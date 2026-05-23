An Giang: Công ty Xây dựng Đức Minh được chỉ định gói thầu hơn 1 tỷ đồng

Chỉ định thầu rút gọn gói thầu xây lắp nông nghiệp cấp IV

Nhằm triển khai công tác hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, Phòng Kinh tế xã Tây Phú (tỉnh An Giang) đã ban hành quyết định lựa chọn nhà thầu thực hiện công tác xây lắp tại dự án Sửa chữa Cống hở kênh 2 tuyến kênh Ranh Làng và Cống hở kênh 1 tuyến Bắc kênh Vĩnh Tây ấp Phú Hòa (TP2).

Theo Quyết định số 204/QĐ-PKT ký ngày 11/05/2026, đơn vị được lựa chọn trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí Và Xây dựng Đức Minh. Gói thầu được thực hiện theo phương thức chỉ định thầu rút gọn, loại hợp đồng trọn gói với thời gian triển khai trong vòng 120 ngày.

Quyết định số 204/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Cơ cấu nguồn vốn và tỷ lệ tiết kiệm ngân sách "nhỏ giọt"

Dự án trên có tổng mức đầu tư được phê duyệt là 1.419.435.000 đồng, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa. Trong đó, giá gói thầu số 06 (Thi công xây dựng) được duyệt ở mức 1.131.407.000 đồng.

Giá trị nhận thầu của Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí Và Xây dựng Đức Minh là 1.120.092.000 đồng, chênh lệch giảm giá so với giá dự toán gói thầu khoảng 11,3 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức khá thấp, chỉ khoảng 1%.

Được biết, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp IV này bao gồm các hạng mục sửa chữa khẩu độ cống hở, xây dựng tường chắn bê tông cốt thép đặt trên nền móng cọc và thảm mặt đường bê tông xi măng đường dẫn. Trước đó, hồ sơ kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được Phòng Kinh tế xã Tây Phú phê duyệt tại Quyết định số 188/QĐ-PKT ngày 29/04/2026.

Chân dung nhà thầu

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí và Xây dựng Đức Minh (Mã số thuế: 1601051106; địa chỉ trụ sở tại ấp Tân Hiệp A, xã Óc Eo, tỉnh An Giang) do ông Nguyễn Văn Triều làm người đại diện pháp luật sở hữu một lịch sử đấu thầu khá đặc biệt. Doanh nghiệp này được ghi nhận đã tham gia và trúng thầu 3 gói thầu với vai trò độc lập.

Đáng chú ý, toàn bộ các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia và trúng thầu từ trước đến nay đều do một chủ đầu tư duy nhất mời thầu là Phòng Kinh tế xã Tây Phú. Cụ thể:

Bên cạnh gói thầu 1.120.092.000 đồng vừa được chỉ định vào tháng 05/2026, vào ngày 24/12/2025, doanh nghiệp này cũng được công bố trúng Gói thầu số 05: Thi công xây dựng với giá trị 709.878.000 đồng.

Trước đó, vào ngày 18/11/2025, một gói thầu xây lắp khác (Gói thầu số 06) cũng được bàn giao cho nhà thầu Đức Minh với giá trị trúng thầu là 1.955.231.000 đồng.

Góc nhìn chuyên gia

Dưới góc nhìn chuyên môn về công tác quản lý và phổ biến pháp luật, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ: "Luật Đấu thầu hiện hành quy định rất rõ về hạn mức áp dụng chỉ định thầu nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với các gói thầu quy mô nhỏ hoặc có tính chất cấp bách. Việc chủ đầu tư áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu xây lắp có giá trị dưới 02 tỷ đồng là phù hợp với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, để đảm bảo các nguyên tắc cốt lõi về tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế, cơ quan quản lý nhà nước luôn khuyến khích việc đấu thầu rộng rãi trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia khi điều kiện thời gian cho phép, nhằm tối ưu hóa việc tiết kiệm nguồn vốn ngân sách".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ lưu ý, đối với các dự án sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển địa phương, trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong việc khảo sát, xác định năng lực kỹ thuật và thương thảo giá với nhà thầu là yếu tố then chốt. Việc một nhà thầu liên tục được chỉ định thầu tại một địa bàn đặt ra yêu cầu cao hơn về công tác giám sát chất lượng thi công thực tế từ phía cộng đồng và các cơ quan chuyên môn, đảm bảo công trình đạt tuổi thọ thiết kế và phát huy tối đa công năng phục vụ dân sinh.