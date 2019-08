16 chỉ tiêu xét tuyển bổ sung Học viện An ninh nhân dân 2019 là gì?

Tin tức từ Học viện An ninh nhân dân (ANND) về việc xét tuyển bổ sung đại học chính quy năm 2019, Tổ hợp B00 (đối với nam) 11 chỉ tiêu; Tổ hợp D01 ngành Nghiệp vụ An ninh phía Bắc (đối với nam) 3 chỉ tiêu; Tổ hợp A01 ngành Nghiệp vụ An ninh phía Bắc (đối với nam) 1 chỉ tiêu; Tổ hợp A01 ngành Nghiệp vụ An ninh phía Nam (đối với nam) 1 chỉ tiêu.

Đối tượng xét tuyển: thí sinh thuộc danh sách đủ điều kiện xét tuyển đại học CAND của miền Bắc đối với xét bổ sung chỉ tiêu ở miền Bắc, của miền Nam đối với xét tuyển bổ sung ở miền Nam chưa xác nhận nhập học vào các trường ngoài ngành, thi THPT Quốc gia các môn trùng với môn thuộc tổ hợp xét tuyển bổ sung.

Học viện An ninh nhân dân (ANND) vừa thông báo xét tuyển bổ sung đại học chính quy năm 2019 với 16 chỉ tiêu.

Trường hợp thí sinh đã xác nhận nhập học thông qua việc nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi vào một trường thì không được tham gia xét tuyển bổ sung tại Học viện An ninh nhân dân theo quy định tại Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, đối với trường hợp gửi đào tạo ngành Y, đối tượng 1: đạt tổng điểm thi THPT Quốc gia, điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo của tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) đạt từ 21.0 điểm trở lên.

Đối tượng 2: điểm tổng kết trung bình chung kết quả học tập năm lớp 12 đạt loại giỏi, điểm trung bình chung tổng kết 3 môn Toán, Hóa, Sinh trong 3 năm lớp 10, 11, 12 theo công thức (Toán 10+Hóa 10+ Sinh 10 x 2+ Toán 11+Hóa 11+ Sinh 11 x 2+ Toán 12 + Hóa 12+ Sinh 12 x 2)/12) đạt từ 8.0 điểm trở lên.