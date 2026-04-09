Phường Đô Vinh: Ai vừa được chỉ định gói thầu xây lắp trường Nhơn Sơn A?

Gói thầu số 05 tại Trường tiểu học Nhơn Sơn A vừa được chỉ định thầu cho Công ty TNHH TM&XD Tuấn Anh với tỉ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 0,71%.

Đầu tư công cho giáo dục, đặc biệt là việc nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất trường học, luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm đảm bảo môi trường học tập an toàn cho học sinh. Tại phường Đô Vinh, dự án "Sửa chữa, nâng cấp tường rào Trường tiểu học Nhơn Sơn A" vừa được triển khai bằng nguồn vốn giao kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Theo hồ sơ trích xuất, ngày 01/04/2026, UBND phường Đô Vinh ban hành Quyết định số 527/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình. Cùng ngày 01/04/2026, Ban Quản lý dự án phường Đô Vinh ký Quyết định số 74/QĐ-BQLDA phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, ấn định Gói thầu số 05 (Thi công xây dựng công trình) có giá 1.303.254.555 đồng (trong đó giá chưa có dự phòng là 1.295.352.902 đồng; chi phí dự phòng là 7.901.653 đồng) được áp dụng hình thức "Chỉ định thầu rút gọn".

Chỉ 02 ngày sau, vào ngày 03/04/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Đô Vinh ký Quyết định số 80/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Tuấn Anh với giá trúng thầu 1.294.000.000 đồng. Hợp đồng mang tính chất trọn gói, thời gian thực hiện là 120 ngày.

Quyết định số 80/QĐ-BQLDA phê duyệt KQLCNT gói thầu số 05 thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp tường rào Trường tiểu học Nhơn Sơn A. (Nguồn: MSC)

Đáng chú ý, thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn, giá trúng thầu của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Tuấn Anh chỉ giảm 9.254.555 đồng so với giá trị gói thầu ban đầu. Con số này tương đương với tỉ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức rất khiêm tốn: khoảng 0,71%. Trong bối cảnh ngân sách nhà nước cần được chắt chiu, tối ưu hóa từng đồng vốn, một gói thầu trị giá gần 1,3 tỷ đồng nhưng chỉ tiết kiệm được hơn 9 triệu đồng là dữ liệu khiến dư luận đặt câu hỏi về hiệu quả kinh tế.

Chân dung nhà thầu Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Tuấn Anh

Dữ liệu hồ sơ cho thấy, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Tuấn Anh có mã số thuế 4500202428. Cập nhật theo hệ thống sắp xếp đơn vị hành chính mới nhất (áp dụng từ 01/07/2025, bỏ chính quyền cấp huyện, chỉ còn 2 cấp là cấp Tỉnh và cấp Xã), địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp hiện được đăng ký tại: Số 777 Đường 21 Tháng 8, Phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa.

Doanh nghiệp này được thành lập từ ngày 03/08/2000, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực Hàng hóa và Xây lắp, với quy mô nhân sự ghi nhận khoảng 20 người. Được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu từ năm 2017, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Tuấn Anh từng tham gia một số gói thầu nhất định. Dù có thời gian hoạt động khá lâu đời, tuy nhiên việc thi công các công trình sử dụng vốn đầu tư công luôn đòi hỏi yêu cầu khắt khe về dòng tiền, tiến độ, năng lực thiết bị và nhân sự thực tế. Việc trúng chỉ định thầu một gói thầu xây dựng tường rào trường học đòi hỏi nhà thầu không chỉ hoàn thành đúng 120 ngày như hợp đồng trọn gói quy định, mà còn phải đảm bảo chất lượng công trình phục vụ an toàn cho môi trường sư phạm giáo dục.

Phường Đô Vinh mới được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đô Vinh và xã Nhơn Sơn cũ.

Góc nhìn chuyên gia và hành lang pháp lý bảo vệ ngân sách

Theo tinh thần thượng tôn pháp luật và định hướng lan tỏa tri thức của Báo Tri thức và Cuộc sống, việc tổ chức đấu thầu, dù dưới hình thức nào, cũng phải hướng tới các mục tiêu cốt lõi: Cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Phân tích dưới lăng kính pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các Luật sửa đổi, bổ sung (Luật 57/2024/QH15, Luật 90/2025/QH15), cùng với Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC đã quy định rất rõ ràng về các trường hợp được phép áp dụng chỉ định thầu. Chỉ định thầu rút gọn giúp đẩy nhanh tiến độ dự án, đặc biệt là các dự án cấp bách hoặc quy mô nhỏ. Tuy nhiên, tính 'rút gọn' về thủ tục không đồng nghĩa với việc được phép xem nhẹ nguyên tắc 'hiệu quả kinh tế'. Các cơ quan quản lý và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm giải trình toàn diện về lý do chọn nhà thầu, đảm bảo nhà thầu có đủ năng lực kỹ thuật, tài chính và quan trọng nhất là mức giá phải sát với thực tế thị trường, mang lại lợi ích tốt nhất cho ngân sách Nhà nước."

Đồng quan điểm về bài toán tiết kiệm nguồn vốn, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhấn mạnh: "Con số tiết kiệm 0,71% tại một dự án xây dựng cơ bản trị giá gần 1,3 tỷ đồng là một tỷ lệ đáng suy ngẫm. Thông thường, ở các gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng, nhờ tính cạnh tranh cao, tỷ lệ tiết kiệm có thể đạt từ 3% đến 10%, thậm chí cao hơn. Việc chỉ định thầu khép kín thường làm mất đi cơ hội tiếp cận của các nhà thầu khác có thể đưa ra giải pháp thi công tốt hơn với giá rẻ hơn. Do đó, Chủ đầu tư cần có cơ chế giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện hợp đồng của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Tuấn Anh, từ nguồn vật liệu đầu vào đến kỹ thuật thi công, nhằm bù đắp lại tính hiệu quả chưa được thể hiện qua con số giảm giá."