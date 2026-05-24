Gần 43.000 thí sinh Hưng Yên sẵn sàng bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT

Chiều ngày 24/5, gần 43.000 thí sinh ở Hưng Yên đã đến điểm thi làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế thi vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027. 

Bình Nguyên

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tỉnh Hưng Yên sẽ diễn ra từ ngày 24 - 26/5/2026. Chiều ngày 24/5, thí sinh đã đến điểm thi làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế. Ngày 25/5: Sáng thi Ngữ văn, chiều thi Toán. Ngày 26/5: Sáng thi Tiếng Anh; chiều thi môn chuyên (đối với thí sinh dự thi vào trường chuyên).

Năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh có gần 43.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT; trong đó, thí sinh thi vào các trường THPT công lập không chuyên là gần 40.700 thí sinh, 2.223 thí sinh đăng ký dự thi vào Trường THPT chuyên.

Thí sinh xem sơ đồ phòng thi, danh sách dự thi tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn. Ảnh nguồn GD&amp;TĐ
Thí sinh xem sơ đồ phòng thi, danh sách dự thi tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn. Ảnh nguồn GD&TĐ

Toàn tỉnh thành lập Hội đồng coi thi với 62 điểm thi. Mỗi trường THPT công lập thành lập một điểm thi đặt tại trường. Thí sinh đăng ký dự thi vào trường THPT nào sẽ dự thi tại điểm thi của trường đó. Riêng các trường: THPT Chuyên Hưng Yên, THPT Chuyên Thái Bình, THPT Nam Tiền Hải, THPT Hưng Nhân, THPT Văn Lâm, THPT Nguyễn Thiện Thuật, mỗi trường có 2 điểm thi. Để chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi diễn ra theo đúng kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường được chọn đặt làm điểm thi hoàn thiện cơ sở vật chất để phục vụ kỳ thi trước ngày 14/5.

Để phục vụ kỳ thi, tỉnh Hưng Yên thành lập 56 hội đồng thi với 1.918 phòng thi, huy động gần 5.973 cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng tham gia phục vụ kỳ thi

Trưởng Ban Chỉ đạo tuyển sinh THPT năm học 2026-2027 tỉnh Hưng Yên cũng đề nghị các lực lượng công an, y tế, điện lực và các đơn vị liên quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để bảo đảm an ninh, an toàn, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia dự thi.

Tỉnh đoàn thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi tại 100% điểm thi toàn tỉnh. Ban Chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 đồng loạt tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại các điểm thi trong toàn tỉnh. Phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng hướng đến mục tiêu bảo đảm một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

#kỳ thi tuyển sinh #Hưng Yên #lớp 10 THPT #thí sinh #đề thi

