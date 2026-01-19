Vững niềm tin hướng về Đại hội XIV của Đảng

Chia sẻ tâm sự với trang Ý kiến chiến sĩ trước sự kiện chính trị trọng đại, cán bộ, chiến sĩ toàn quân bày tỏ tin tưởng đại hội sẽ thành công tốt đẹp, ghi nhiều dấu ấn đổi mới, đột phá, tạo sự chung sức, đồng lòng, đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới; sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo vệ an toàn tuyệt đối mọi mục tiêu trong thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng.

Đại tá NGUYỄN SƠN TRƯỜNG, Chính ủy Sư đoàn 8, Quân khu 9:

Đặt trọn niềm tin vào trí tuệ, trách nhiệm của các đại biểu

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trình Đại hội XIV của Đảng (Dự thảo) thể hiện bước phát triển mới trong tư duy phát triển và bảo vệ Tổ quốc khi xác lập nguyên tắc chiến lược: Kết hợp hài hòa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh và nâng cao hiệu quả đối ngoại, hội nhập quốc tế. Đây không chỉ là sự kế thừa và phát triển quan điểm nhất quán của Đảng về kết hợp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà còn phản ánh yêu cầu cấp thiết của phát triển bền vững trong bối cảnh mới. Quan điểm trên nếu được Đại hội XIV của Đảng thông qua sẽ có ý nghĩa rất quan trọng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Việc gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh và mở rộng đối ngoại sẽ tạo thế trận tổng hợp vững chắc, tăng cường tiềm lực, sức mạnh tổng hợp; bảo đảm sự phát triển lâu dài, ổn định của quốc gia, qua đó góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Đồng thời, đây cũng là cơ sở quan trọng để nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Qua nhiệm kỳ XIII của Đảng, đời sống bộ đội và nhân dân trên các địa bàn đóng quân của đơn vị có những bước phát triển toàn diện. Doanh trại được quy hoạch theo hướng chính quy-sáng-xanh-sạch-đẹp; cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, giao thông ở địa phương từng bước được nâng cấp, đời sống bà con nâng lên rõ rệt. Qua đó, không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn có ý nghĩa chiến lược củng cố “thế trận lòng dân”.

Bộ đội Lữ đoàn 86, Binh chủng Hóa học trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: TUẤN HUY.

Tôi đặt trọn niềm tin vào trí tuệ tập thể và tinh thần trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng. Đại hội sẽ sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới là những đồng chí tiêu biểu nhất về bản lĩnh chính trị, gương mẫu về đạo đức và sắc sảo trong tư duy để lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Tôi cũng kỳ vọng, đại hội sẽ tiếp tục có những chủ trương đột phá xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, SSCĐ cao, luôn bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới; quan tâm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng vũ trang; thực hiện tốt chính sách đối với lực lượng vũ trang và chính sách hậu phương Quân đội, Công an.

Thượng tá NGUYỄN HUY DU, Chính ủy Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4:

Tin tưởng đại hội có nhiều quyết sách đột phá

Dõi theo những chuyển biến tích cực của đất nước thời gian qua, đặc biệt là sự ổn định chính trị, thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và vị thế ngày càng được nâng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 càng thêm vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới tiếp tục khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, tạo nền tảng và động lực quan trọng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Chúng tôi kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ là một kỳ đại hội đặc biệt với những quyết sách mang tính đột phá để đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển hùng cường của dân tộc. Qua nghiên cứu, theo dõi Dự thảo, cá nhân tôi đặc biệt tâm huyết với những đột phá chiến lược về hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó tập trung phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc trước mọi tình huống, nhất là chiến tranh công nghệ cao. Đây là những nội dung có ý nghĩa cốt lõi, vừa mang tầm chiến lược lâu dài, vừa sát thực tiễn, trực tiếp tác động đến yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đối với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1, Đại hội XIV của Đảng không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa định hướng lâu dài đối với nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới. Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng đó, thời gian qua, Trung đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn của đại hội. Không khí thi đua trong toàn Trung đoàn diễn ra sôi nổi, thiết thực, lan tỏa trên tất cả các mặt công tác. Trên thao trường, bãi tập, cán bộ, chiến sĩ huấn luyện nghiêm túc, khẩn trương; trong sinh hoạt, công tác, từng tập thể, cá nhân nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Chúng tôi xác định rõ: Kết quả huấn luyện, khả năng SSCĐ, nền nếp chính quy và chấp hành kỷ luật chính là những việc làm cụ thể, thiết thực nhất để chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Trung tá PHAN THÁI BẢO, Chính trị viên phó đảo Sinh Tồn, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân:

Chờ đợi kim chỉ nam cho kỷ nguyên vươn mình

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo Sinh Tồn không ngừng được cải thiện và nâng lên. Doanh trại, nhà ở, trường lớp, cơ sở vật chất phục vụ cho sinh hoạt, học tập, công tác được đầu tư xây dựng ngày càng khang trang, chính quy và tiện dụng. Về đời sống tinh thần, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân được trang bị đầy đủ ti vi, đài, hệ thống thiết chế văn hóa nên cập nhật thường xuyên thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, đời sống trong nước, quốc tế. Qua đó, chúng tôi càng vững tâm hơn vào sự lãnh đạo của Đảng trong bảo đảm sự ổn định, phát triển của đất nước.

