưa các thi thể vê địa phương nạn nhân để an táng. (Ảnh: AFP) Chiều cùng ngày (27/11), ông Bùi Huy Cường - Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) trả lời trên báo Tiền Phong cho biết, đến khoảng 13h chiều nay, 8 nạn nhân tử vong tại Anh đã được đưa từ sân bay Nội Bài về tại địa phương để bàn giao cho gia đình tổ chức lo mai táng. (Ảnh: Tienphong) Trên Phapluatplus đưa tin, ông Bùi Huy Cường cho biết, trong đợt này tỉnh Hà Tĩnh có 8 nạn nhân được đưa về, tất cả đều trú tại huyện Can Lộc. Trong đó riêng xã Thiên Lộc có 5 trường hợp. Những chiếc xe cứu thương chở thi hài nạn nhân về quê để tổ chức bàn giao cho gia đình tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc. (Ảnh: Phapluatplus) Gia đình nạn nhân đã tiếp nhận thi hài để mai táng theo phong tục địa phương. (Ảnh: Phapluatplus) Cũng trong ngày 27/11, trả lời trên báo Infonet, ông Nguyễn Hải Dương - Giám đốc Sở ngoại vụ Nghệ An cho biết, sáng nay chính quyền địa phương sẽ tiếp nhận 5 thi thể từ cơ quan chức năng để đưa về bàn giao cho các gia đình để tổ chức mai táng. (Ảnh: Vietnamnet) Ông Dương cho biết thêm, trong số 5 nạn nhân, có 4 người ở huyện Diễn Châu và 1 người ở huyện Hưng Nguyên. (Các gia đình ở huyện Diễn Châu đã chuẩn bị chu tất để tiếp nhận thi thể người thân, tổ chức mai táng theo phong tục địa phương. (Ảnh: Vietnamnet) Vụ 39 người chết ở Anh: 16 thi thể đầu tiên đã về nước. (Nguồn: VTC16)

