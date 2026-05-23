Đồng Nai: Công ty Thiên Hoàng Phát trúng thầu sát giá tại xã Nha Bích

Dự án Nâng cấp điểm sinh hoạt cộng đồng tại Ấp 6 vừa phê duyệt nhà thầu Thiên Hoàng Phát trúng thầu với giá 2.5 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm ở mức 1,07%.

Ngày 19/5/2026, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nha Bích (Đồng Nai) đã ký Quyết định số 165/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Xây dựng + Thiết bị" thuộc dự án Nâng cấp điểm sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, thể dục thể thao Ấp 6, xã Nha Bích. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn xây dựng Thiên Hoàng Phát.

Quyết định số 165/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Xây dựng + Thiết bị" thuộc dự án Nâng cấp điểm sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, thể dục thể thao Ấp 6, xã Nha Bích. (Nguồn MSC)

Theo dữ liệu từ hồ sơ đấu thầu, tại quyết định số 100 /QĐ-TTDVTH ký ngày 24/4/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án: Nâng cấp điểm sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, thể dục thể thao Ấp 6, xã Nha Bích, gói thầu này có giá 2.600.478.697 đồng. Kết quả, Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn xây dựng Thiên Hoàng Phát đã vượt qua các bước đánh giá để trúng thầu với mức giá 2.572.483.000 đồng. Như vậy, giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước thông qua quá trình đấu thầu đạt khoảng 27.995.697 đồng, tương đương với tỷ lệ tiết kiệm chỉ khoảng 1,07%.

Qua trích xuất thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn xây dựng Thiên Hoàng Phát (MST: 3801161156, trụ sở tại phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai) là đơn vị thường xuyên tham gia vào các gói thầu xây lắp quy mô vừa và nhỏ. Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, công ty đã tham gia 9 gói thầu, trong đó trúng 6 gói, trượt 2 gói, 1 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) khoảng 37.173.261.709 đồng.

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU

Điều 6 Luật Đấu thầuĐiều 4 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định về tính độc lập giữa các bên để tránh tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi". Cụ thể, nhà thầu dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với: Chủ đầu tư, bên mời thầu; Nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; Nhà thầu tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Định nghĩa "độc lập về tài chính" được cụ thể hóa là: Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp; Không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau trên 30%; Không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức khác. Quy định này nhằm đảm bảo mọi nhà thầu khi tham gia vào thị trường đều có cơ hội ngang nhau, không có sự ưu ái ngầm giữa đơn vị quản lý và đơn vị thực thi.

Năm 2026, với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, các chủ đầu tư tại 34 tỉnh/thành phố và các xã phải thực hiện rà soát nghiêm ngặt danh sách cổ đông của các nhà thầu. Nếu phát hiện nhà thầu có mối quan hệ sở hữu chéo với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu đó sẽ bị loại ngay lập tức. Đây là lá chắn pháp lý quan trọng để ngăn chặn các "sân sau" của những người có thẩm quyền trong việc thâu tóm các gói thầu địa phương, bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