Tôi tin rằng, với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”, Đại hội XIV của Đảng sẽ thành công tốt đẹp với nhiều chủ chương, chính sách đúng đắn, phù hợp với thực tiễn của đất nước và thời đại. Đây sẽ là kim chỉ nam, là động lực thúc đẩy đất nước phát triển mạnh về mọi mặt, đời sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc và đất nước sẽ thực sự bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ đầy tự tin, tự hào và hùng cường, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Trong đó, với định hướng phát triển mạnh các ngành kinh tế biển, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên biển để khai thác, sử dụng hiệu quả không gian biển nêu trong Dự thảo, tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các cấp sẽ có chủ trương, chính sách phát triển kinh tế biển phù hợp, thiết thực nhằm xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân trên biển gắn liền với phát triển kinh tế-xã hội vùng biển, đảo; chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ trên đảo và chính sách hậu phương Quân đội sẽ được quan tâm hơn nữa.

Trung úy CHẺO A PHỎNG, Phó đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 880, Bộ CHQS tỉnh Lai Châu:

Đại hội sẽ tìm ra người đủ tài, đức chèo lái đất nước

Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi hướng về Đại hội XIV của Đảng, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2 thể hiện rõ quyết tâm, ra sức thi đua lập thành tích bằng kết quả cụ thể, thực chất. Dù ở cương vị công tác nào, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nhận thức sâu sắc đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, từ đó cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực: Chấp hành nghiêm kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ; tích cực giúp nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, phòng, chống thiên tai, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Là người con của đồng bào dân tộc Dao, sinh ra và lớn lên tại xã Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, tôi nhận thấy rất rõ những đổi thay tích cực từ các chủ trương, chính sách quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong những năm qua. Hệ thống đường giao thông được bê tông hóa, điện, trường, trạm y tế được đầu tư, trẻ em được đi học đầy đủ hơn, người dân có điều kiện tiếp cận khoa học kỹ thuật để phát triển sản xuất. Gia đình tôi từ chỗ còn nhiều khó khăn, nay cuộc sống đã ổn định hơn, anh em, con cháu có điều kiện học tập, phấn đấu vươn lên. Chính sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước là nguồn động viên to lớn, tạo niềm tin vững chắc để cán bộ, chiến sĩ, nhất là con em đồng bào dân tộc thiểu số yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với đơn vị, không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến, phục vụ nhân dân, quê hương và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Dõi theo những chuyển biến tích cực, toàn diện của đất nước trong thời gian qua, tôi bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng và kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn, mang tầm chiến lược lâu dài, tạo động lực đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Đại hội sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, thật sự vì nhân dân, vì đất nước; tiếp tục quan tâm xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hạ sĩ HOÀNG MINH HIẾU, chiến sĩ Tiểu đội Tổng đài, Trung đội Vô tuyến điện, Đại đội Chỉ huy, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 454, Quân khu 3:

Kỳ vọng định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Như các đơn vị trong toàn quân, chúng tôi cũng tập trung cao độ cho nhiệm vụ SSCĐ bảo vệ Đại hội XIV của Đảng. Trên từng chức trách, nhiệm vụ được giao, chúng tôi đều tự rèn luyện các thao tác kỹ thuật, chiến thuật, bảo đảm thuần thục, xử lý nhanh, chính xác các tình huống. Đơn vị tôi cũng phát động đợt thi đua cao điểm, xây dựng các công trình chào mừng đại hội. Tôi tự tay thiết kế, cắt, hàn khung nhôm để làm tủ đựng sách của thư viện xanh và đóng góp tiết mục độc tấu sáo, tham gia hát tốp ca trong chương trình văn nghệ của Lữ đoàn 454 chào mừng đại hội.

Được giáo dục, rèn luyện trong Quân đội, tôi hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội XIV của Đảng. Qua phổ biến, phân tích của chỉ huy, tôi đặc biệt quan tâm nội dung “tập trung chuyển đổi cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao” được Dự thảo định hướng là nhiệm vụ đột phá chiến lược, vì tôi có ý định học nghề sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Nếu nội dung này được đại hội thông qua, tôi mong Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, cụ thể hóa chủ trương nhằm tạo thuận lợi để thanh niên học tập, phát triển, chú trọng tới chính sách đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định cho thanh niên, trong đó có công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Với sự chuẩn bị kỹ về mọi mặt, tôi tin rằng Đại hội XIV của Đảng sẽ thành công tốt đẹp, đưa ra những quyết sách đúng đắn, sáng suốt, lãnh đạo đất nước tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.