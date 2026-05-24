Tàn dư siêu tân tinh Veliki làm kinh ngạc các nhà thiên văn

Việc phát hiện và thăm dò tàn dư siêu tân tinh Veliki giúp hé lộ nhiều bí mật thiên văn thú vị.

Thiên Đăng - (Theo Technice)

Một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế gần đây đã phát hiện ra một tàn dư siêu tân tinh (SNR) chưa từng được biết đến trước đây trong Đám mây Magellan Lớn và đặt tên cho nó là "Veliki" - có nghĩa là "khổng lồ" trong tiếng Serbia. Vật thể này được định danh là SNR J0450.4−7050, xuất hiện như những vệt khí mờ nhạt, nhưng thực chất là một tàn dư ngoạn mục của một vụ nổ siêu tân tinh. Kích thước khổng lồ và cấu trúc độc đáo của nó đã làm kinh ngạc cộng đồng thiên văn học.

Theo một báo cáo trên Science News Today, một nhóm nghiên cứu do nhà thiên văn học Zachary J. Smeaton đến từ Đại học Tây Sydney ở Úc dẫn đầu đã phát hiện ra, thông qua các quan sát bằng nhiều kính viễn vọng vô tuyến, bao gồm MeerKAT ở Nam Phi và ASKAP ở Úc, rằng kích thước thực của Veliki lớn hơn nhiều so với ước tính trước đây, với đường kính 489 x 264 năm ánh sáng. Nếu hệ mặt trời được đặt bên trong tàn dư siêu tân tinh này, nó sẽ trông vô cùng nhỏ bé, giống như một hạt bụi vũ trụ.

Ảnh: @Space.

Veliki, có tuổi đời khoảng 45.000 năm, là một lớp vỏ khí còn sót lại sau khi một siêu tân tinh phát nổ. Cấu trúc phức tạp của nó giống như một mạng nhện vũ trụ. Nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng, nó thể hiện cấu trúc dạng sợi hai lớp hiếm gặp, kèm theo sự phát xạ hydro alpha mạnh mẽ, cho thấy các cú sốc bức xạ mạnh vẫn đang hoạt động bên trong nó, đồng thời nó cũng cho thấy mức độ tiến hóa cao hơn nhiều so với những gì nhận định trước đây.

Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là Veliki thể hiện độ sáng sóng vô tuyến cao bất thường và chỉ số quang phổ khắc nghiệt hơn so với các tàn dư siêu tân tinh tương tự.

Các nhà thiên văn học coi Veliki là một "phòng thí nghiệm vũ trụ" để nghiên cứu môi trường giữa các vì sao, từ trường và cơ chế tiến hóa của siêu tân tinh. Các quan sát tiếp theo sẽ được thực hiện về khí xung quanh và sự phân bố từ trường của nó, thậm chí để xác định loại sao chủ nào đã gây ra vụ nổ siêu tân tinh này—đó có thể là một sao khổng lồ xanh hoặc một hệ sao đôi lùn trắng.

Cảnh tượng tráng lệ của Tinh vân Não

Khám phá vẻ đẹp kỳ bí của Tinh vân Não qua ảnh chụp của nhiếp ảnh gia David Joyce, phản ánh quá trình siêu tân tinh đã chết cách đây 10.000 năm.

Nhiếp ảnh gia thiên văn nghiệp dư David Joyce đến từ Kentucky, Mỹ, gần đây đã chụp được một bức ảnh ngoạn mục về không gian sâu thẳm. Đó là một bức tranh tuyệt đẹp thể hiện "những tia sáng cuối cùng của một siêu tân tinh đã chết cách đây 10.000 năm". Thực chất, hình ảnh này cho thấy tàn dư của siêu tân tinh CTB 1, còn được gọi là "Tinh vân Tỏi" hoặc "Tinh vân Não" vì hình dạng của nó giống cả củ tỏi và não người.

Khối bong bóng vũ trụ khổng lồ này nằm trong chòm sao Cassiopeia thuộc Dải Ngân hà, cách Trái đất khoảng 9.132 năm ánh sáng. Nó thực chất là tàn dư của một vụ nổ siêu tân tinh xảy ra cách đây khoảng 10.000 năm trước, và nó vẫn phát ra ánh sáng mờ nhạt từ sóng vô tuyến, tia X và ánh sáng khả kiến nhìn thấy được. Đám mây khí này tiếp tục giãn nở ra ngoài, tương tác với vật chất giữa các vì sao xung quanh để tạo ra những cấu trúc ánh sáng và bóng tối đan xen ngoạn mục.

Ngôi sao sụp đổ trực tiếp vào lỗ đen, bỏ qua giai đoạn nổ siêu tân tinh

Các nhà khoa học lần đầu tiên quan sát được một ngôi sao sụp đổ trực tiếp vào một lỗ đen.

Gần đây, Tạp chí Science đã công bố một khám phá thiên văn học đột phá, đó là việc một nhóm nghiên cứu đến từ Viện Công nghệ California lần đầu tiên đã quan sát đầy đủ một ngôi sao khổng lồ có tên M31-2014-DS1 trong thiên hà Andromeda.

Điều đáng chú ý về ngôi sao này là nó đã sụp đổ trực tiếp vào một lỗ đen mà không trải qua vụ nổ siêu tân tinh, xác minh một mắt xích mới quan trọng trong lý thuyết về sự tiến hóa của các ngôi sao khổng lồ vốn được thiết lập trước đây.

Ngôi sao cách Trái Đất 160.000 năm ánh sáng phát nổ kỳ lạ

Ngôi sao cách Trái Đất 160.000 năm ánh sáng bỗng nhiên phát nổ một cách bí ẩn, hé lộ nhiều bí mật thiên văn thú vị.

Khi nghiên cứu các định luật về sự tiến hóa sao và sự giãn nở vũ trụ, thực chất chúng ta dựa trên các đặc điểm tiêu chuẩn của các vụ nổ sao và mô hình vũ trụ học chuẩn. Qua quan sát lâu dài, các nhà thiên văn học đã thiết lập được một lý thuyết tương đối hoàn chỉnh về sự tiến hóa sao. Bất kỳ vụ nổ sao nào được biết đến đều có thể được giải thích trong mô hình chuẩn. Trong nghiên cứu hàng ngày, hệ thống lý thuyết này có tỷ lệ chính xác rất cao và có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu nghiên cứu vũ trụ học. Tuy nhiên, trong quan sát một số thiên thể xa xôi đặc biệt, tình hình lại hoàn toàn khác.

Trên thực tế, ngôi sao phát nổ kỳ lạ được phát hiện lần này đã được quan sát chung bởi Kính viễn vọng Không gian Hubble và Kính viễn vọng Không gian James Webb. Nó nằm trong một thiên hà vệ tinh nhỏ gần Đám mây Magellan Lớn. Dữ liệu quan sát cho thấy nó cách Trái đất khoảng 160.000 năm ánh sáng. Độ sáng cực đại tại thời điểm vụ nổ gấp ba lần so với một siêu tân tinh loại Ia điển hình.

