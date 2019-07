30 thanh thiếu niên nẹt phô đua xe, một CSGT bị thương khi truy đuổi

Chiếc "xe cọp" của nhóm thanh thiếu niên bị đại úy Nguyễn Anh Tuấn bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 17h cùng ngày, Tổ tuần tra kiểm soát chống đua xe trái phép do Đại úy là Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Sen và Nguyễn Minh Tiến của Công an Mỹ Tho phát hiện nhóm thanh thiếu niên đang tụ tập, cổ vũ chuẩn bị đua xe trên đường Nguyễn Công Bình và đường Phạm Hùng (thuộc xã Trung An, TP Mỹ Tho).

Tổ công tác đã triển khai chặn dừng các phương tiện của nhóm thanh thiếu niên.

Tuy nhiên, nhóm thanh thiếu niên này không những không dừng lại mà còn rồ ga lạng lách, phóng xe bạt mạng gây náo loạn cả đường phố và gây nguy hiểm cho người dân đi đường.

Ngoài ra, nhóm thanh thiếu niên trên còn nẹt pô, khiêu khích thách thức lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ. Công an bắt giữ được xe cọp và đối tượng đua xe trái phép.

Lúc này, đại úy Tuấn điều khiển mô tô đặc chủng chở đại úy Sen đã truy đuổi nhóm thanh niên, trong lúc truy đuổi xe của đại úy Tuấn va chạm với một xe máy hiệu Exciter không có biển số đã được độ và thay đổi kết cấu.

Cú va chạm khiến xe của đại úy Tuấn và xe của nam thanh niên ngã xuống đường. Nam thanh niên trên bỏ xe máy trốn vào một con hẻm, còn đại úy Tuấn bị thương chảy máu ở chân.

Sau đó, đại úy Tuấn đã đuổi theo và bắt được một nam thanh niên cùng xe máy trong nhóm trên.

Kiểm tra giấy tờ người này khai tên Trần Nhựt Khang (18 tuổi, ngụ xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo), chưa có GPLX.

Ngoài ra, Tổ tuần tra còn bắt giữ 3 xe máy khác. Đường Nguyễn Công Bình - nơi các đối tượng thường xuyên tụ tập đua xe trái phép.

Theo công an, dù các thanh thiếu niên này ở các huyện, thị khác nhau nhưng làm quen trên mạng xã hội và hẹn đến địa điểm trên để cỗ vũ và đua xe trái phép.

Công an TP Mỹ Tho đã tạm giữ phương tiện, tiến hành lấy lời khai để tiếp tục làm rõ.

