An Giang: Việt Thành Phát trúng gói xây lắp trị giá 2,4 tỷ, tiết kiệm hơn 4 triệu đồng

Theo hồ sơ lưu trữ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 08/05/2026, ông Lư Hoàng Lâm, Trưởng phòng Kinh tế xã Đông Thái đã đặt bút ký ban hành Quyết định số 58/QĐ-PKT.XD về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu nêu trên. Theo quyết định phê duyệt, đơn vị được lựa chọn trúng thầu công khai là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Việt Thành Phát.
Dữ liệu pháp lý ghi nhận, giá gói thầu xây lắp này được chủ đầu tư phê duyệt tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 2.441.370.378 đồng. Sau quá trình mở thầu trực tuyến và tiến hành các bước chấm xét duyệt hồ sơ, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Việt Thành Phát đã được phê duyệt trúng thầu với giá 2.436.798.016 đồng. Sau khi thực hiện các phép tính cơ học giữa giá trần dự toán gói thầu và giá trúng thầu thực tế, số tiền tiết kiệm cho nguồn vốn đầu tư công tại gói thầu khoảng 4.572.362 đồng. Đây là con số nhỏ giọt đối với một gói thầu quy mô 2.441.370.378 đồng, khiến tỷ lệ tiết kiệm nguồn vốn ngân sách nhà nước đạt mức rất thấp, chỉ rơi vào khoảng 0,2%.
Quay trở lại tiến trình tổ chức, biên bản mở thầu ngày 28/04/2026 cho thấy, gói thầu số 01: Chi phí xây dựng thuộc dự án Đường 5 Chùa áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Dù công tác phát hành hồ sơ mời thầu được thông báo công khai, rộng rãi từ ngày 16/04/2026, song đến thời điểm đóng thầu, hệ thống chỉ ghi nhận duy nhất một tài khoản nhà thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Việt Thành Phát nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Do không xuất hiện bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào, tổ chuyên gia đánh giá thuộc đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Phát KG đã dễ dàng xác định doanh nghiệp này đạt tuyệt đối toàn bộ các bước từ tư cách hợp lệ, năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật cho đến tài chính để trình chủ đầu tư phê duyệt.
Chân dung đơn vị trúng thầu
Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Việt Thành Phát được thành lập từ ngày 25/11/2020, hiện do bà Trần Hoàng My làm đại diện pháp luật với chức danh Giám đốc, hoạt động chuyên sâu trong phân khúc xây lắp. Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 05/2026 nhà thầu này đã tham gia khoảng 133 gói thầu trên hệ thống, trong đó trúng 39 gói, trượt 91 gói và một số gói khác hiện chưa công bố kết quả. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy trong lịch sử đấu thầu của doanh nghiệp đạt con số 17.537.779.154 đồng. Phân rã dòng tiền cho thấy, tổng giá trị các gói trúng với vai trò độc lập là 8.659.550.393 đồng và tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh là 8.878.228.761 đồng. Địa bàn hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp tập trung chủ yếu tại tỉnh An Giang với 132 gói thầu.
Góc nhìn chuyên gia
Phân tích dưới góc nhìn pháp lý và chuyên môn sâu về công tác quản lý đầu tư công, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện nay không ban hành điều khoản cấm việc chủ đầu tư phê duyệt trúng thầu đối với các gói thầu chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ tham dự, miễn là toàn bộ quy trình phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng được thực hiện công khai, minh bạch, không cài cắm các tiêu chí kỹ thuật mang tính hạn chế nhà thầu.
Tuy nhiên, Luật sư Nguyễn Thị Hương cũng nhấn mạnh, tinh thần cốt lõi và tôn chỉ của công tác quản lý nhà nước về đấu thầu là hướng đến việc phổ biến kiến thức pháp luật, bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu. Khi một gói thầu sử dụng ngân sách đầu tư công chỉ có một doanh nghiệp tham gia rồi trúng thầu sát nút giá dự toán, dư luận hoàn toàn có quyền đặt nghi vấn mang tính xây dựng về tính hấp dẫn của hồ sơ mời thầu cũng như mức độ tối ưu hóa hiệu quả tiết kiệm ngân sách của dự án đó đối với nguồn lực kinh tế địa phương.
Đồng quan điểm trên, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ phân tích thêm, đối với các gói thầu chào hàng cạnh tranh qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn kết hợp vốn sự nghiệp kinh tế như dự án Đường 5 Chùa, cơ quan chủ quản cần rà soát kỹ lưỡng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong E-HSMT. Việc hệ thống chỉ ghi nhận một nhà thầu nộp hồ sơ cần được phân tích thấu đáo xem do đặc thù địa hình, thị trường thiếu nhà thầu cục bộ hay do các rào cản kỹ thuật vô hình khiến các đơn vị kinh doanh khác e ngại không nộp hồ sơ. Từ đó, chủ đầu tư mới có biện pháp khắc phục nhằm làm tăng tính cạnh tranh sòng phẳng của hoạt động đấu thầu công ích cho các kỳ tiếp theo.
QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU
Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng.
Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn).
Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn:
- Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.
- Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.