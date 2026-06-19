Công ty Ngân Phát Vinh trúng gói thầu xây lắp hơn 2,2 tỷ đồng tại Tân Trụ

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Tầm tọa lạc tại xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh là một trong những công trình giao thông nông thôn mang ý nghĩa thiết thực nhằm cải thiện hạ tầng cơ sở, phục vụ nhu cầu đi lại và thúc đẩy giao thương của người dân trên địa bàn. Trong bối cảnh quản lý hành chính mới được thắt chặt từ năm 2025, việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách xã cho các công trình hạ tầng luôn được đặt dưới sự giám sát kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Cơ sở pháp lý dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Tầm

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Tầm được UBND xã Tân Trụ tạo hành lang pháp lý ban đầu thông qua Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 04/11/2025 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình. Sau quá trình rà soát và điều chỉnh, đến ngày 03/04/2026, Ban Quản lý dự án xã Tân Trụ tiếp tục ban hành Quyết định số 03/QĐ-BQLDA phê duyệt dự toán lập lại cho công trình này.

Dựa trên những căn cứ pháp lý vững chắc đó, ngày 28/04/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Tân Trụ Trần Hồng Phong đã ký Quyết định số 38/QĐ-BQLDA phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Điểm nhấn quan trọng nhất trong kế hoạch này là Gói thầu thi công xây dựng được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Tiếp nối quy trình, ngày 12/05/2026, Quyết định số 72/QĐ-BQLDA được ban hành để phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT). Gói thầu xây lắp cốt lõi này có giá trị dự toán được phê duyệt là 2.291.676.634 đồng, lấy từ nguồn ngân sách xã, thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày.

Bước ngoặt tại vòng đánh giá năng lực tài chính

Đến ngày 21/05/2026, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chính thức đóng thầu. Biên bản mở thầu ghi nhận sự xuất hiện của hai ứng cử viên nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Ngân Phát Vinh và Công ty TNHH Một thành viên Mai Đạt. Sự góp mặt của hai doanh nghiệp báo hiệu một cuộc cạnh tranh về giá và kỹ thuật, phù hợp với kỳ vọng tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, hồ sơ tài liệu trích xuất từ báo cáo đánh giá E-HSDT số 12/BCĐG do Công ty TNHH tư vấn thiết kế Xây dựng giao thông HTB (đơn vị tư vấn chấm thầu) lập ngày 25/05/2026 lại chỉ ra một diễn biến hoàn toàn khác. Cuộc đua đã sớm ngã ngũ ngay từ những bước thẩm định đầu tiên.

Báo cáo của tổ chuyên gia nêu rõ, ở bước đánh giá tính hợp lệ, cả hai nhà thầu đều vượt qua các tiêu chí cơ bản. Nhưng khi tiến vào vòng đánh giá năng lực và kinh nghiệm, sự chênh lệch về "sức khỏe tài chính" bắt đầu bộc lộ. Trong khi Công ty TNHH Ngân Phát Vinh thuận lợi vượt qua mọi rào cản kiểm duyệt, thì Công ty TNHH Một thành viên Mai Đạt lại vấp ngã đáng tiếc. Kết luận thẩm định ghi nhận nhà thầu Mai Đạt "Không đạt" với lý do cụ thể là không đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu theo quy định của E-HSMT. Hệ quả tất yếu là hồ sơ của Công ty TNHH Một thành viên Mai Đạt bị loại khỏi quy trình, không được bước tiếp vào vòng đánh giá kỹ thuật và năng lực tài chính sâu hơn.

Với việc đối thủ duy nhất phải dừng bước sớm, Công ty TNHH Ngân Phát Vinh trở thành nhà thầu duy nhất bước vào vòng đánh giá tài chính. Doanh nghiệp này đưa ra giá dự thầu ban đầu là 2.290.289.355 đồng. Nhằm gia tăng sức cạnh tranh và tính hiệu quả, Ngân Phát Vinh đã đính kèm thư giảm giá trị giá 69.853.825 đồng (tương đương tỷ lệ giảm 3,05%). Qua đó, giá dự thầu sau giảm giá dừng ở mức 2.220.435.529 đồng.

