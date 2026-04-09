Phường Đô Vinh: Ai vừa được chỉ định gói thầu xây lắp trường Nhơn Sơn A?

Đầu tư công cho giáo dục, đặc biệt là việc nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất trường học, luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm đảm bảo môi trường học tập an toàn cho học sinh. Tại phường Đô Vinh, dự án "Sửa chữa, nâng cấp tường rào Trường tiểu học Nhơn Sơn A" vừa được triển khai bằng nguồn vốn giao kế hoạch đầu tư công năm 2026.
Theo hồ sơ trích xuất, ngày 01/04/2026, UBND phường Đô Vinh ban hành Quyết định số 527/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình. Cùng ngày 01/04/2026, Ban Quản lý dự án phường Đô Vinh ký Quyết định số 74/QĐ-BQLDA phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, ấn định Gói thầu số 05 (Thi công xây dựng công trình) có giá 1.303.254.555 đồng (trong đó giá chưa có dự phòng là 1.295.352.902 đồng; chi phí dự phòng là 7.901.653 đồng) được áp dụng hình thức "Chỉ định thầu rút gọn".
Chỉ 02 ngày sau, vào ngày 03/04/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Đô Vinh ký Quyết định số 80/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Tuấn Anh với giá trúng thầu 1.294.000.000 đồng. Hợp đồng mang tính chất trọn gói, thời gian thực hiện là 120 ngày.
Đáng chú ý, thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, giá trúng thầu của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Tuấn Anh chỉ giảm 9.254.555 đồng so với giá trị gói thầu ban đầu. Con số này tương đương với tỉ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức rất khiêm tốn: khoảng 0,71%. Trong bối cảnh ngân sách nhà nước cần được chắt chiu, tối ưu hóa từng đồng vốn, một gói thầu trị giá gần 1,3 tỷ đồng nhưng chỉ tiết kiệm được hơn 9 triệu đồng là dữ liệu khiến dư luận đặt câu hỏi về hiệu quả kinh tế.
Chân dung nhà thầu Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Tuấn Anh
Dữ liệu hồ sơ cho thấy, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Tuấn Anh có mã số thuế 4500202428. Cập nhật theo hệ thống sắp xếp đơn vị hành chính mới nhất (áp dụng từ 01/07/2025, bỏ chính quyền cấp huyện, chỉ còn 2 cấp là cấp Tỉnh và cấp Xã), địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp hiện được đăng ký tại: Số 777 Đường 21 Tháng 8, Phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa.
Doanh nghiệp này được thành lập từ ngày 03/08/2000, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Hàng hóa và Xây lắp, với quy mô nhân sự ghi nhận khoảng 20 người. Được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu từ năm 2017, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Tuấn Anh từng tham gia một số gói thầu nhất định. Dù có thời gian hoạt động khá lâu đời, tuy nhiên việc thi công các công trình sử dụng vốn đầu tư công luôn đòi hỏi yêu cầu khắt khe về dòng tiền, tiến độ, năng lực thiết bị và nhân sự thực tế. Việc trúng chỉ định thầu một gói thầu xây dựng tường rào trường học đòi hỏi nhà thầu không chỉ hoàn thành đúng 120 ngày như hợp đồng trọn gói quy định, mà còn phải đảm bảo chất lượng công trình phục vụ an toàn cho môi trường sư phạm giáo dục.
Góc nhìn chuyên gia và hành lang pháp lý bảo vệ ngân sách
Theo tinh thần thượng tôn pháp luật và định hướng lan tỏa tri thức của Báo Tri thức và Cuộc sống, việc tổ chức đấu thầu, dù dưới hình thức nào, cũng phải hướng tới các mục tiêu cốt lõi: Cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.
