3 ngày nghỉ lễ: 76 vụ TNGT, gần 60 người chết

Ngày 29/4, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, chỉ trong ngày hôm nay (29/4), toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 19 người.



Cụ thể, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 31 vụ, làm chết 21 người, làm bị thương 19 người; đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người; đường thủy không xảy ra tai nạn (So sánh với ngày thứ 3 kỳ nghỉ Lễ 30/4 – 1/5/ 2018 giảm 4 vụ, giảm 4 người chết, giảm 3 người bị thương).

Sau 3 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ 30/4 – 1/5/2019, cả nước đã xảy ra 76 vụ tai nạn giao thông, làm chết 58 người, bị thương 52 người. So sánh với 3 ngày đầu tiên kì nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2018, số vụ tai nạn giao thông không thay đổi (76/76), tăng 6 người tử vong (tăng 11,5%), tăng 6 người bị thương (tăng 13%).

Ba ngày nghỉ lễ, cả nước có gần 60 người tử vong do TNGT.

Cũng theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, qua công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông của lực lượng CSGT Công an các địa phương, các đơn vị đã phát hiện xử lý 2968 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, phạt 2,56 tỷ đồng, tạm giữ 25 ô tô, 437 mô tô, 408 giấy tờ các loại; xử lý 198 trường hợp vi phạm giao thông đường thủy, phạt 169 triệu đồng.

Ngoài ra, cũng trong ngày 29/4, đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia tiếp tục nhận được 7 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản về một số vụ va chạm giao thông, tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường và các khu vực xung quanh các trung tâm thu hút khách du lịch tham quan nghỉ dưỡng.

Sau khi nhận được thông tin trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh.

Trong 3 ngày nghỉ lễ, một số vụ ùn tắc tai nạn giao thông đáng chú ý như sáng 28/4, nhiều đoàn du khách từ TP HCM, Đồng Nai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và một số tỉnh lân cận cùng đổ về các khu du lịch ở Đà Lạt, đồng thời do công tác cấm đường tổ chức giao thông phục vụ cuộc đua xe đạp diễn ra ở quanh hồ Xuân Hương dẫn tới ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại một số tuyến đường thành phố Đà Lạt.

Khoảng 9h30 sáng 28/4, trên Quốc lộ 279D, địa phận bản Hua Bó, xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa người đi xe máy va chạm với ô tô cùng chiều khiến người đi xe máy tử vong.

Cũng thời gian này, đã xảy ra vụ tai nạn 8 ô tô va chạm liên hoàn, khiến hàng nghìn phương tiện trên tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương, hướng từ TP HCM đi Tiền Giang bị ùn tắc nghiêm trọng trong nhiều giờ.

Vào khoảng 11h30 ngày 28/4, tại Km38 qua địa phận huyện Hàm Yên, Tuyên Quang xảy ra vụ tai nạn giao thông, do một xe khách mất kiểm soát lao xuống mương đâm vào cống bê tông. Khoảng 15 hành khách trên xe bị thương đã được cấp cứu kịp thời, không ai bị thiệt mạng.