Ngày 27/05/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án xã Tân Trụ Trần Hồng Phong đã ký Quyết định số 121/QĐ-BQLDA chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Công ty TNHH Ngân Phát Vinh được xướng tên trúng gói thầu thi công xây dựng đường Nguyễn Thị Tầm với giá trúng thầu 2.220.435.529 đồng, so với giá dự toán gói thầu này tiết kiệm cho ngân sách hơn 71 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 3,1%.

Nguồn: MSC

Năng lực của Công ty Ngân Phát Vinh

Công ty TNHH Ngân Phát Vinh (Mã số doanh nghiệp: 1101386584), được thành lập vào ngày 28/06/2011, do ông Lưu Trung Vinh là người đại diện pháp luật. Đóng trụ sở chính tại số 235/6, Ấp 6, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh, doanh nghiệp này hoạt động chủ lực trong lĩnh vực xây lắp và cung cấp hàng hóa công trình.

Trong lịch sử hoạt động đấu thầu, tính đến tháng 06/2026, công ty đã tham gia tổng cộng khoảng 43 gói thầu trên nhiều địa bàn khác nhau. Trong đó trúng 35 gói thầu, trượt 8 gói. Tổng giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp này đã trúng (bao gồm cả tư cách độc lập lẫn liên danh) đạt 122.321.140.329 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập chiếm 54.279.223.213 đồng, với vai trò liên danh là 68.041.917.116 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 94.87%.

Trong giai đoạn 2026, trước khi trúng gói thầu này thì trước đó ngày 20/4/2026 Công ty TNHH Ngân Phát Vinh cũng đã trúng gói Thi công xây dựng trị giá 1.059.275.000 đồng do Ban Quản lý Dự án xã Tân Trụ làm chủ đầu tư.

Góc nhìn chuyên gia

Đánh giá về kết quả của gói thầu mở rộng đường Nguyễn Thị Tầm, các chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư công đều đồng thuận cho rằng việc đạt được tỷ lệ tiết kiệm trên 3% là một điểm sáng đáng ghi nhận.

Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, tỷ lệ tiết kiệm đạt mức tốt (khoảng 3,1%) tại một dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp xã là minh chứng rõ nét cho thấy chủ đầu tư đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong khâu lập dự toán và ứng dụng hiệu quả mạng đấu thầu quốc gia. Sự xuất hiện của 2 nhà thầu tham gia ngay từ đầu đã tạo ra áp lực cạnh tranh nhất định, buộc nhà thầu trúng thầu phải đưa ra mức giá giảm hợp lý để giành lợi thế. Dù vậy, kịch bản một nhà thầu bị loại sớm vì lỗi tài chính, dẫn đến vòng tài chính chỉ còn một "ngựa đua" duy nhất, vẫn chưa thể phản ánh một cuộc cạnh tranh khốc liệt và tối đa hóa nhất giá trị tiết kiệm cho nhà nước.

Theo Luật sư Nguyễn Thị Hương, pháp luật đấu thầu hiện hành quy định rất khắt khe về việc đánh giá năng lực, kinh nghiệm, đặc biệt là nguồn lực tài chính của nhà thầu. Việc một doanh nghiệp trượt thầu do không đáp ứng được dòng tiền hoặc khả năng huy động vốn là điều hoàn toàn bình thường và đúng quy định pháp luật. Bộ lọc này giúp chủ đầu tư loại trừ được những nhà thầu yếu kém, ngăn chặn từ xa rủi ro công trình bị bỏ hoang, đình trệ thi công do đứt gãy dòng vốn. Tuy nhiên, Luật sư Hương cũng nhấn mạnh rằng, để môi trường đấu thầu thực sự trở thành "võ đài" công bằng, các chủ đầu tư cần liên tục rà soát các tiêu chí trong E-HSMT, đảm bảo không có các rào cản kỹ thuật hay yêu cầu tài chính quá cao so với quy mô thực tế của gói thầu, từ đó rộng cửa đón thêm nhiều nhà thầu có năng lực tốt cùng tham gia tranh tài.