Phân tích dưới lăng kính pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các Luật sửa đổi, bổ sung (Luật 57/2024/QH15, Luật 90/2025/QH15), cùng với Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC đã quy định rất rõ ràng về các trường hợp được phép áp dụng chỉ định thầu. Chỉ định thầu rút gọn giúp đẩy nhanh tiến độ dự án, đặc biệt là các dự án cấp bách hoặc quy mô nhỏ. Tuy nhiên, tính 'rút gọn' về thủ tục không đồng nghĩa với việc được phép xem nhẹ nguyên tắc 'hiệu quả kinh tế'. Các cơ quan quản lý và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm giải trình toàn diện về lý do chọn nhà thầu, đảm bảo nhà thầu có đủ năng lực kỹ thuật, tài chính và quan trọng nhất là mức giá phải sát với thực tế thị trường, mang lại lợi ích tốt nhất cho ngân sách Nhà nước."
Đồng quan điểm về bài toán tiết kiệm nguồn vốn, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh: "Con số tiết kiệm 0,71% tại một dự án xây dựng cơ bản trị giá gần 1,3 tỷ đồng là một tỷ lệ đáng suy ngẫm. Thông thường, ở các gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng, nhờ tính cạnh tranh cao, tỷ lệ tiết kiệm có thể đạt từ 3% đến 10%, thậm chí cao hơn. Việc chỉ định thầu khép kín thường làm mất đi cơ hội tiếp cận của các nhà thầu khác có thể đưa ra giải pháp thi công tốt hơn với giá rẻ hơn. Do đó, Chủ đầu tư cần có cơ chế giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện hợp đồng của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Tuấn Anh, từ nguồn vật liệu đầu vào đến kỹ thuật thi công, nhằm bù đắp lại tính hiệu quả chưa được thể hiện qua con số giảm giá."
QUY ĐỊNH VỀ CHỈ ĐỊNH THẦU & HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẦU TƯ CÔNG
Việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu, đặc biệt là chỉ định thầu rút gọn, luôn phải đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của các quy định pháp luật nhằm bảo đảm không gây thất thoát nguồn vốn Nhà nước. Quý độc giả và các nhà thầu cần lưu ý các quy định cốt lõi sau:
1. Tinh thần cốt lõi của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15)
- Mục tiêu tối thượng: Theo quy định chung của Luật Đấu thầu hiện hành, mọi hoạt động đấu thầu, mua sắm công dù áp dụng hình thức nào đều phải hướng tới 05 mục tiêu cơ bản: Cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.
- Về Chỉ định thầu rút gọn (Điều 23): Hình thức này chỉ được áp dụng trong các trường hợp thật sự cần thiết, cấp bách hoặc gói thầu có quy mô nhỏ theo hạn mức quy định. Dù thủ tục được "rút gọn" để tiết kiệm thời gian, nhưng Chủ đầu tư vẫn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo đảm nhà thầu được chỉ định có đủ năng lực, kinh nghiệm và giá trúng thầu phải bảo đảm tính hiệu quả, tiết kiệm cho ngân sách.
2. Quy định chi tiết tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP
- Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP (Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu), quy trình lựa chọn nhà thầu đối với hình thức chỉ định thầu rút gọn yêu cầu Chủ đầu tư phải đánh giá kỹ lưỡng các điều kiện thực tế của nhà thầu dự kiến được chỉ định.
- Cơ quan quản lý, chủ đầu tư không được lạm dụng việc chia nhỏ dự án thành các gói thầu có quy mô nhỏ nhằm mục đích áp dụng chỉ định thầu, né tránh việc đấu thầu rộng rãi cạnh tranh qua mạng.
3. Cập nhật mới nhất từ Thông tư 79/2025/TT-BTC
- Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC (thay thế Thông tư 22/2024/TT-BKHĐT, do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực với nhiều điểm mới về lập, nộp và xử lý hồ sơ dự thầu): Việc ký kết hợp đồng trong đấu thầu đã có sự thay đổi nhằm thúc đẩy tính minh bạch số hóa.
- Cụ thể, Thông tư quy định: "Khuyến khích áp dụng hợp đồng điện tử đối với gói thầu áp dụng hình thức đặt hàng, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, đàm phán giá, lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt... và gói thầu mà việc thanh toán hợp đồng không được thực hiện qua Kho bạc nhà nước." Việc áp dụng hợp đồng điện tử sẽ giúp tăng cường lưu vết dữ liệu, dễ dàng hậu kiểm và minh bạch hóa quá trình thực thi hợp đồng của nhà thầu được chỉ định.