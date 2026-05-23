An Giang: Việt Thành Phát trúng gói xây lắp trị giá 2,4 tỷ, tiết kiệm hơn 4 triệu đồng

Dự thầu không có đối thủ cạnh tranh tại gói thầu Đường 5 Chùa do Phòng Kinh tế xã Đông Thái mời thầu, Công ty Việt Thành Phát trúng gói xây lắp hơn 2,4 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm nguồn vốn đầu tư công ở mức rất thấp

Theo hồ sơ lưu trữ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 08/05/2026, ông Lư Hoàng Lâm, Trưởng phòng Kinh tế xã Đông Thái đã đặt bút ký ban hành Quyết định số 58/QĐ-PKT.XD về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu nêu trên. Theo quyết định phê duyệt, đơn vị được lựa chọn trúng thầu công khai là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Việt Thành Phát.

Quyết định số 58/QĐ-PKT.XD về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Dữ liệu pháp lý ghi nhận, giá gói thầu xây lắp này được chủ đầu tư phê duyệt tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 2.441.370.378 đồng. Sau quá trình mở thầu trực tuyến và tiến hành các bước chấm xét duyệt hồ sơ, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Việt Thành Phát đã được phê duyệt trúng thầu với giá 2.436.798.016 đồng. Sau khi thực hiện các phép tính cơ học giữa giá trần dự toán gói thầu và giá trúng thầu thực tế, số tiền tiết kiệm cho nguồn vốn đầu tư công tại gói thầu khoảng 4.572.362 đồng. Đây là con số nhỏ giọt đối với một gói thầu quy mô 2.441.370.378 đồng, khiến tỷ lệ tiết kiệm nguồn vốn ngân sách nhà nước đạt mức rất thấp, chỉ rơi vào khoảng 0,2%.

Quay trở lại tiến trình tổ chức, biên bản mở thầu ngày 28/04/2026 cho thấy, gói thầu số 01: Chi phí xây dựng thuộc dự án Đường 5 Chùa áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Dù công tác phát hành hồ sơ mời thầu được thông báo công khai, rộng rãi từ ngày 16/04/2026, song đến thời điểm đóng thầu, hệ thống chỉ ghi nhận duy nhất một tài khoản nhà thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Việt Thành Phát nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Do không xuất hiện bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào, tổ chuyên gia đánh giá thuộc đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Phát KG đã dễ dàng xác định doanh nghiệp này đạt tuyệt đối toàn bộ các bước từ tư cách hợp lệ, năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật cho đến tài chính để trình chủ đầu tư phê duyệt.

Chân dung đơn vị trúng thầu

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Việt Thành Phát được thành lập từ ngày 25/11/2020, hiện do bà Trần Hoàng My làm đại diện pháp luật với chức danh Giám đốc, hoạt động chuyên sâu trong phân khúc xây lắp. Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 05/2026 nhà thầu này đã tham gia khoảng 133 gói thầu trên hệ thống, trong đó trúng 39 gói, trượt 91 gói và một số gói khác hiện chưa công bố kết quả. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy trong lịch sử đấu thầu của doanh nghiệp đạt con số 17.537.779.154 đồng. Phân rã dòng tiền cho thấy, tổng giá trị các gói trúng với vai trò độc lập là 8.659.550.393 đồng và tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh là 8.878.228.761 đồng. Địa bàn hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp tập trung chủ yếu tại tỉnh An Giang với 132 gói thầu.

Góc nhìn chuyên gia

Phân tích dưới góc nhìn pháp lý và chuyên môn sâu về công tác quản lý đầu tư công, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện nay không ban hành điều khoản cấm việc chủ đầu tư phê duyệt trúng thầu đối với các gói thầu chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ tham dự, miễn là toàn bộ quy trình phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng được thực hiện công khai, minh bạch, không cài cắm các tiêu chí kỹ thuật mang tính hạn chế nhà thầu.

Tuy nhiên, Luật sư Nguyễn Thị Hương cũng nhấn mạnh, tinh thần cốt lõi và tôn chỉ của công tác quản lý nhà nước về đấu thầu là hướng đến việc phổ biến kiến thức pháp luật, bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu. Khi một gói thầu sử dụng ngân sách đầu tư công chỉ có một doanh nghiệp tham gia rồi trúng thầu sát nút giá dự toán, dư luận hoàn toàn có quyền đặt nghi vấn mang tính xây dựng về tính hấp dẫn của hồ sơ mời thầu cũng như mức độ tối ưu hóa hiệu quả tiết kiệm ngân sách của dự án đó đối với nguồn lực kinh tế địa phương.

Đồng quan điểm trên, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ phân tích thêm, đối với các gói thầu chào hàng cạnh tranh qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn kết hợp vốn sự nghiệp kinh tế như dự án Đường 5 Chùa, cơ quan chủ quản cần rà soát kỹ lưỡng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong E-HSMT. Việc hệ thống chỉ ghi nhận một nhà thầu nộp hồ sơ cần được phân tích thấu đáo xem do đặc thù địa hình, thị trường thiếu nhà thầu cục bộ hay do các rào cản kỹ thuật vô hình khiến các đơn vị kinh doanh khác e ngại không nộp hồ sơ. Từ đó, chủ đầu tư mới có biện pháp khắc phục nhằm làm tăng tính cạnh tranh sòng phẳng của hoạt động đấu thầu công ích cho các kỳ tiếp theo.